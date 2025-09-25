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Φάις Συμμετοχών: Αύξηση 7% στις ενοποιημένες πωλήσεις και 6% στο EBITDA το α&#039; εξάμηνο
Αναλύσεις
17:47 - 25 Σεπ 2025

Φάις Συμμετοχών: Αύξηση 7% στις ενοποιημένες πωλήσεις και 6% στο EBITDA το α' εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Παρά το απαιτητικό περιβάλλον του λιανεμπορίου στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Φάις Συμμετοχών Α.Ε. κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, αναδεικνύοντας τη σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Πιο συγκεκριμένα, οι συγκρίσιμες ενοποιημένες πωλήσεις, είναι αυξημένες κατά 7% Οι δημοσιευμένες πωλήσεις Α΄ εξαμήνου του 2025 ανήλθαν στα € 100,7 εκατ. από € 99,7 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1% περίπου. Εξαιρουμένης της μη επαναλαμβανόμενης πώλησης, οι συγκρίσιμες πωλήσεις, είναι αυξημένες κατά 7%.

Το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε και ανήλθε στο 45,4% έναντι 43,1% το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Εξαιρουμένης της μη επαναλαβανόμενης πώλησης, το συγκρίσιμο ενοποιημένο καθαρό περιθώριο μικτού κέρδους την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ανέρχεται σε 45,1%

Τα συγκρίσιμα EBITDA, ανέρχονται σε € 20,1 εκατ. από € 19 εκατ., αύξηση κατά 6%. Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) Α' εξαμήνου του 2025 διαμορφώθηκαν στα € 17,4 εκατ. έναντι € 19,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Εξαιρουμένης της μη επαναλαμβανόμενης (one-off) επίδρασης της δωρεάν διάθεσης μετοχών στο προσωπικό, καθώς και εξόδων διαφήμισης στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς της Εταιρείας, τα συγκρίσιμα EBITDA του Α΄ εξαμήνου του 2025 θα ανέρχονταν ανέρχονται σε € 20,1 εκατ. από € 19 εκατ., αύξηση κατά 6%.

Τα συγκρίσιμα Κέρδη μετά Φόρων Α΄ εξαμήνου του 2025 ανέρχονται σε € 5,8 εκατ. από € 5,5 εκατ., αύξηση κατά 6%.

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Ανάλυση ανά λειτουργικό τομέα

Το Α’ εξάμηνο του 2025 χαρακτηρίστηκε από ισχυρές επιδόσεις στους βασικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου: Πιο συγκεκριμένα:

Ο τομέας της ένδυσης και υπόδησης κατέγραψε αύξηση πωλήσεων το Α’ εξάμηνο του 2025 κατά 8% με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα € 75,8 εκατ. Οι πωλήσεις του τομέα των καλλυντικών αυξήθηκαν κατά 5% και ανήλθαν στα € 12,5 εκατ., οι πωλήσεις του τομέα της εκμετάλλευσης ακινήτων αυξήθηκαν κατά 5% στα € 5,8 εκατ. και τέλος οι πωλήσεις των λοιπών δραστηριοτήτων ανήλθαν στα € 6,7 εκατ., από € 12 εκατ. το 2024. Οι προσαρμοσμένες πωλήσεις των λοιπών δραστηριοτήτων μειώθηκαν κατά 1% και οι συνολικές προσαρμοσμένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7% περίπου.

Επέκταση Δικτύου

Κατά την περίοδο του Α’ εξαμήνου 2025, ο Όμιλος λειτουργούσε συνολικά 130 σημεία πώλησης, εκ των οποίων:

  • 122 φυσικά καταστήματα & Shop-in-Shop (SIS) (από 118 στο τέλος του 2024)
  • 8 ηλεκτρονικά καταστήματα (σταθερά)

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Χρηματοοικονομική Θέση

Το 2025 είναι ένα έτος περαιτέρω ισχυροποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης και της ρευστότητας του Ομίλου. Αναλυτικότερα περιγράφονται παρακάτω βασικά μεγέθη:

Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων

  • Υπεγράφη προσύμφωνο πώλησης ακινήτου εντός της βιομηχανικής περιοχής (ΒΙ.ΠΑ)
  • Λαυρίου, στη θέση «ΠΑΝΟΡΜΟΣ». Το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα για πώλησης του, ανέρχεται σε € 6,9 εκατ.
  • Yπεγράφη προσύμφωνο αγοράς ακινήτου στο Κορωπί Αττικής, επί της λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης, έναντι τιμήματος € 3,6 εκατ.

Η ολοκλήρωση των συναλλαγών εξαρτάται από την υπογραφή των οριστικών συμβάσεων και τελεί υπό συνήθεις διαλυτικές αιρέσεις.

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Ο κ. Σαμ Φάις, Διευθύνων Σύμβουλος της Φάις Συμμετοχών, δήλωσε: «Παρά το ήπιο περιβάλλον του λιανεμπορίου στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο Όμιλος κατέγραψε βελτιώσεις σε βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. Η διατήρηση ισχυρών περιθωρίων EBITDA και η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης αποτελούν σαφή δείγματα της χρηματοοικονομικής ευρωστίας μας και επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου.

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Συνεχίζουμε το επενδυτικό μας πλάνο ενισχύοντας την παρουσία μας τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Ήδη έχουν ανοίξει στο City Link η boutique Chloé και η νέα KALOGIROU, και εντός Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί το άνοιγμα της boutique Jimmy Choo. Επιταχύνουμε το πλάνο ανάπτυξης της Kiko Milano σε Ελλάδα και εξωτερικό με μαγαζιά στο Designer Outlet, στο Mall of Cyprus της Λευκωσίας και στο My Μall της Λεμεσού. Στη Ρουμανία, προγραμματίζουμε 4 νέα σημεία πώλησης, και εντός του 4ου τριμήνου ξεκινάει η δραστηριοποίησης μας στην Τσεχία με δύο νέα καταστήματα στην Πράγα.

Το Σεπτέμβριο άνοιξε το νέο κατάστημα–συνεργείο Harley-Davidson, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μας, ενώ προχωρήσαμε και σε συμφωνία με την ERGON για τη μίσθωση, διαχείριση και συντήρηση της Αγοράς Μοδιάνο. Η εισροή των κεφαλαίων της εισόδου στο Χρηματιστήριο και οι επενδύσεις που υλοποιεί ο Όμιλος μας, αναμένεται να αρχίσουν να αποδίδουν από το 2ο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και κυρίως στις αρχές του 2026, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου μας.

Ήδη το γ’ τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε περαιτέρω αύξηση κύκλου εργασιών και λειτουργικών κερδών, και αυτό επιβεβαιώνεται και από τα ανέλεγκτα αποτελέσματα 8μηνου με τις συγκρίσιμες πωλήσεις να είναι αυξημένες κατά 7% και τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξημένα κατά 5,5%, ενισχύοντας τη δυναμική που διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο και επιβεβαιώνοντας την ορθότητα των επιλογών του Ομίλου. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, με διαφάνεια, συνέπεια και δέσμευση. Στόχος μας είναι η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους τους συνεργάτες και το προσωπικό μας».

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