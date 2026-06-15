«Πόλεμος» Τραμπ στη Γαλλία: Δασμοί 100% σε κρασιά και σαμπάνιες αν δεν καταργηθεί ο φόρος στις Big Tech

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Γαλλία ότι θα επιβάλει δασμούς 100% σε όλα τα γαλλικά κρασιά και τις σαμπάνιες που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν το Παρίσι δεν καταργήσει τον φόρο 3% που επιβάλλει στα έσοδα μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Η απειλή διατυπώθηκε ενόψει της συνόδου κορυφής της G7 που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία.

«Ζήτησα από τον πρόεδρο Μακρόν να μην επιβαρύνει τις αμερικανικές εταιρείες με αυτόν τον φόρο. Αν το κάνει, δεν έχω άλλη επιλογή από το να επιβάλω δασμό 100% σε όλες τις σαμπάνιες και όλα τα κρασιά που προέρχονται από τη Γαλλία», δήλωσε ο Τραμπ, όπως μεταδίδει η New York Post.

Ο φόρος ψηφιακών υπηρεσιών, που εγκρίθηκε από τη Γαλλία το 2019, προβλέπει επιβάρυνση 3% επί των ακαθάριστων εσόδων που παράγουν στη χώρα μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Amazon, η Meta και η Alphabet.

Η αμερικανική αγορά αποτελεί κρίσιμο προορισμό για τη γαλλική οινοπαραγωγή, καθώς απορροφά περίπου το 20% των συνολικών εξαγωγών του κλάδου παγκοσμίως, με τις πωλήσεις να αγγίζουν τα 2 δισ. δολάρια ετησίως.