ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Flexopack: Διέθεσε 74.400 νέες μετοχές μέσω προγράμματος stock options ύψους €223.200
Αναλύσεις
17:48 - 03 Νοε 2025

Flexopack: Διέθεσε 74.400 νέες μετοχές μέσω προγράμματος stock options ύψους €223.200

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (καλουμένη εφεξής χάριν συντομίας ως «Εταιρεία»), σε συνέχεια της σχετικής από 22.10.2025 ανακοινώσεώς της, πληροφορεί το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τα τελικά στοιχεία από την εφαρμογή του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Stock Option Plan), το οποίο θεσπίσθηκε δυνάμει της από 10.07.2023 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εκτέλεση της από 16.06.2023 αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ως εξής:

1. Κατά το χρονικό διάστημα από την 30.06.2025 έως την 30.09.2025, είκοσι ένα (21) στελέχη της Εταιρείας προέβησαν σε έγγραφη δήλωση για την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, ενώ κατέθεσαν εμπροθέσμως και δη έως την 20.10.2025 το σχετικό ποσό στον τηρούμενο επ’ ονόματι της Εταιρείας ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

2. Συνολικά διατέθηκαν 74.400 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,54 Ευρώ εκάστης.

3. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανήλθε σε 3,00 Ευρώ ανά μετοχή.

4. Η καταβολή σε μετρητά του τιμήματος για την αγορά των ανωτέρω μετοχών ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως και ανήλθε σε 223.200,00 Ευρώ.

5. (α) Την 24.10.2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 5610134 δια της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, το από 22.10.2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 40.176,00 Ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 2 74.400 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,54 Ευρώ και τιμή διάθεσης 3,00 Ευρώ ανά μετοχή, της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών, εξ Ευρώ 183.024,00 αχθείσας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και (β) την 31.10.2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 5616614 δια της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, το από 29.10.2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 113 του ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 6.449.556,96 Ευρώ, διαιρούμενο σε 11.943.624 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,54 Ευρώ εκάστης.

6. Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο, προκειμένου οι νέες μετοχές να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΥΠΕΝ: Με αυξημένο προϋπολογισμό ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΝ: Με αυξημένο προϋπολογισμό ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

ΟΕΕ: Απαιτούνται παρεμβάσεις για το δημογραφικό και το αυξανόμενο κόστος ζωής
Οικονομία

ΟΕΕ: Απαιτούνται παρεμβάσεις για το δημογραφικό και το αυξανόμενο κόστος ζωής

Σφοδρές μάχες για την κατάληψη του Ποκρόφσκ – Τι δηλώνουν Κίεβο και Μόσχα
Ειδήσεις

Σφοδρές μάχες για την κατάληψη του Ποκρόφσκ – Τι δηλώνουν Κίεβο και Μόσχα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Ο αστερισμός των ΑΜΚ και οι μετοχές που ξεχώρισαν στην αρνητική συγκυρία
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Ο αστερισμός των ΑΜΚ και οι μετοχές που ξεχώρισαν στην αρνητική συγκυρία

Έντονη πτώση στις ευρωαγορές – Πληθωρισμός και ενέργεια τρομάζουν τους επενδυτές
Χρηματιστήρια

Έντονη πτώση στις ευρωαγορές – Πληθωρισμός και ενέργεια τρομάζουν τους επενδυτές

Quest: Δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη αξίας €1,24 εκατ.
Ανακοινώσεις

Quest: Δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη αξίας €1,24 εκατ.

Επιμένει η μεταβλητότητα στις αγορές – Ξεχωρίζει η δυναμική της Metlen στο ΧΑ
Σχόλια Αγοράς

Επιμένει η μεταβλητότητα στις αγορές – Ξεχωρίζει η δυναμική της Metlen στο ΧΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ