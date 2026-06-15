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Παππάς: Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να ξεκαθαρίσει το τοπίο
Πολιτική
11:48 - 15 Ιουν 2026

Παππάς: Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να ξεκαθαρίσει το τοπίο

Reporter.gr Newsroom
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«Αν αφήσουμε αυτή την κατάσταση να προχωρήσει, διολισθαίνουμε ντε φάκτο σε κάτι που υποτίθεται ότι όλοι απευχόμαστε», προειδοποίησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ζητώντας άμεσες διευκρινίσεις για το τοπίο που διαμορφώνεται στις σχέσεις του κόμματος με την υπό διαμόρφωση πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου.

Ο κ. Παππάς υποστήριξε ότι δεν υπάρχει περιθώριο καθυστερήσεων και πως απαιτείται σύντομα να παρουσιαστεί μια σαφής συμφωνία. Όπως ανέφερε, η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο» δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη από την ηγεσία του κόμματος, η οποία, όπως είπε, οφείλει να ξεκαθαρίσει «ποιο είναι το τοπίο και ποιες είναι και οι ίδιες οι αρμοδιότητες του Σ. Φάμελλου».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αποκάλυψε ότι ακόμη και στελέχη που είχαν στηρίξει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής εμφανίζονται προβληματισμένα, καθώς, όπως είπε, η συγκεκριμένη κατεύθυνση «δεν έχει δείξει πιθανότητες ή δυνατότητες να είναι εφαρμόσιμη». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος της «κατά μόνας πορείας και της προσωπικής διαπραγμάτευσης».

Ασκώντας κριτική στη λειτουργία των κομματικών οργάνων, σημείωσε ότι έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση όπου «το να συνεδριάζουν τα συλλογικά όργανα είναι μια εξαιρετική περίπτωση», ενώ τόνισε πως η Εκτελεστική Γραμματεία έχει καθημερινή ευθύνη και ότι οι εξελίξεις καθιστούν αναγκαίες τις συχνές συνεδριάσεις.

Ερωτηθείς αν θέτει ζήτημα ηγεσίας, ο Νίκος Παππάς ξεκαθάρισε ότι «δεν τίθεται θέμα μομφής στον Σ. Φάμελλο», επιμένοντας ωστόσο πως υπάρχει «μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει τον ρόλο του από εδώ και πέρα». Υπενθύμισε μάλιστα ότι η δήλωση Τσίπρα περί κλεισίματος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ έγινε «μία ώρα μετά την τοποθέτηση του Σ. Φάμελλου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την ΕΛ.Α.Σ.», προσθέτοντας με νόημα ότι «δεν μπορεί κανένας να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει».

Αναφερόμενος στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Παππάς υποστήριξε ότι «έχει κενά αυτή η απόφαση» και πως «αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι εφαρμόσιμη». Τόνισε δε ότι το κόμμα πρέπει να επιδιώξει την «ευρύτερη δυνατή συμμαχία», επισημαίνοντας πως εφόσον κάποιοι θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό του κύκλο, είναι λογικό να μην επιθυμούν συνεργασία μαζί του.

Στο ίδιο πλαίσιο, ζήτησε την άμεση σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση από τον πρόεδρο του κόμματος για την πορεία των επαφών με τον Αλέξη Τσίπρα και για το κατά πόσο υπάρχει προοπτική συμφωνίας. «Να έχουμε μια ενημέρωση από τον πρόεδρο για το πού βρίσκονται οι όποιες επαφές με τον Αλ. Τσίπρα, εάν υπάρχουν, εάν υπάρχει προσδοκία συμφωνίας ή εάν δια της διολίσθησης θα πάμε σε μια συνθήκη που ο καθείς θα κάνει τα κουμάντα του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στο ερώτημα αν ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα και σήμερα κινείται δημοσκοπικά σε χαμηλά ποσοστά έχει κλείσει τον κύκλο του, ο κ. Παππάς διαφώνησε κατηγορηματικά. «Τον κύκλο τους τον κλείνουν τα κόμματα τα οποία δεν έχουν προγραμματικό, πολιτικό, ιδεολογικό και θεωρητικό οπλοστάσιο για τα σύγχρονα προβλήματα», δήλωσε, εκτιμώντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ακτινοβολία η οποία αδικείται από την τωρινή δημοσκοπική του εικόνα».

Τέλος, σχετικά με το αν η στήριξη της ΕΛ.Α.Σ. αποτελεί προσωπική επιλογή του Σωκράτη Φάμελλου, ο Νίκος Παππάς απέφυγε να αποδώσει προθέσεις, υπογραμμίζοντας όμως ότι όταν ο πρόεδρος ή μέλος της ηγεσίας δηλώνει πως «στηρίζει μια προσπάθεια», οφείλει να εξηγεί «σε ποιο πλαίσιο, με ποια διαδικασία» και με ποια κομματική νομιμοποίηση. Προειδοποίησε δε ότι ενδεχόμενη διολίσθηση προς μια διαδικασία αυτοδιάλυσης «δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε ψηφίσει» και κατέληξε πως «πρέπει να κάνουμε καθαρό το τοπίο».

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