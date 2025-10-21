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Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκληρώνει τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων ύψους €0,3 δισ.
Αναλύσεις
11:58 - 21 Οκτ 2025

Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκληρώνει τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων ύψους €0,3 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. («Πειραιώς») ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., προέβη σε συμφωνία μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων («Χαρτοφυλάκιο») μέσω τιτλοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 (η «Συναλλαγή»). Το Χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο Solar, το οποίο είχε ταξινομηθεί ως διακρατούμενο προς πώληση την 30η Ιουνίου 2022 και είχε αρχικώς σχηματιστεί στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών απαιτήσεων (η «Συναλλαγή Solar») σύμφωνα με την από 2 Νοεμβρίου 2023 κοινή ανακοίνωση, η οποία δεν ολοκληρώθηκε.

Το Χαρτοφυλάκιο αποτελείται από επιχειρηματικά δάνεια, συμπεριλαμβανομένων ομολογιακών δανείων και λοιπών απαιτήσεων συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου € 0,3 δισ., όπως αποτυπώθηκε την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Η επίπτωση της Συναλλαγής στα αποτελέσματα χρήσεως έχει ήδη ενσωματωθεί στα αποτελέσματα χρήσεως της Πειραιώς της 30 Ιουνίου 2025, και η επίδραση από την ελάφρυνση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (Risk Weighted Assets «RWA») που σχετίζονται με το Χαρτοφυλάκιο, έχει αποτυπωθεί στο συνολικό δείκτη κεφαλαίων σε pro forma βάση της 30 Ιουνίου 2025 της Πειραιώς.

Τους τίτλους που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, απέκτησε εταιρεία που διαχειρίζεται η Waterwheel Capital Management, L.P. Η διαχείριση του Χαρτοφυλακίου ανατέθηκε στην Cepal Hellas ΑΕΔΑΔΠ, εταιρεία διαχείρισης αδειοδοτημένη από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Συναλλαγή εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας Πειραιώς για την ενεργητική διαχείριση μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων.

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