ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Πόλεμος» Τραμπ στη Γαλλία: Δασμοί 100% σε κρασιά και σαμπάνιες αν δεν καταργηθεί ο φόρος στις Big Tech
Ειδήσεις
09:20 - 15 Ιουν 2026

«Πόλεμος» Τραμπ στη Γαλλία: Δασμοί 100% σε κρασιά και σαμπάνιες αν δεν καταργηθεί ο φόρος στις Big Tech

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Γαλλία ότι θα επιβάλει δασμούς 100% σε όλα τα γαλλικά κρασιά και τις σαμπάνιες που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν το Παρίσι δεν καταργήσει τον φόρο 3% που επιβάλλει στα έσοδα μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Η απειλή διατυπώθηκε ενόψει της συνόδου κορυφής της G7 που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία.

«Ζήτησα από τον πρόεδρο Μακρόν να μην επιβαρύνει τις αμερικανικές εταιρείες με αυτόν τον φόρο. Αν το κάνει, δεν έχω άλλη επιλογή από το να επιβάλω δασμό 100% σε όλες τις σαμπάνιες και όλα τα κρασιά που προέρχονται από τη Γαλλία», δήλωσε ο Τραμπ, όπως μεταδίδει η New York Post.

Ο φόρος ψηφιακών υπηρεσιών, που εγκρίθηκε από τη Γαλλία το 2019, προβλέπει επιβάρυνση 3% επί των ακαθάριστων εσόδων που παράγουν στη χώρα μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Amazon, η Meta και η Alphabet.

Η αμερικανική αγορά αποτελεί κρίσιμο προορισμό για τη γαλλική οινοπαραγωγή, καθώς απορροφά περίπου το 20% των συνολικών εξαγωγών του κλάδου παγκοσμίως, με τις πωλήσεις να αγγίζουν τα 2 δισ. δολάρια ετησίως.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρά τέσσερα αδέλφια από φωτιά σε κοντέινερ κατοικίας
Ειδήσεις

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρά τέσσερα αδέλφια από φωτιά σε κοντέινερ κατοικίας

Βαθαίνει η απαισιοδοξία στον γερμανικό κατασκευαστικό κλάδο
Ειδήσεις

Βαθαίνει η απαισιοδοξία στον γερμανικό κατασκευαστικό κλάδο

Κόλαση πυρός σε Κίεβο και Χάρκοβο – Στις φλόγες ιστορικό σύμβολο της Ουκρανίας
Ειδήσεις

Κόλαση πυρός σε Κίεβο και Χάρκοβο – Στις φλόγες ιστορικό σύμβολο της Ουκρανίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Είναι... βιώσιμη η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν; Οι «γκρίζες ζώνες» - Ανάλυση WSJ
Ειδήσεις

Είναι... βιώσιμη η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν; Οι «γκρίζες ζώνες» - Ανάλυση WSJ

G7: Η Δύση αναζητά κοινό βηματισμό σε έναν κόσμο πολλαπλών κρίσεων
Ειδήσεις

G7: Η Δύση αναζητά κοινό βηματισμό σε έναν κόσμο πολλαπλών κρίσεων

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο το πετρέλαιο μετά τη συμφωνία εκεχειρίας
Εμπορεύματα

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο το πετρέλαιο μετά τη συμφωνία εκεχειρίας

Οι Ευρωπαίοι χαιρετίζουν τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν και ζητούν άμεση εφαρμογή
Ειδήσεις

Οι Ευρωπαίοι χαιρετίζουν τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν και ζητούν άμεση εφαρμογή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 10:32

ΔΑΑ: Στις αγορές με 7ετές ομόλογο €500 εκατ.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 10:22

ΓΑΙΑΟΣΕ: Μετασχηματίζει τους μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας σε σύγχρονους κόμβους ανάπτυξης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 10:17

Eurobank: Νέες επαναγορές ιδίων μετοχών αξίας €6,55 εκατ.

Οικονομία
15/06/2026 - 10:13

Πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,9 δισ. από το πρώτο μνημόνιο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 10:11

Μουντιάλ: 13 χώρες επικρίνουν τον Τσέφεριν για δηλώσεις του ότι πολλοί αγώνες της διοργάνωσης είναι αδιάφοροι

Αναλύσεις
15/06/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: Άνοιξε ο δρόμος προς τις 2650 μονάδες; 

Οικονομία
15/06/2026 - 10:07

Προϋπολογισμός 5μηνο: Υπερεκτέλεση €2,5 δισ. στα καθαρά έσοδα - Πλεόνασμα €3,638 δισ.

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:55

Καραστάθης για σεισμό στη Μεθώνη: «Να περιμένουμε τα πρώτα 24ωρα»

ΜΕΤΑΛΛΑ
15/06/2026 - 09:47

Αυξημένη ζήτηση σε υλικά υποδομών, τσιμέντο, βιομηχανικά ορυκτά και παραγόμενα συμπυκνώματα μετάλλων

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 09:35

Ασία: Ισχυρό ράλι στις αγορές μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:25

Η πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Νησιά ανοίγει νέο κεφάλαιο για τη νησιωτικότητα

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:21

Είναι... βιώσιμη η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν; Οι «γκρίζες ζώνες» - Ανάλυση WSJ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:20

«Πόλεμος» Τραμπ στη Γαλλία: Δασμοί 100% σε κρασιά και σαμπάνιες αν δεν καταργηθεί ο φόρος στις Big Tech

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:11

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρά τέσσερα αδέλφια από φωτιά σε κοντέινερ κατοικίας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:00

Βαθαίνει η απαισιοδοξία στον γερμανικό κατασκευαστικό κλάδο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 08:40

Κόλαση πυρός σε Κίεβο και Χάρκοβο – Στις φλόγες ιστορικό σύμβολο της Ουκρανίας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 08:30

G7: Η Δύση αναζητά κοινό βηματισμό σε έναν κόσμο πολλαπλών κρίσεων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 08:20

ΔΕΔΔΗΕ: Επιταχύνεται η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών – Στο επίκεντρο η καταπολέμηση των ρευματοκλοπών

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/06/2026 - 08:16

Ζωγράφος: Ποντάρει στην υγιεινή διατροφή – Οι στόχοι ανάπτυξης για το 2026

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 08:10

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο το πετρέλαιο μετά τη συμφωνία εκεχειρίας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 08:06

Νικς: Τα «πέτρινα χρόνια», οι εκλάμψεις με τον Γιούινγκ και η λύτρωση

Εργασιακά
15/06/2026 - 08:03

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 07:56

Οι Ευρωπαίοι χαιρετίζουν τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν και ζητούν άμεση εφαρμογή

Ειδήσεις
15/06/2026 - 00:53

Στις 19/6 υπογράφεται η συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Τραμπ: Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
15/06/2026 - 00:02

Όρια και ρόλοι στη Σαντορίνη

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:15

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Μεθώνης - Έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Πελοπόννησο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:00

Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
14/06/2026 - 21:15

Μία κάλπη και πολλά προβλήματα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:36

Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης που νοσηλευόταν πήρε ο Γιώργος Μυλωνάκης

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:00

FIFA: Θα καταβάλει κανονικά την αμοιβή του Σομαλού διαιτητή που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ