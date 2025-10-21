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ΣΕΠΕ: Ελληνικό αποτύπωμα στη GITEX GLOBAL 2025 – Στο επίκεντρο εξωστρέφεια και ψηφιακή καινοτομία
Επιχειρήσεις
11:49 - 21 Οκτ 2025

ΣΕΠΕ: Ελληνικό αποτύπωμα στη GITEX GLOBAL 2025 – Στο επίκεντρο εξωστρέφεια και ψηφιακή καινοτομία

Reporter.gr Newsroom
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Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία της πρώτης εθνικής συμμετοχής στην GITEX GLOBAL 2025, την πιο εμβληματική έκθεση τεχνολογίας παγκοσμίως, η οποία οργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), με την υποστήριξη της Enterprise Greece, του αρμόδιου φορέα για την προσέλκυση επενδύσεων και ενίσχυση εξαγωγών. Στο πλαίσιο της έκθεσης  5 επιχειρήσεις-πρωτοπόρες του τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, οι: KPMG, nvisionist, Open Technology Services (OTS), Quality & Reliability (QnR) και Space Hellas έδωσαν δυναμικό παρών και είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, τεχνογνωσία καθώς και να συνάψουν συνεργασίες με τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ηγέτες παγκοσμίως, ανοίγοντας τον δρόμο για την εδραίωση των ελληνικών ψηφιακών λύσεων στον παγκόσμιο χάρτη.

Η GITEX GLOBAL 2025, που μετράει 45 χρόνια παρουσίας, φιλοξενήθηκε στο επιβλητικό Dubai World Trade Center και Dubai Harbour, στο Dubai, μεταξύ 13 και 17 Οκτωβρίου. Η GITEX GLOBAL 2025 που αποτελεί το κορυφαίο γεγονός της οικονομικής και τεχνολογικής ζωής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και προσέλκυσε περισσότερους από 200.000 επαγγελματίες του κλάδου, 6.500 εκθέτες, 1.400 ομιλητές και συμμετοχές από περισσότερες από 170 χώρες, εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης των ΗΑΕ, την αυτού Υψηλότητα Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ Μάκτουμ, μαζί με μέλη της κυβέρνησής του, ενώ το παρών έδωσαν και ο Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κύριος Στυλιανός Γαβριήλ, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Παράλληλα, εκπροσωπώντας την ελληνική συμμετοχή παρευρέθηκαν ο Partner, Υπεύθυνος Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού της KPMG στην Ελλάδα, κύριος Nίκος Μανιάτης, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΠΕ και της εταιρείας nvisionist, κύριος Βασίλης Ορφανός, ο Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης της OTS, κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, ο CEO της Quality & Reliability (QnR), κύριος Παναγιώτης Πασχαλάκης και ο CEO της Space Hellas, κύριος Ιωάννης Μερτζάνης.

Το ελληνικό περίπτερο βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με χιλιάδες επισκέπτες να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες των εταιρειών της ελληνικής αποστολής, γεγονός που αποδεικνύει την ισχυρή παρουσία του ελληνικού τεχνολογικού οικοσυστήματος στις διεθνείς αγορές. Οι ελληνικές εταιρείες συνομίλησαν με εκπροσώπους επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών από την Ασία και τον υπόλοιπο κόσμο, αναδεικνύοντας τις πρωτοπόρες ψηφιακές λύσεις τους, που αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και των νέων τεχνολογιών, όπως machine learning, big data, κ.α., εντυπωσιάζοντας με το εύρος των πεδίων που καλύπτουν. Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν λύσεις και εφαρμογές με έμφαση:

  • Στην κυβερνασφάλεια, ασφάλεια του cloud και ανάλυση δεδομένων από την KPMG
  • Στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος και την πρόληψη φυσικών καταστροφών από την nvisionist
  • Στις έξυπνες πόλεις και και τη βελτιστοποίηση της εσωτερικής λειτουργίας επιχειρήσεων από την Open Technology Services (OTS)
  • Στα χρηματοοικονομικά και ψηφιακό μετασχηματισμό δημοσίου και ιδιωτικού τομέα από την Quality & Reliability (QnR)
  • Στις τηλεπικοινωνίες και ψηφιακή ασφάλεια από την Space Hellas

Επισκεπτόμενος το Εθνικό Περίπτερο της ελληνικής αποστολής, ο Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κύριος Στυλιανός Γαβριήλ γνώρισε τους αντιπροσώπους των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΠΕ, αναγνωρίζοντας την καινοτομία που τις χαρακτηρίζει και τις τεράστιες προοπτικές εξέλιξης και διασύνδεσης με το εξωτερικό, που φέρνει η συμμετοχή τους στην έκθεση, τόσο για τις ίδιες τις εταιρείες και την ελληνική βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας, όσο και ευρύτερα για την ελληνική οικονομία και ανταγωνιστικότητα. Μαζί με τον Πρέσβη το ελληνικό περίπτερο της έκθεσης επισκέφθηκε και ο Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Α’, κύριος Θεόδωρος Ξυπολιάς.

Εκπροσωπώντας το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το παρών σε αυτή τη διεθνή παρουσία της ψηφιακής βιομηχανίας της χώρας έδωσε και ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου, κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, επισημαίνοντας την τεράστια σημασία της ελληνικής συμμετοχής στη GITEX Global 2025, που «αναδεικνύει την εξωστρέφεια που έχει η χώρα μας και η οικονομία μας, καθώς επίσης και τα επιτεύγματα που έχουν γίνει στον ψηφιακό μετασχηματισμό τα τελευταία χρόνια». Δεν παρέλειψε να συμπληρώσει ότι στόχος του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης είναι να βρεθεί η Ελλάδα στο επίκεντρο της τεχνητής νοημοσύνης με ένα σύνολο ευρειών εφαρμογών που δημιουργούν ένα καλύτερο περιβάλλον εξυπηρέτησης του πολίτη και της επιχειρηματικότητας, παράγοντας τεχνογνωσία τόσο στη χώρα μας, όσο και εκτός συνόρων.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΠΕ, κυρία Γιώτα Παπαρίδου, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που η πρώτη εθνική αποστολή, με πρωτοβουλία του ΣΕΠΕ και με την υποστήριξη της Enterprise Greece, ολοκληρώθηκε με σημαντικά και ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα ανοίγοντας νέους ορίζοντες και θέτοντας τον πήχη της επιτυχίας για την ελληνική ψηφιακή οικονομία στο κορυφαίο διεθνές επίπεδο, κάτι που διεκδικεί και αξίζει εδώ και χρόνια. Οι εταιρείες-μέλη μας ξεχώρισαν για την καινοτομία τους και έδειξαν στην παγκόσμια σκηνή ένα μικρό μόνο δείγμα του τι μπορεί να καταφέρει η Ελλάδα στο ψηφιακό πεδίο. Είμαι σίγουρη ότι η συμμετοχή στην GITEX Global 2025 θα αποτελέσει το έναυσμα για μια πιο σταθερή και μεγαλύτερη παρουσία στην κορυφαία αυτή έκθεση».

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