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DOTSOFT: Στα €9,18 εκατ. ο τζίρος το α&#039; εξάμηνο - «Άλμα» 629,9% στα καθαρά κέρδη
Αναλύσεις
17:55 - 25 Σεπ 2025

DOTSOFT: Στα €9,18 εκατ. ο τζίρος το α' εξάμηνο - «Άλμα» 629,9% στα καθαρά κέρδη

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της κατά το α’ εξάμηνο του 2025 κατέγραψε η εταιρεία DOTSOFT A.E., υλοποιώντας με συνέπεια τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό για την περίοδο 2025-2026, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε €9,18 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο του 2025 έναντι €5,01 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 83,4%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) έφτασαν τα €3,37 εκατ. σε σχέση με τα €0,98 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2024, αυξημένα κατά 242,6%.

Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €3,57 εκατ., κατά το α’ εξάμηνο του 2025 έναντι €1,17 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 203,9% και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα €2,45 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2025 έναντι €0,34 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο του 2024, ενισχυμένα κατά 629,9%.

Η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας ενισχύθηκε περαιτέρω, με τα Ίδια Κεφάλαια να ανέρχονται πλέον σε €10,83 εκατ. στις 30.06.2025 από €8,38 εκατ. στις 31.12.2024, ο δείκτης χρέους να βελτιώνεται στο 47,65% στις 30.06.2025 από 55,66% στις 31.12.2024 και ο δείκτης γενικής ρευστότητας να διαμορφώνεται στο 2,68 έναντι 2,18 στις αντίστοιχες ημερομηνίες.

Αναφορικά με τη διάρθρωση των πωλήσεων, η Εταιρεία κατά το α’ εξάμηνο του 2025, ενίσχυσε την παρουσία της και των αριθμό των νέων έργων με έμφαση στην ελληνική αγορά, όπως αποτυπώνεται ακολούθως:

DOTSOFT_8e8ba.PNG

Για το β’ εξάμηνο του 2025, η DOTSOFT εστιάζει στις ακόλουθες δράσεις:

  • Έναρξη και υλοποίηση νέων έργων Smart Cities με αιχμή τη διαχείριση απορριμμάτων και στάθμευσης.
  • Νέες λειτουργίες στα SaaS προϊόντα της, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία από πρόσφατα ερευνητικά έργα. DOTSOFT A.E.
  • Ολοκλήρωση της εφαρμογής αναγνώρισης εγγράφων με AI για τον ιδιωτικό τομέα ψηφιοποίησης.
  • Ενίσχυση της συμμετοχής της σε διεθνείς διαγωνισμούς (EU Agencies) σε τομείς Business Intelligence, Big Data, VR/AR.
  • Συμμετοχή σε έργα υποδομής έξυπνων πόλεων με στόχο την παροχή υπηρεσιών Field Engineering.
  • Αύξηση του αριθμού των ενεργών συμβάσεων συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για εφαρμογές έξυπνων πόλεων

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά με βάση την ισχυρή πορεία του α’ εξαμήνου και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που εκτείνεται έως το 2026, ότι θα διατηρηθεί η ενίσχυση των χρηματοοικονομικών της μεγεθών και η εδραίωσή της μεταξύ των βασικών εταιρειών του κλάδου δραστηριότητάς της.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2025 - 18:05
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