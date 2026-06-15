ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αυξημένη ζήτηση σε υλικά υποδομών, τσιμέντο, βιομηχανικά ορυκτά και παραγόμενα συμπυκνώματα μετάλλων
ΜΕΤΑΛΛΑ
09:47 - 15 Ιουν 2026

Αυξημένη ζήτηση σε υλικά υποδομών, τσιμέντο, βιομηχανικά ορυκτά και παραγόμενα συμπυκνώματα μετάλλων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος εξακολούθησε και το 2025 να αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς και εξωστρεφείς παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία των ορυκτών πρώτων υλών για τη βιομηχανική ανάπτυξη, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

Σε επίπεδο επιχειρήσεων, ο συνολικός κύκλος εργασιών μεγάλου μέρους των μελών του ΣΜΕ ενισχύθηκε, αντανακλώντας την αυξημένη ζήτηση σε υλικά υποδομών, τσιμέντο, βιομηχανικά ορυκτά και παραγόμενα συμπυκνώματα μετάλλων. Η αναπτυξιακή αυτή δυναμική συνδέεται με μεγάλα έργα υποδομής, την ανοδική πορεία των αδρανών υλικών και τη σταθερή ζήτηση για κρίσιμες πρώτες ύλες στην ευρωπαϊκή αγορά.

Συνολικά, το 2025 χαρακτηρίστηκε από:

• υψηλά επίπεδα παραγωγής βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων,

• ισχυρή εξαγωγική κατεύθυνση, ιδίως σε κατεργασμένα προϊόντα,

• ενίσχυση του κύκλου εργασιών βασικών επιχειρήσεων του κλάδου,

• σταδιακή προσαρμογή στην ενεργειακή μετάβαση με μείωση του λιγνίτη, αλλά διατήρηση του ρόλου του στην ασφάλεια εφοδιασμού.

- Στα βιομηχανικά ορυκτά η εικόνα είναι μεικτή, κάποια υλικά όπως περλίτης και μπετονίτης εμφανίζουν καλύτερα αποτελέσματα το 2025 έναντι του 2024. Τα προϊόντα ασβεστίτη επίσης έχουν καλή πορεία το πρώτο τρίμηνο του 2025. Στον ατταπουλγίτη υπάρχει μικρή κάμψη στις πωλήσεις από μικρές μεταβολές στην παγκόσμια αγορά που αφορούν τη χρήση του υλικού. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα με τις τελευταίες απαιτήσεις σε σχέση με τα δελτία διακίνησης των υλικών.

- Σε ό,τι αφορά τον λιγνίτη συνεχίζεται η έντονη προσπάθεια απολιγνιτοποίησης και η επιστροφή στο δημόσιο αποκατεστημένων εκτάσεων για περαιτέρω αξιοποίηση. Κατά τη διάρκεια της απολιγνιτοποίησης και με τους εντατικούς Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος εξακολούθησε και το 2025 να αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς και εξωστρεφείς παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία των ορυκτών πρώτων υλών για τη βιομηχανική ανάπτυξη, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

Το 2025 ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος διατήρησε τη στρατηγική του σημασία, με αύξηση της συνολικής παραγωγής και διατήρηση της εξωστρεφούς του φυσιογνωμίας, παρά τη συνεχιζόμενη πτώση της λιγνιτικής δραστηριότητας λόγω απολιγνιτοποίησης. Στα βιομηχανικά ορυκτά, η παραγωγή μπεντονίτη και περλίτη παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με σημαντική συμμετοχή κατεργασμένων προϊόντων και σχεδόν πλήρη εξαγωγικό προσανατολισμό. Η Ελλάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται 1η στην ΕΕ στην παραγωγή περλίτη και μπεντονίτη, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο στη διεθνή αγορά βιομηχανικών ορυκτών. Στα μεταλλευτικά προϊόντα, σημειώθηκαν υψηλές παραγωγές σε χρυσοφόρο πυρίτη, ψευδάργυρο και αργυρούχο μόλυβδο, με το σύνολο των πωλήσεων να αφορά εξαγωγές, ενισχύοντας την εισροή συναλλάγματος και τη συμβολή του κλάδου στο εμπορικό ισοζύγιο. Αντίστοιχα, διατηρήθηκε σταθερή η παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα σε εξειδικευμένα βιομηχανικά προϊόντα, με σημαντική εξαγωγική κατεύθυνση. Παρά τη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής σε σχέση με προηγούμενα έτη, ο λιγνίτης εξακολουθεί να διαδραματίζει ρόλο εφεδρικής ισχύος και ενεργειακής ασφάλειας.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο έντυπο του απολογισμού του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων που επιμελήθηκε η Υπεύθυνη Πολιτικής του Συνδέσμου κ Κυριακή Τσίχλα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Νησιά ανοίγει νέο κεφάλαιο για τη νησιωτικότητα
Ειδήσεις

Η πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Νησιά ανοίγει νέο κεφάλαιο για τη νησιωτικότητα

Είναι... βιώσιμη η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν; Οι «γκρίζες ζώνες» - Ανάλυση WSJ
Ειδήσεις

Είναι... βιώσιμη η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν; Οι «γκρίζες ζώνες» - Ανάλυση WSJ

«Πόλεμος» Τραμπ στη Γαλλία: Δασμοί 100% σε κρασιά και σαμπάνιες αν δεν καταργηθεί ο φόρος στις Big Tech
Ειδήσεις

«Πόλεμος» Τραμπ στη Γαλλία: Δασμοί 100% σε κρασιά και σαμπάνιες αν δεν καταργηθεί ο φόρος στις Big Tech

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΜΕ: Παράθυρο ευκαιρίας για την ελληνική εξορυκτική βιομηχανία – Κρίσιμες πρώτες ύλες, επενδύσεις και στρατηγική αυτονομία
Επιχειρήσεις

ΣΜΕ: Παράθυρο ευκαιρίας για την ελληνική εξορυκτική βιομηχανία – Κρίσιμες πρώτες ύλες, επενδύσεις και στρατηγική αυτονομία

Θεοδωρόπουλος: Λάθος τα δεδομένα της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής – Να δοθεί χώρος στις επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις

Θεοδωρόπουλος: Λάθος τα δεδομένα της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής – Να δοθεί χώρος στις επιχειρήσεις

Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων: Νομική αοριστία στο νέο χωροταξικό - Κίνδυνος εμπλοκής επενδύσεων
ΜΕΤΑΛΛΑ

Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων: Νομική αοριστία στο νέο χωροταξικό - Κίνδυνος εμπλοκής επενδύσεων

Κων. Γιαζιτζόγλου (Πρόεδρος ΣΜΕ): Ο μηδενισμός των ατυχημάτων δεν είναι αριθμητικός στόχος, αλλά φιλοσοφία ζωής
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ

Κων. Γιαζιτζόγλου (Πρόεδρος ΣΜΕ): Ο μηδενισμός των ατυχημάτων δεν είναι αριθμητικός στόχος, αλλά φιλοσοφία ζωής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
15/06/2026 - 11:43

Optima για ΑΔΜΗΕ: Περιθώριο ανόδου άνω του 27% με «κλειδί» την ΑΜΚ

Αναλύσεις
15/06/2026 - 11:35

Motor Oil: Ανεβάζει την τιμή-στόχο στα €51 η NBG Sec.

Πολιτική
15/06/2026 - 11:34

Νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπ. Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας – Ποιοι είναι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/06/2026 - 11:33

ΕΟΤ: Νέα έρευνα αγοράς σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες για ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού του ελληνικού τουρισμού

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 11:28

Στρατηγική συνεργασία Εθνικής Τράπεζας - ΠΟΞ για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 11:17

Χρηματιστήριο: Έβγαλε... φτερά ο ΓΔ για νέα υψηλά 17ετίας

Magazino
15/06/2026 - 11:14

Rory Gallagher: 31 χρόνια μετά, η κιθάρα του εξακολουθεί να μιλάει

Ειδήσεις
15/06/2026 - 11:14

Στάρμερ: «Τέλος» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 11:01

Σε τροχιά νέων υψηλών το XA – Τράπεζες και επενδύσεις δίνουν τον τόνο

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 10:59

Ιστορικό «ράλι» στις ευρωαγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
15/06/2026 - 10:54

Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι - Αποπνικτική ατμόσφαιρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
15/06/2026 - 10:45

Στο χιλιοστό...

Πολιτική
15/06/2026 - 10:40

Μιχαηλίδου: Επιδότηση έως 95% για ανακαινίσεις κατοικιών - Οι δικαιούχοι

Οικονομία
15/06/2026 - 10:39

ICAP CRIF: Η ανεργία υποχωρεί, αλλά οι μακροχρόνια άνεργοι αυξάνονται

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 10:32

ΔΑΑ: Στις αγορές με 7ετές ομόλογο €500 εκατ.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 10:22

ΓΑΙΑΟΣΕ: Μετασχηματίζει τους μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας σε σύγχρονους κόμβους ανάπτυξης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 10:17

Eurobank: Νέες επαναγορές ιδίων μετοχών αξίας €6,55 εκατ.

Οικονομία
15/06/2026 - 10:13

Πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,9 δισ. από το πρώτο μνημόνιο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 10:11

Μουντιάλ: 13 χώρες επικρίνουν τον Τσέφεριν για δηλώσεις του ότι πολλοί αγώνες της διοργάνωσης είναι αδιάφοροι

Αναλύσεις
15/06/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: Άνοιξε ο δρόμος προς τις 2650 μονάδες; 

Οικονομία
15/06/2026 - 10:07

Προϋπολογισμός 5μηνο: Υπερεκτέλεση €2,5 δισ. στα καθαρά έσοδα - Πλεόνασμα €3,638 δισ.

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:55

Καραστάθης για σεισμό στη Μεθώνη: «Να περιμένουμε τα πρώτα 24ωρα»

ΜΕΤΑΛΛΑ
15/06/2026 - 09:47

Αυξημένη ζήτηση σε υλικά υποδομών, τσιμέντο, βιομηχανικά ορυκτά και παραγόμενα συμπυκνώματα μετάλλων

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 09:35

Ασία: Ισχυρό ράλι στις αγορές μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:25

Η πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Νησιά ανοίγει νέο κεφάλαιο για τη νησιωτικότητα

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:21

Είναι... βιώσιμη η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν; Οι «γκρίζες ζώνες» - Ανάλυση WSJ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:20

«Πόλεμος» Τραμπ στη Γαλλία: Δασμοί 100% σε κρασιά και σαμπάνιες αν δεν καταργηθεί ο φόρος στις Big Tech

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:11

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρά τέσσερα αδέλφια από φωτιά σε κοντέινερ κατοικίας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:00

Βαθαίνει η απαισιοδοξία στον γερμανικό κατασκευαστικό κλάδο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 08:40

Κόλαση πυρός σε Κίεβο και Χάρκοβο – Στις φλόγες ιστορικό σύμβολο της Ουκρανίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ