ΧΑ: Στροφή τάσης τον Φεβρουάριο μετά από 18 μήνες ανόδου – Σε φάση διόρθωσης οι τράπεζες

Στα χαμηλά ημέρας το χθεσινό κλείσιμο στο ΧΑ (ΓΔ 2253 -1,14%) με οριακά χαμηλότερο τζίρο (336 εκ.) από τον μέσο όρο έτους (400 εκ.) και με ελάχιστες μετοχές σε θετικό momentum (ενδεικτικά ΕΕΕ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) και με τους βασικούς δείκτες να έχουν απωλέσει τα μισά από τα φετινά τους κέρδη (ΓΔ +6,2% / ΔΤΡ +11,8%).

Η εικόνα γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη αν πάρουμε ως βάση τα δεδομένα μόνο του Φεβρουαρίου όπου φαίνεται σημαντική διαφοροποίηση συγκριτικά με το προηγούμενο 18μηνο με τον ΓΔ έως και χθες να καταγράφει απώλειες -2,7% και ακόμα μεγαλύτερες ο δείκτης των τραπεζών στο -5,1%.

Τα δύο σημαντικότερα στοιχεία του τελευταίου διαστήματος αφορούν αρχικά την αποσύνδεση της ελληνικής αγοράς από τα τεκταινόμενα στις ευρωπαϊκές και παράλληλα η – μη επιβεβαιωμένη – διάσπαση της μηνιαίας στήριξης των 2270 μονάδων που αλλάζει το αφήγημα της αγοράς.

Αρκετές οι μετοχές του 25άρη που κινούνται κοντά σε ευρύτερες στηρίξεις (METLEN, ΟΠΑΠ) με τις τράπεζες σε φάση αποκόμισης κερδών σε απόσταση περίπου -10% από τα πρόσφατα υψηλά τους με συγκριτικά καλύτερη συμπεριφορά από ΕΥΡΩΒ, OPTIMA, BOCHGR η οποία λίγο νωρίτερα ανακοίνωσε αποτελέσματα έτους με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται στα 481 εκ. (πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών) με την προτεινόμενη διανομή να φτάνει στα 305 εκ. που αναλογεί σε 0,70 ευρώ/μετοχή ή 7,5% μερισματική απόδοση.

Το απόγευμα ακολουθεί η ΕΧΑΕ ενώ η επόμενη εβδομάδα κρίνεται ως πολύ σημαντική εφόσον ανακοινώνονται αποτελέσματα 2025 για τις σημαντικότερες από τις εισηγμένες (μεταξύ των οποίων και των τραπεζών).

Σήμερα εκκινεί και η διαδικασία για το 7ετές Ομόλογο της Capital Clean Energy ύψους 250 εκ. και με αρχικό guidance επιτοκίου 3,75-4,05%.

Τέλος στις διεθνείς αγορές το κλίμα δείχνει καλύτερο από το εσωτερικό μέτωπο με οριακά θετικά κλεισίματα παρά τις ανησυχίες που προέκυψαν την προηγούμενη εβδομάδα γύρω από τις εταιρίες τεχνολογίας και ΑΙ.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης