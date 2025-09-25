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Intracom Holdings: Πώληση του συνόλου των μετοχών της συμμετοχής της στην Aktor
Επιχειρήσεις
17:43 - 25 Σεπ 2025

Intracom Holdings: Πώληση του συνόλου των μετοχών της συμμετοχής της στην Aktor

Reporter.gr Newsroom
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H INTRACOM HOLDINGS προχώρησε σήμερα στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου AKTOR, η οποία ανερχόταν σε 5,09% ή 10,4 εκατ. μετοχές. Η σημερινή πώληση έρχεται σε συνέχεια της πώλησης ενός πολύ σημαντικού ποσοστού μετοχών που πραγματοποιήθηκε το 2022.

Πρόκειται για την ολοκλήρωση ενός σχεδίου αποεπένδυσης που ξεκίνησε το 2021 στο πλαίσιο της νέας Στρατηγικής της INTRACOM HOLDINGS. Σήμερα, για όλους εμάς στην INTRACOM HOLDINGS κλείνει ένα τεράστιο και πολύ σημαντικό κεφάλαιο.

Έχοντας συμμετάσχει και στους δύο κύκλους αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR των τελευταίων ετών, αισθανόμαστε απολύτως δικαιωμένοι για το γεγονός ότι εμπιστευθήκαμε τη νέα Διοίκηση του Ομίλου AKTOR και μοιραστήκαμε με τους μετόχους του ένα κοινό όραμα: το όραμα για τη δημιουργία ενός κορυφαίου Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σήμερα, ο Όμιλος AKTOR, με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και έργων, διοχετεύει κεφάλαια ύψους 2 δισ. ευρώ για εξαγορές και επενδύσεις, ενώ η οικογένειά του αριθμεί περισσότερους από 7.000 εργαζόμενους.

Αναγνωρίζοντας τις τεράστιες προοπτικές που ανοίγονται για τον Όμιλο AKTOR στο μέλλον, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη Διοίκηση και τους μετόχους του Ομίλου για το κοινό μας ταξίδι και να ευχηθούμε ακόμη περισσότερες και μεγαλύτερες επιτυχίες.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2025 - 17:45
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