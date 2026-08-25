UBS: Βλέπει νέο ράλι στις ελληνικές τράπεζες – Οι 4 μετοχές με «Buy» και οι τιμές-στόχοι

Σε θετική τροχιά βλέπει τις ελληνικές συστημικές τράπεζες η UBS, χαρακτηρίζοντάς τες μεταξύ των πλέον ελκυστικών επιλογών στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Ο διεθνής οίκος διατηρεί σύσταση «buy» και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, εκτιμώντας ότι υπάρχουν περιθώρια για νέο γύρο επαναξιολόγησης των μετοχών τους.

Σύμφωνα με την ανάλυση της UBS, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τον τραπεζικό κλάδο, ενώ η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσθετος καταλύτης για την κερδοφορία και τις αποτιμήσεις.

Παρά την ισχυρή άνοδο των τραπεζικών μετοχών από τα χαμηλά που καταγράφηκαν εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η UBS θεωρεί ότι οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να εμφανίζουν discount έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών ομίλων.

Εξαγορές και υψηλότερες διανομές στο επίκεντρο

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής που αναμένεται να στηρίξει περαιτέρω τις αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων (ROTE) είναι, σύμφωνα με την UBS, ο συνδυασμός στοχευμένων εξαγορών και αυξημένων διανομών προς τους μετόχους.

Ο οίκος εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη. Η αύξηση των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων προβλέπεται να διαμορφωθεί περίπου στο 8% ετησίως την περίοδο 2025-2028, ενώ τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια φαίνεται να έχουν προσεγγίσει το χαμηλότερο σημείο τους.

Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική, ενώ η ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες εκτιμάται ότι θα προσφέρει επιπλέον στήριξη στα αποτελέσματα.

Παράλληλα, η πιστωτική ποιότητα έχει βελτιωθεί σημαντικά, με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα να έχουν ουσιαστικά εξομαλυνθεί και το πιστωτικό ρίσκο να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Στήριξη από την ελληνική οικονομία

Η UBS προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 2% ετησίως τα επόμενα χρόνια, με σημαντικό μοχλό τον επενδυτικό κύκλο που συνδέεται με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η Ελλάδα έχει ήδη απορροφήσει περίπου 25 δισ. ευρώ από συνολικά 36 δισ. ευρώ που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Παράλληλα, η δημοσιονομική εικόνα παραμένει ισχυρή, με την UBS να εκτιμά πρωτογενές πλεόνασμα έως και 3,5% του ΑΕΠ το 2025 και περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, στο 138% του ΑΕΠ το 2026 και στο 133% το 2027.

Ο οίκος αναγνωρίζει βεβαίως κινδύνους που συνδέονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ωστόσο εκτιμά ότι βασικοί πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία, εξακολουθούν να παρουσιάζουν ισχυρές επιδόσεις.

Ποια τράπεζα προτιμά η UBS

Σε επίπεδο επιμέρους επιλογών, η UBS δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Τράπεζα Πειραιώς, την οποία χαρακτηρίζει κορυφαία επιλογή στον ελληνικό κλάδο.

Τράπεζα Πειραιώς – Buy, τιμή-στόχος 12 ευρώ:

Η UBS βλέπει περιθώριο ανόδου 18,8% και θεωρεί ότι η τράπεζα διαθέτει ισχυρό μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό προφίλ. Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής εκτιμάται ότι ενισχύει τη δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου μοντέλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων. Παράλληλα, η Πειραιώς εμφανίζει τη μεγαλύτερη υποτίμηση σε όρους πολλαπλασιαστή κερδών, γεγονός που, σύμφωνα με την UBS, αφήνει σημαντικό περιθώριο για re-rating.

Εθνική Τράπεζα – Buy, τιμή-στόχος 18,7 ευρώ:

Το περιθώριο ανόδου υπολογίζεται στο 12,7%. Η UBS χαρακτηρίζει την Εθνική ως την ποιοτικότερη επιλογή για έκθεση στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, χάρη στην υψηλή κερδοφορία, την ισχυρή κεφαλαιακή θέση και την καλή ποιότητα του ενεργητικού της. Επιπλέον, η πλεονάζουσα κεφαλαιακή επάρκεια δημιουργεί περιθώριο για πρόσθετες επιστροφές στους μετόχους, ενώ η συμφωνία με την Allianz εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τα κέρδη και το ROTE.

Eurobank – Buy, τιμή-στόχος 5,1 ευρώ:

Με περιθώριο ανόδου 11,7%, η Eurobank αποτελεί για την UBS ένα ελκυστικό περιφερειακό story ανάπτυξης. Η επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και οι εξαγορές της Hellenic Bank και της Eurolife, δημιουργούν πρόσθετες δυνατότητες ενίσχυσης της κερδοφορίας και του ROTE. Η UBS θεωρεί ότι η τράπεζα διατηρεί ισορροπία μεταξύ εξαγορών και αυξημένων διανομών προς τους μετόχους.

Alpha Bank – Buy, τιμή-στόχος 4,9 ευρώ:

Το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται στο 8,7%. Παρότι η UBS αναγνωρίζει ότι η κερδοφορία παραμένει χαμηλότερη σε σχέση με τους υπόλοιπους ομίλους, επισημαίνει τη σταθερή βελτίωσή της και τη θετική συμβολή των εξαγορών. Παράλληλα, εκτιμά υψηλή αύξηση των κερδών ανά μετοχή την επόμενη τριετία, με το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών να λειτουργεί υποστηρικτικά.

Συνολικά, η UBS εκτιμά ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου η ισχυρότερη πιστωτική επέκταση, οι εξαγορές, η βελτίωση της κερδοφορίας και οι αυξημένες διανομές μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για περαιτέρω αναβάθμιση των αποτιμήσεων.