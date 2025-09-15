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Βαρουφάκης: Εάν η απάντηση είναι Τσίπρας, το ερώτημα είναι λάθος
Πολιτική
08:38 - 15 Σεπ 2025

Βαρουφάκης: Εάν η απάντηση είναι Τσίπρας, το ερώτημα είναι λάθος

Reporter.gr Newsroom
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«Εάν η απάντηση είναι Τσίπρας, το ερώτημα είναι λάθος και εκ του πονηρού», σχολίασε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, για την πιθανότητα ο πρώην πρωθυπουργός να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική με νέο κόμμα. 

Ερωτώμενος για το εάν πιστεύει πως ο κ. Τσίπρας θα κάνει τελικά αυτό το βήμα, σχολίασε πως «έχω πέσει τόσες φορές έξω στο παρελθόν προβλέποντας τη συμπεριφορά του Αλέξη που δεν θα προβώ σε πρόβλεψη».

Για το ΜέΡΑ25, το οποίο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως είναι στο όριο να μπει στη Βουλή τις επόμενες εκλογές, ο κ. Βαρουφάκης σημείωσε πως «οι δημοσκοπήσεις σήμερα είναι αύριο δεν είναι. Είμαστε το μόνο μικρό κόμμα που φύγαμε από τη Βουλή και δεν διαλυθήκαμε». Παράλληλα, τόνισε πως είναι το μόνο που δίνει απαντήσεις στους πολίτες για το πρέπει να γίνει στον τόπο και ποια πολιτική πρέπει να ακολουθηθεί για διάφορα φλέγοντα ζητήματα, όπως αυτό της ακρίβειας.

Για το εάν ο ίδιος είναι είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα, στην κεντροαριστέρα, απαντά: «Σε καμία περίπτωση. Να συνεργαστούμε να κάνουμε τι; Θέλουμε να είμαστε χαλίφηδες στη θέση του χαλίφη; Όχι. Κάποιοι από την παράταξή μας ήμασταν υπουργοί και φύγαμε, τα παρατήσαμε. Όχι γιατί δεν θέλαμε να αλλάξουμε την Ελλάδα, αλλά όταν σου λένε υπέγραψε εδώ και αυτό που σου λένε να υπογράψεις ξέρεις πως είναι καταστροφικό, λες όχι να πάω στην αντιπολίτευση και να το παλέψω. Κάποιοι μου λένε (για συνεργασία) για να πέσει ο Μητσοτάκης. Η συνεργασία πρέπει να γίνεται για κάποιο σκοπό. Ο σκοπός δεν μπορεί να είναι για να πέσει ο Μητσοτάκης απλά. Για να έρθει ποιος; Να ντυθεί κάποιος με διαφορετικά χρώματα και να κάνει τα ίδια πράγματα; Πρέπει να χτυπηθεί η πολιτική του Μητσοτάκη αλλά και τα αίτια του Μητσοτάκη. Και τα αίτια ήταν ο Τσίπρας. Είχαμε το μνημόνιο του ’15, μετά το μνημόνιο του ’18. Ο Μητσοτάκης ουσιαστικά εφάρμοσε, με μεγαλύτερο ενθουσιασμό το μεταμνημόνιο του Τσίπρα».
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