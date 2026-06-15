Είναι... βιώσιμη η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν; Οι «γκρίζες ζώνες» - Ανάλυση WSJ

Σε άμεση ανάλυσή της για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, η Wall Street Journal επισημαίνει τα πιο κρίσιμα σημεία που πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστούν προκειμένου να μπορούμε να μιλάμε για ένα ουσιώδες deal, που θα εξομαλύνει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Η επίτευξη της συμφωνίας αποτελεί ασφαλώς μια δυνητικά τεράστια εξέλιξη έπειτα από σχεδόν τέσσερις μήνες συγκρούσεων που έχουν προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Είναι όμως η συμφωνία πραγματική; Ακολουθούν τα βασικά σημεία που πρέπει να παρακολουθήσουμε προσεκτικά:

Τα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι τα Στενά του Ορμούζ, ένας ζωτικής σημασίας εμπορικός θαλάσσιος διάδρομος τον οποίο το Ιράν παρεμπόδιζε εδώ και μήνες, θα ανοίξουν ξανά μετά την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή.

«Με την παρούσα εγκρίνω» την επαναλειτουργία τους, δήλωσε.

Αν πράγματι ανοίξουν και τα πλοία αρχίσουν να διέρχονται κανονικά, αυτό θα μπορούσε να έχει τεράστιο αντίκτυπο στη ροή πετρελαίου και πολλών άλλων αγαθών, δίνοντας σημαντική ώθηση στην παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, πολλά μπορούν να συμβούν από το βράδυ της Κυριακής μέχρι την Παρασκευή, που είναι προγραμματισμένο να υπογραφεί η συμφωνία.

Ο αποκλεισμός

Ο Λευκός Οίκος έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία, με στόχο ουσιαστικά την οικονομική ασφυξία της χώρας.

Την Κυριακή, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αίρει τον αποκλεισμό αυτόν παράλληλα με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Αν ο αποκλεισμός αρθεί, το Ιράν ενδέχεται να είναι πολύ πιο πρόθυμο να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τον Λευκό Οίκο και σε άλλα ζητήματα, καθώς θα μειωθεί η πίεση που δέχεται η οικονομία του.

Το Ισραήλ

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στις συνομιλίες τους τελευταίους μήνες ήταν το Ισραήλ, το οποίο συνέχισε τους βομβαρδισμούς στο εσωτερικό του Λιβάνου.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι αυτό αποτελούσε «κόκκινη γραμμή» για τη συμφωνία.

Αρχικά, ο Τραμπ είχε υποβαθμίσει τις ανησυχίες σχετικά με τα ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν. Τις τελευταίες εβδομάδες όμως φέρεται να έχει εξοργιστεί επειδή το Ισραήλ δεν υποχωρούσε. Οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίστηκαν μέχρι και το πρωί της Κυριακής, προκαλώντας αυστηρή αντίδραση από τον Τραμπ.

Το ερώτημα τώρα είναι: θα κάνει πίσω το Ισραήλ;

Πολλά παραμένουν αβέβαια

Βεβαίως, εδώ και μήνες οι συνομιλίες χαρακτηρίζονται από ημιτελείς κινήσεις, καθυστερήσεις και λάθη. Ωστόσο, το βράδυ της Κυριακής έμοιαζε διαφορετικό, καθώς υπήρχε έντονη αίσθηση ανακούφισης τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο Ιράν.

Θα δώσει το Ισραήλ στις δύο χώρες τον απαραίτητο χώρο για να συνεχίσουν τον διάλογο;

Θα καταστεί εφικτό να ελεγχθούν οι σύμμαχοι και οι ένοπλες οργανώσεις που υποστηρίζει το Ιράν στην περιοχή;

Υπάρχουν ακόμη πολλές μεταβλητές και ανοιχτά μέτωπα που θα καθορίσουν αν η συμφωνία αυτή θα εξελιχθεί σε πραγματική αποκλιμάκωση ή θα παραμείνει μια προσωρινή εκεχειρία.