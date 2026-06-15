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Motor Oil: Ανεβάζει την τιμή-στόχο στα €51 η NBG Sec.
Αναλύσεις
11:35 - 15 Ιουν 2026

Motor Oil: Ανεβάζει την τιμή-στόχο στα €51 η NBG Sec.

Reporter.gr Newsroom
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Η NBG Securities ανέβασε στα 51 ευρώ από 41 ευρώ προηγουμένως, την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Motor Oil.

Η χρηματιστηριακή διαπιστώνει περιθώριο ανόδου 28% από τα τρέχοντα επίπεδα για τη μετοχή της ΜΟΗ. Στην ανάλυσή της διατηρεί τη σύσταση «outperform», σημειώνοντας πως ο όμιλος ξεκίνησε δυναμικά το 2026, επωφελούμενος από το ευνοϊκό περιβάλλον στα περιθώρια διύλισης, την ισχυρή ζήτηση για μεσαία αποστάγματα και την αύξηση των όγκων πωλήσεων.

Το προσαρμοσμένο EBITDA του πρώτου τριμήνου αυξήθηκε κατά 76% σε ετήσια βάση, στα 381 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν στα 203 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές οδήγησαν σε μείωση του καθαρού δανεισμού στα 1,26 δισ. ευρώ από 1,58 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Μετά τις θετικές ενδείξεις από τη διοίκηση για τη διατήρηση των υψηλών περιθωρίων διύλισης και κατά το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, η NBG Securities αναβάθμισε σημαντικά τις εκτιμήσεις της για την περίοδο 2026-2028. Πλέον προβλέπει καθαρά κέρδη 821 εκατ. ευρώ για το 2026, αυξημένα κατά 8,5% σε σχέση με το 2025, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για σημαντική υποχώρηση.

Η αναθεώρηση αυτή στηρίζει και την εκτίμηση για συνολικό μέρισμα 2 ευρώ ανά μετοχή, το υψηλότερο στην ιστορία της εταιρείας, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 5%.

Η χρηματιστηριακή παραμένει θετική για τις προοπτικές της Μotor Oil, υπογραμμίζοντας ότι η επιχειρησιακή υπεροχή του διυλιστηρίου της επιτρέπει να επιτυγχάνει σταθερά υψηλότερα περιθώρια από τα διεθνή benchmarks.

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