ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Sunlight Group: Επίσκεψη Ακολούθων Άμυνας από 23 χώρες στις εγκαταστάσεις στην Ξάνθη
Επιχειρήσεις
11:44 - 21 Οκτ 2025

Sunlight Group: Επίσκεψη Ακολούθων Άμυνας από 23 χώρες στις εγκαταστάσεις στην Ξάνθη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia, και ηγέτιδα εταιρία παγκοσμίως σε καινοτόμες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, φιλοξένησε πρόσφατα την ετήσια ενημερωτική επίσκεψη των Ακολούθων Άμυνας (AKAM) από 23 χώρες και 5 ηπείρους, ενημερώνοντας για τον καθοριστικό ρόλο της αποθήκευσης ενέργειας στην άμυνα. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο βιομηχανικό της συγκρότημα στο Νέο Όλβιο Ξάνθης, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο καθετοποιημένο εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών κινητήριας ισχύος στον κόσμο και μία από τις πιο σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες στην Ευρώπη. Η πλήρως καθετοποιημένη αλυσίδα παραγωγής του εργοστασίου διασφαλίζει την τεχνολογική αυτονομία και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Η φιλοξενία της πολυεθνικής αποστολής υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο της Sunlight ως διεθνούς κύρους προμηθευτή προηγμένων ενεργειακών λύσεων για κρίσιμα αμυντικά συστήματα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, αναδείχθηκε η τεχνολογική υπεροχή και καινοτομία της Sunlight στην ανάπτυξη ενεργειακών συστημάτων, ειδικά σχεδιασμένων για απαιτητικές αμυντικές εφαρμογές, όπως είναι η «μπαταρία του στρατιώτη», η μπαταρία οχήματος και η μπαταρία για Μη Επανδρωμένα Οχήματα.

Η Sunlight διατηρεί ιστορική παρουσία στην αμυντική βιομηχανία, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ενώ την τελευταία πενταετία ενισχύει σταθερά τις επενδύσεις της σε νέες τεχνολογίες και εφαρμογές, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Ως βασικός προμηθευτής των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας και διεθνών ενόπλων δυνάμεων, η εταιρεία παράγει τρεις από τις πέντε μπαταρίες που πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές του ΝΑΤΟ, ενώ όλα τα προϊόντα συμμορφώνονται με τα αυστηρότερα διεθνή στρατιωτικά πρότυπα. Η τεχνογνωσία της αναγνωρίζεται διεθνώς, με κορυφαίο ορόσημο τη συμπερίληψή της στην επίσημη λίστα χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων τεχνολογικής ανάπτυξης του αμερικανικού Πενταγώνου. Τέλος, οι προηγμένες λύσεις μπαταριών λιθίου της Sunlight για στρατιωτικά οχήματα επιτρέπουν τη λειτουργία των συστημάτων χωρίς τη συνεχή λειτουργία των μηχανών, μειώνοντας έτσι το θερμικό αποτύπωμα και αποτρέποντας την αποκάλυψη της θέσης, προσφέροντας μεγαλύτερη επιχειρησιακή κάλυψη και αυτονομία.

Ο Συνταγματάρχης Vasile Stanescu, Dean of the Athens Attaché Association, δήλωσε σχετικά «Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Sunlight στην Ξάνθη, να γνωρίσουμε από κοντά τις δραστηριότητές της, να ενημερωθούμε για τη μακρόχρονη συνεργασία της με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και με ένοπλες δυνάμεις και αμυντικούς οργανισμούς άλλων χωρών. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να γνωρίσουμε τις επενδύσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις που προωθεί η εταιρεία με στόχο την ανάπτυξη αξιόπιστων και βιώσιμων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για αμυντικές και πολιτικές εφαρμογές.»

Ο Βασίλειος Ανδρίτσος, Commercial Executive Director, Industrial Mobility Global Key Accounts and Defense της Sunlight Group, ο οποίος επιβλέπει σημαντικούς διεθνείς λογαριασμούς και την ανάπτυξη στρατηγικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για εφαρμογές όπως η άμυνα, ανέφερε: «Στη σημερινή γεωπολιτική συγκυρία, η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελεί ύψιστη επιταγή της εθνικής ασφάλειας και της στρατηγικής επιχειρησιακής ετοιμότητας. Στη Sunlight, ηγούμαστε στον τομέα αυτό και είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε ενεργά στην ενεργειακή αυτονομία των διεθνών μας εταίρων, παρέχοντας τις τεχνολογίες αιχμής που τροφοδοτούν και εξασφαλίζουν την άμυνα του αύριο.»

Η αντιπροσωπεία των Ακολούθων Άμυνας περιλάμβανε εκπροσώπους από τις ακόλουθες 23 χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστραλία, Αυστρία, Αλβανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Ισραήλ, Ιταλία, Κίνα, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Τουρκία και Τσεχική Δημοκρατία.

Η Ετήσια Ενημερωτική Επίσκεψη Ακολούθων Άμυνας (AKAM), θεσμός του ΓΕΕΘΑ για την επαφή των διαπιστευμένων στην Ελλάδα Ακολούθων Άμυνας με φορείς που συμβάλλουν στην αμυντική ετοιμότητα και τεχνολογική πρόοδο της χώρας, πραγματοποιήθηκε με την εκπροσώπηση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από τον Ταξίαρχο Στέφανο Αμπουλέρη (Διευθυντή ΓΕΕΘΑ/Ε4), ο οποίος συνόδευσε τους ξένους ΑΚΑΜ μαζί με πέντε επιτελείς από τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ). Την ενημερωτική επίσκεψη υποδέχθηκαν και συντόνισαν στελέχη της Sunlight Group, συμπεριλαμβανομένων των κ. Νίκου Τσιουβάρα (CTO), κ. Κώστα Πασπάλα (Greece Industrial Complex Manufacturing Director), κ. Γεράσιμου Καρβέλη (Head of Special Products Development), κας Αγγελικής Ελευθερίου (Corporate Affairs Director) και κ. Σπύρου Νάκου (Community Relations & Sustainability Manager).

Τελευταία τροποποίηση στις 27/10/2025 - 13:37
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

THEON: Συμφωνία-πλαίσιο με ευρωπαϊκό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, και σύμβαση για θερμικές διόπτρες από ασιατική χώρα
Επιχειρήσεις

THEON: Συμφωνία-πλαίσιο με ευρωπαϊκό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, και σύμβαση για θερμικές διόπτρες από ασιατική χώρα

Κεραμέως: Το 13ωρο υπήρχε ήδη, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί
Πολιτική

Κεραμέως: Το 13ωρο υπήρχε ήδη, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα
Οικονομία

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις

Μητσοτάκης: Δεν μπορούμε να πορευόμαστε στην Ευρώπη με «προϋπολογισμό του χθες»
Πολιτική

Μητσοτάκης: Δεν μπορούμε να πορευόμαστε στην Ευρώπη με «προϋπολογισμό του χθες»

ΕΤΕπ και CrediaBank ενώνουν δυνάμεις για στήριξη επενδύσεων σε ασφάλεια και άμυνα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΤΕπ και CrediaBank ενώνουν δυνάμεις για στήριξη επενδύσεων σε ασφάλεια και άμυνα 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 18:41

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Πολιτική
07/08/2026 - 18:36

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 18:03

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 17:30

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα - Η αντίδραση Μελόνι

Magazino
07/08/2026 - 17:21

Αν χτυπήσει το 112 για εκκένωση έχεις σχέδιο και για τον σκύλο ή τη γάτα σου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 17:16

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Πολιτική
07/08/2026 - 16:49

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 16:38

Κέρδη στη Wall Street παρά τα αρνητικά μάκρο – Οι επενδυτές «βλέπουν» παύση των αυξήσεων επιτοκίων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 16:15

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:48

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ