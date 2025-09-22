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ΕΧΑΕ: Στο 7,15% το ποσοστό της Praude Asset Management
Αναλύσεις
17:58 - 22 Σεπ 2025

ΕΧΑΕ: Στο 7,15% το ποσοστό της Praude Asset Management

Reporter.gr Newsroom
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Η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕΕΧΑΕ ενημέρωσε ότι προέβη στην αγορά συνολικά 21.283 μετοχών της ΕΧΑΕΕΧΑΕ στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η HERMES LINDER FUND SICAV κατέχει το 5,80% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο του 7,15% των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED.

Επίσης, η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (LEI 213800YSZHWSCLXXRI37) με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία στις 22.09.2025 ενημέρωσε ότι λόγω απόκτησης μετοχών στις 19.09.2025, κατέχει το 1,57% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 1,47% προ των συναλλαγών.

Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω των κάτωθι αμοιβαίων κεφαλαίων:

1. TRITON A/K Μικτό (LEI 2138005AUE1SYWEUNK41)

2. TRITON Income Euro Bond Developed Countries Fund

3. TRITON A/K Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών (LEI 213800ABZAHYTE1YNK02)

4. TRITON Α/Κ Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού (LEI 213800CTATD4XO6CN251)

5. TRITON (LF) Greek Equity (LEI 54930085TYG9VLBPN244)

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