Χρηματιστήριο: Έβγαλε... φτερά ο ΓΔ για νέα υψηλά 17ετίας

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Το κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών ήταν έτσι κι αλλιώς καλό, με αποτέλεσμα η ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν να λειτουργεί σε πρώτη φάση ως κερασάκι στην τούρτα.

Με τον αέρα της συμφωνίας που έχει θετικό αποτύπωμα στις διεθνείς αγορές, το Euronext Athens ακολουθεί το ράλι των ευρωαγορών και με άνοδο μεγαλύτερη του 2% λίγα λεπτά μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης βάζει πλώρη για νέα υψηλά.

Ο ΓΔ έχει ήδη ξεπεράσει το ορόσημο των 2.448,36 μονάδων (23/11/2009) και... κυνηγά τις 2.497,15 μονάδες στις οποίες έχει να βρεθεί από τις 19 Νοεμβρίου του 2009.

Λίγο μετά τις 11.00 το ΧΑ με άνοδο 2% βρέθηκε στις 2.474,08 μονάδες.

Η πτώση του πετρελαίου απογειώνει τις μετοχές της ΑΡΑΙΓ, αλλά και της βιομηχανίας. Εξαιρετικές επιδόσεις και για τις τράπεζες που αποτελούν βαρόμετρο για τον ΓΔ.

Αντίθετα, στις λίγες μετοχές που καταγράφουν απώλειες είναι τα διυλιστήρια (ΜΟΗ και ΕΛΠΕ).