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Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρά τέσσερα αδέλφια από φωτιά σε κοντέινερ κατοικίας
Ειδήσεις
09:11 - 15 Ιουν 2026

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρά τέσσερα αδέλφια από φωτιά σε κοντέινερ κατοικίας

Reporter.gr Newsroom
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Τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 15 Ιουνίου στην Κόνιτσα, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε κοντέινερ που χρησιμοποιούνταν ως κατοικία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια – έναν άνδρα 76 ετών και τρεις γυναίκες ηλικίας 85, 83 και 69 ετών – τα οποία διέμεναν στον συγκεκριμένο χώρο. Η επίσημη ταυτοποίησή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Κόνιτσα και τα Ιωάννινα, με πέντε οχήματα και δέκα πυροσβέστες, ενώ παρόντες είναι επίσης αστυνομικοί, στελέχη του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν άγνωστα και αποτελούν αντικείμενο έρευνας, ενώ οι επιχειρήσεις στο σημείο συνεχίζονται.

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