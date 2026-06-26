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Alpha Trust Holdings: Στο 69,61% το ποσοστό της Alpha Bank έναντι €31,5 εκατ.
Ανακοινώσεις
17:22 - 26 Ιουν 2026

Alpha Trust Holdings: Στο 69,61% το ποσοστό της Alpha Bank έναντι €31,5 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η ALPHA TRUST ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι κορυφαία στελέχη και βασικοί μέτοχοι της εταιρείας ολοκλήρωσαν εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις του συνόλου των μετοχών που κατείχαν προς την Alpha Bank, στο πλαίσιο των συμφωνιών αγοραπωλησίας που είχαν υπογραφεί στις 4 Απριλίου 2026 και της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών, η Alpha Bankελέγχει πλέον το 69,614% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια και της από 08.04.2026 ανακοίνωσης, ότι, τα ακόλουθα διευθυντικά στελέχη, υπόχρεα πρόσωπα βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, διέθεσαν εξωχρηματιστηριακά, δυνάμει των από 04.04.2026 συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών, μετοχές της Εταιρείας ως ακολούθως:

α) ο κ. Φαίδων – Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διέθεσε 683.622 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου έναντι συνολικού τιμήματος 13.809.164,4 €, ήτοι 20,20 € ανά μετοχή.

β) ο κ. Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, διέθεσε 206.622 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου έναντι συνολικού τιμήματος 4.173.764,4 €, ήτοι 20,20 € ανά μετοχή.

γ) η κα. Αγγελική Χατζηδάκη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και συνδικαιούχος σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ), διέθεσε 670.045 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου έναντι συνολικού τιμήματος 13.534.909 €, ήτοι 20,20 € ανά μετοχή.

Η παρούσα γνωστοποίηση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ισχύει.

Ακολουθεί η ανακοίνωση για τις αλλαγές στα ποσοστά

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και μετά από τις σχετικές ενημερώσεις που έλαβε ότι, στις 24.06.2026, οι κ.κ. μέτοχοι με ειδική συμμετοχή 1) Ταμβακάκης Φαίδων – Θεόδωρος, 2) Δομετίου Γεωργία – Χατζηδάκης Μιχαήλ – Χατζηδάκη Αγγελική – Χατζηδάκη Βασιλική (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας – Κ.Ε.Μ.), 3) Αίσωπος Χριστόδουλος και 4) Κομνηνός Νικόλαος – Αλέξανδρος διέθεσαν εξωχρηματιστηριακά στην «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει των από 04.04.2026 συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών, το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που κατείχαν.

Συνεπεία των ανωτέρω, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε άμεσα ή έμμεσα στην Εταιρεία:

  • ο κ. Ταμβακάκης Φαίδων – Θεόδωρος κατήλθε του ορίου του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της έναντι του 20,88%, σύμφωνα με την από 07.07.2022 προηγούμενη γνωστοποίησή του
  • οι κ.κ. Δομετίου Γεωργία – Χατζηδάκης Μιχαήλ – Χατζηδάκη Αγγελική – Χατζηδάκη Βασιλική (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας – Κ.Ε.Μ.) κατήλθε του ορίου του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της έναντι του 21,05%, σύμφωνα με την από 07.07.2022 προηγούμενη γνωστοποίησή τους
  • ο κ. Αίσωπος Χριστόδουλος κατήλθε του ορίου του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της έναντι του 5,57%, σύμφωνα με την από 07.07.2022 προηγούμενη γνωστοποίησή του
  • ο κ. Κομνηνός Νικόλαος – Αλέξανδρος κατήλθε του ορίου του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της έναντι του 5,94%, σύμφωνα με την από 09.09.2025 προηγούμενη γνωστοποίησή του.

Επίσης, σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης που έλαβε η Εταιρεία και δυνάμει των από 04.04.2026 συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών που περιγράφονται στο από 27.05.2026 πληροφοριακό δελτίο που δημοσίευσε η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναφορικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση που υπέβαλε για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, το ποσοστό αυτής διαμορφώθηκε στις 24.06.2026 σε 69,614%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 2.193.345 μετοχές – δικαιώματα ψήφου.

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