Ουγγαρία: Καταρρέει η δημοτικότητα του Όρμπαν – Η αντιπολίτευση 20 μονάδες μπροστά
11:31 - 25 Φεβ 2026

Ουγγαρία: Καταρρέει η δημοτικότητα του Όρμπαν – Η αντιπολίτευση 20 μονάδες μπροστά

Προβάδισμα της τάξης των 20 ποσοστιαίων μονάδων φαίνεται να καταγράφει το φιλοευρωπαϊκό κόμμα Tisza στην Ουγγαρία απέναντι στο κυβερνών Fidesz του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Median που δημοσιεύτηκε σήμερα, Τετάρτη (25/2), από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο HVG.  

Όπως αναφέρει το Bloomberg, το Tisza, το οποίο ιδρύθηκε πριν από δύο χρόνια από τον Πέτερ Μάγκιαρ, πρώην στέλεχος του Fidesz, συγκεντρώνει ποσοστό 55% στην πρόθεση ψήφου, ενώ το 35% δηλώνει ότι εξακολουθεί να στηρίζει την κυβερνητική παράταξη.

Η διαφορά αυτή είναι αισθητά μεγαλύτερη σε σχέση με άλλες ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις, ορισμένες από τις οποίες καταγράφουν μονοψήφιο προβάδισμα του Tisza έναντι του Fidesz, ενώ έρευνες που συνδέονται με την κυβέρνηση κάνουν λόγο για επικράτηση του Fidesz.

Η μείωση της απήχησης του Όρμπαν αποδίδεται, μεταξύ άλλων, και σε περιβαλλοντικό σκάνδαλο που αφορά εργοστάσιο της Samsung.

Μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, το ουγγρικό φιορίνι κατέγραψε άνοδο 0,3% έναντι του ευρώ. Οι αγορές φαίνεται να εκτιμούν ότι ενδεχόμενη επικράτηση της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης θα είχε θετικό αντίκτυπο, διευκολύνοντας την αποδέσμευση δεσμευμένων ευρωπαϊκών κονδυλίων και ενισχύοντας την πορεία της χώρας προς την υιοθέτηση του ευρώ.

Παράλληλα, το ακροδεξιό κόμμα Mi Hazank φαίνεται να εξασφαλίζει το απαιτούμενο ποσοστό για την είσοδό του στο κοινοβούλιο.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε το διάστημα 18–23 Φεβρουαρίου σε δείγμα 1.000 ατόμων, με περιθώριο σφάλματος ±3,5 ποσοστιαίες μονάδες.

