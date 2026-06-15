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ΔΑΑ: Στις αγορές με 7ετές ομόλογο €500 εκατ.
Ανακοινώσεις
10:32 - 15 Ιουν 2026

ΔΑΑ: Στις αγορές με 7ετές ομόλογο €500 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει ότι έχει δώσει εντολή στην Goldman Sachs Bank Europe SE και στην Morgan Stanley Europe SE, ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators), μαζί με την AXIA Ventures Group Ltd, την BofA Securities Europe SA, την Deutsche Bank Aktiengesellschaft, την HSBC Continental Europe, την J.P. Morgan SE και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) να διοργανώσουν εκ μέρους της μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, οι οποίες συναντήσεις θα ξεκινήσουν την Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026, με σκοπό την ενδεχόμενη προσφορά, βάσει του Regulation S, πρώτης τάξης (senior) ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, με σταθερό επιτόκιο και ονομαστική αξία 500.000.000 ευρώ, με επταετή διάρκεια (η «Έκδοση» και οι «Ομολογίες»), η οποία αναμένεται να ακολουθήσει, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς. 

Οι Ομολογίες αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση ΒΒΒ από την S&P Global Ratings και Βaa2 από την Moody’s Investors Service. Τα καθαρά έσοδα από τις Ομολογίες θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών στο πρότυπο του Regulation S, σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μεταξύ άλλων, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ. ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ 1933 ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ή ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ, Ή ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α ΤΟΥ 1933 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ.

Η Έκδοση δεν διενεργείται, άμεσα ή έμμεσα, προς το ευρύ επενδυτικό κοινό στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικά με τις ομολογίες που αναφέρονται στην παρούσα συνιστά «δημόσια προσφορά κινητών αξιών», κατά την έννοια του ισχύοντος Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (όπως έχει τροποποιηθεί, ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή κινητών αξιών ή άλλως για την επένδυση σε κινητές αξίες στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας. Συναφώς, ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με τις εν λόγω Oμολογίες υπεβλήθη ή θα υποβληθεί στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση δυνάμει του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Δεν θα διενεργηθεί προσφορά κινητών αξιών στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας παρά μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες εξαιρέσεις του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές», όπως ορίζονται στην παράγραφο 15 του Παραρτήματος 1 των Κανονισμών του Ηνωμένου Βασιλείου για τις Δημόσιες Προσφορές και τις Εισαγωγές προς Διαπραγμάτευση, και σε περιπτώσεις όπου το άρθρο 21(1) του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000, όπως τροποποιήθηκε, δεν ισχύει για την Εταιρεία.

Η αγορά-στόχος του εκδότη (διαχείριση προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία MiFID II της ΕΕ) είναι οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι, οι επαγγελματίες πελάτες (όλοι οι δίαυλοι διανομής) και οι ιδιώτες επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους υψηλής καθαρή αξίας και οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική θέση που τους επιτρέπει να επωμιστούν την απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους στις Ομολογίες (αποκλειστικά επενδυτικές συμβουλές, διαχείριση χαρτοφυλακίου, πωλήσεις χωρίς παροχή συμβουλών και καθαρά υπηρεσίες εκτέλεσης). Δεν έχει συνταχθεί έγγραφο βασικών πληροφοριών για τα PRIIP της ΕΕ, καθώς τα Ομόλογα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των PRIIP της ΕΕ. Η αγορά-στόχος του εκδότη (διαχείριση προϊόντων MiFIR του Ηνωμένου Βασιλείου) είναι αποκλειστικά οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και επαγγελματίες πελάτες (όλοι οι δίαυλοι διανομής). Δεν έχει συνταχθεί έγγραφο γνωστοποίησης DISC, καθώς οι Ομολογίες δεν θα διατεθούν σε ιδιώτες επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σημειώνεται ότι η πιστοληπτική διαβάθμιση δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση τίτλων και μπορεί να αναθεωρηθεί, να ανασταλεί ή να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από τον οργανισμό αξιολόγησης που την έχει εκδώσει.

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