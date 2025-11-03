ΟΕΕ: Απαιτούνται παρεμβάσεις για το δημογραφικό και το αυξανόμενο κόστος ζωής
Οικονομία
17:36 - 03 Νοε 2025

ΟΕΕ: Απαιτούνται παρεμβάσεις για το δημογραφικό και το αυξανόμενο κόστος ζωής

Reporter.gr Newsroom
Προς τη θετική κατεύθυνση κινούνται οι φοροελαφρύνσεις και τα υπόλοιπα φορολογικά μέτρα, που περιλαμβάνονται στο σχετικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Ο κ. Κόλλιας είπε ότι το νομοσχέδιο περιέχει σημαντικές ρυθμίσεις για τη στήριξη της μεσαίας τάξης, την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος, καθώς και τη διαμόρφωση κινήτρων για επενδύσεις και την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας.

Πρόσθεσε, όμως, ότι - για να έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα - χρειάζονται επιπλέον παρεμβάσεις, κυρίως για το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος ζωής, που περιορίζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελαφρύνσεων.

Ο κ. Κόλλιας αναφέρθηκε στο θέμα του τεκμαρτού εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών, λέγοντας ότι «έχει πολλά προβλήματα, καθώς αδικεί επιτηδευματίες που είχαν στην πραγματικότητα μια κακή χρονιά, προσφέρει κάλυψη στους πραγματικούς φοροφυγάδες και παραδέχεται την ανεπάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών».
Επιπλέον, το ΟΕΕ θεωρεί ότι τα τεκμήρια διαβίωσης θα έπρεπε να καταργηθούν και όχι να μειωθούν, δεδομένου ότι η ΑΑΔΕ διαθέτει πλέον τις κατάλληλες τεχνικές ελέγχου για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής. «Στην εποχή της ψηφιοποίησης και των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, τα τεκμήρια δεν έχουν θέση, καθώς βασίζονται σε αυθαίρετες εκτιμήσεις, χωρίς καμία συνάφεια με την πραγματικότητα».

Σε ό,τι αφορά την ενδιάμεση κλίμακα του 25% για εισόδημα από ακίνητα, από 12.000 ευρώ έως 24.000 ευρώ, ο κ. Κόλλιας τη χαρακτήρισε σημαντική πρωτοβουλία, προσθέτοντας ότι δεν είναι αρκετή για να λύσει το στεγαστικό πρόβλημα, που ταλανίζει την ελληνική οικονομία. Γι’ αυτό το ΟΕΕ προτείνει την αυτοτελή φορολόγηση των μισθωμάτων ως κίνητρο για να μειωθούν τα ενοίκια.

Σχετικά με τον μειωμένο κατά 50% Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ο κ. Κόλλιας πρότεινε αυτός να ισχύσει σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως τρεις χιλιάδες (3.000) κατοίκους, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη απογραφή αντί των χιλίων πεντακοσίων (1.500), που αφορά σε μικρό αριθμό χωριών και πόλεων.

Αναφορικά με τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και των Δωδεκανήσων, με πληθυσμό έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ πρότεινε το μέτρο να επεκταθεί και σε όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

