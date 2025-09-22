Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται σοβαρή στρατηγική στα μέσα, την AI και τα social media

Σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews Radio 105.8, η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, τόνισε την ανάγκη για πιο σοβαρή διαχείριση των μέσων ενημέρωσης, των social media, των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε το πολιτικό περιεχόμενο να φτάνει αποτελεσματικά στον πολίτη.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει πολλή δουλειά να κάνει για να φτάσουν τα σοβαρά, λογικά και ρεαλιστικά μηνύματα στον κόσμο», ανέφερε η Άννα Διαμαντοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι τα ριζοσπαστικά ή εκκεντρικά θέματα φτάνουν παντού, ενώ οι προτάσεις για αλλαγή του κράτους ή νέο σύστημα απαιτούν περισσότερα λόγια και χρόνο, κάτι που δεν μπορεί να καλυφθεί από πλατφόρμες όπως το TikTok ή τα σύντομα βίντεο.

Η κ. Διαμαντοπούλου ανέφερε ότι το δημόσιο διάλογο κυριαρχούν ερωτήσεις για δημοσκοπήσεις και πολιτικούς ανταγωνισμούς, ενώ οι ουσιαστικές συζητήσεις για μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στο κράτος συχνά αγνοούνται. «Πρέπει να δούμε πώς θα εξηγήσουμε την αλλαγή του κράτους και να δούμε αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε», σημείωσε.

Γεωπολιτικά θέματα και Τουρκία

Η κ. Διαμαντοπούλου σχολίασε και την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, υπογραμμίζοντας τη διαφορετική γεωπολιτική συγκυρία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είπε, η Τουρκία δεν είναι πλέον απομονωμένη, συμμετέχει σε διεθνείς συμφωνίες και συμμαχίες με ΗΠΑ και Ρωσία, γεγονός που αλλάζει την ισορροπία στην περιοχή.

«Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει στρατηγική και να συζητήσει σε εθνικό επίπεδο την αντιμετώπιση της Τουρκίας, που διευρύνει συνεχώς την ατζέντα της», τόνισε, ενώ πρόσθεσε ότι οι σχέσεις με την Αίγυπτο και η συμμετοχή της Τουρκίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα άμυνας δημιουργούν νέες προκλήσεις για τη χώρα.

Σχετικά με τη Μέση Ανατολή, η κ. Διαμαντοπούλου επεσήμανε την ανάγκη για καταδίκη της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. «Η διεθνής ανοχή στο ξεπέρασμα των κόκκινων γραμμών μπορεί να έχει συνέπειες και για εμάς», σημείωσε.

Για την απεργία πείνας Ρούτσι και το κόμμα Καρυστιανού

Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε επίσης στην απεργία πείνας του κ. Π. Ρούτσι για την εκταφή της σορού του παιδιού του, καλώντας για στοιχειοθετημένη απάντηση των αρμόδιων αρχών. Ερωτηθείσα για την πιθανότητα νέου κόμματος από πρόσωπα όπως η κ. Καρυστιανού ή ο κ. Σαμαράς, τόνισε: «Βρισκόμαστε σε μια εξαιρετική ρευστή παγκόσμια κατάσταση και ρευστοποιείται και το ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι μετά από όλα όσα έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, δεν έχει νόημα να μιλάμε για το αν θα κατέβει και αν θα κάνει κόμμα οποιοσδήποτε. Όποιος θέλει ας το κάνει, ας μετρηθεί, ας μας πει τις απόψεις του και θα κρίνουν και η ελληνική κοινωνία και θα διαμορφωθεί διαφορετικά και το πολιτικό σκηνικό. Αυτό το παιχνίδι που θα κατέβει δεν θα κατέβει, μισόλογα και αυτός και η κ. Καρυστιανού και όποιοι άλλοι και ο κύριος Σαμαράς. Δεν έχει νόημα, η χώρα έχει πολύ σοβαρά ζητήματα».