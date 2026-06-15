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ΕΟΤ: Νέα έρευνα αγοράς σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες για ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού του ελληνικού τουρισμού
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11:33 - 15 Ιουν 2026

ΕΟΤ: Νέα έρευνα αγοράς σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες για ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού του ελληνικού τουρισμού

Reporter.gr Newsroom
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Το έργο ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου και υλοποιείται σε τρεις κύκλους, με στόχο την παροχή επικαιροποιημένων δεδομένων για τις προτιμήσεις, τις προθέσεις και τη συμπεριφορά των Ευρωπαίων ταξιδιωτών.

Κυλιόμενη έρευνας αγοράς σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες υλοποιεί από τις αρχές Ιουνίου ο ΕΟΤ, κάνοντας πράξη τις προβλέψεις της Στρατηγικής Επικοινωνίας του, για συστηματική, τεκμηριωμένη και συνεχή παρακολούθηση των τάσεων που διαμορφώνουν τη διεθνή τουριστική ζήτηση.

Η ενέργεια εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο δράσης του ΕΟΤ και ενισχύει τον σχεδιασμό της τουριστικής προβολής της Ελλάδας, μέσα από πρωτογενή δεδομένα για το ταξιδιωτικό προφίλ, τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις προθέσεις δυνητικών επισκεπτών από βασικές αγορές του εξωτερικού.

Η έρευνα θα καλύψει δέκα κύριες ευρωπαϊκές αγορές -Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία και Ρουμανία- και θα υλοποιηθεί σε τρεις διαδοχικούς κύκλους μέτρησης.

Μέσα από την ανάλυση των απαντήσεων και τη συγκριτική αξιολόγηση των ευρημάτων ανά κύκλο, θα αποτυπώνονται η συμπεριφορά των ταξιδιωτών, οι αναδυόμενες καταναλωτικές τάσεις, οι προτιμήσεις τους σε τύπους προορισμών και εμπειριών, οι περίοδοι διακοπών, τα βασικά κίνητρα επιλογής προορισμού, καθώς και οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη ζήτηση για ταξίδια προς την Ελλάδα. Τα ευρήματα κάθε κύκλου αναμένεται να προσφέρουν ουσιαστικά συμπεράσματα και πρακτικά εργαλεία για το σχεδιασμό δράσεων προβολής και προώθησης.

Με αφορμή την έναρξη της έρευνας, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, δήλωσε: «Αποκτώντας πρωτογενή δεδομένα ταξιδιωτικών τάσεων στις σημαντικότερες αγορές - τροφοδότες του ελληνικού τουρισμού, ενισχύουμε τη στρατηγική μας ικανότητα να προσαρμόζουμε έγκαιρα και με μεγαλύτερη ακρίβεια τις δράσεις τουριστικής προβολής στις ανάγκες και στις δυναμικές κάθε αγοράς. Παράλληλα, διαμορφώνουμε ένα σταθερό πλαίσιο τεκμηριωμένης πληροφόρησης για το σύνολο του τουριστικού οικοσυστήματος, υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό στοχευμένων στρατηγικών. Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, είναι κρίσιμο ως εθνικός φορέας προβολής του brand Ελλάδα, να διαθέτουμε νέα πρωτογενή δεδομένα, που προέρχονται από το ίδιο το κοινό που επιλέγει τη χώρα μας ως ταξιδιωτικό προορισμό, προκειμένου να σχεδιάζουμε προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις μας και να επιτυγχάνουμε τους στρατηγικούς μας στόχους. Η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της Ελλάδας τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις αναπτυσσόμενες αγορές, καθώς και στην υποστήριξη της βιώσιμης και ανταγωνιστικής ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού».

Το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία στρατηγικής τουριστικού marketing και μέλος του V+O Group | SEC Newgate, MINDHAUS, η οποία διαθέτει εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την ανάλυση ερευνών αγοράς στον τουριστικό κλάδο.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, Κωνσταντίνος Τριανταφύλλης, δήλωσε από την πλευρά του: «Η συνεργασία μας με τον ΕΟΤ για την υλοποίηση της κυλιόμενης έρευνας αγοράς αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη. Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου οι ταξιδιωτικές συμπεριφορές μεταβάλλονται με ταχύτητα, η πρόσβαση σε αξιόπιστα και επικαιροποιημένα δεδομένα είναι κρίσιμη για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ουσιαστικά, παρέχοντας στοχευμένη γνώση που θα υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων, τη διαφοροποίηση και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος».

Η έρευνα θα έχει 18μηνη διάρκεια και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027.

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