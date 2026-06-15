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Σε τροχιά νέων υψηλών το XA – Τράπεζες και επενδύσεις δίνουν τον τόνο
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11:01 - 15 Ιουν 2026

Σε τροχιά νέων υψηλών το XA – Τράπεζες και επενδύσεις δίνουν τον τόνο

Reporter.gr Newsroom
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Με το Χρηματιστήριο Αθηνών να καταγράφει νέα υψηλά 17 ετών και το διεθνές επενδυτικό κλίμα να βελτιώνεται χάρη στην αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και την υποχώρηση των ενεργειακών τιμών, οι αγορές εισέρχονται σε μία περίοδο αυξημένης αισιοδοξίας.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, οι μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές και ενέργεια στην Ελλάδα, αλλά και οι κρίσιμες αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών σε ΗΠΑ και Ευρώπη που αναμένεται να καθορίσουν τη συνέχεια των αγορών.

Εγχώριες εξελίξεις

Σε αυτό το παλίσιο, το ελληνικό χρηματιστήριο διατηρεί την ανοδική του δυναμική, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.421 μονάδες, σημειώνοντας νέα υψηλά 17 ετών και εβδομαδιαία άνοδο 2,8%. Οι τράπεζες εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό μοχλό της αγοράς, καθώς ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,58%, επιβεβαιώνοντας τη θετική επενδυτική εικόνα.

Το ενδιαφέρον της αγοράς επικεντρώνεται παράλληλα στον ενεργειακό κλάδο. Η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, ύψους έως 1 δισ. ευρώ, καθώς και η αντίστοιχη κίνηση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, αναμένεται να χρηματοδοτήσουν σημαντικά έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων σε νησιά και διεθνείς αγορές, ενισχύοντας το επενδυτικό αφήγημα των υποδομών.

Θετικές προοπτικές καταγράφονται και για τη ΔΕΗ, ενώ η ΕΥΔΑΠ επιταχύνει επενδύσεις άνω των 850 εκατ. ευρώ σε έργα ψηφιακού και περιβαλλοντικού μετασχηματισμού, με αιχμή τα έξυπνα υδρόμετρα και το έργο «Ψυττάλεια 3.0». Παράλληλα, η Alter Ego Media προχωρά σε διανομή μερίσματος και επιστροφή κεφαλαίου, ενώ η Premia δρομολογεί την πρόωρη αποπληρωμή ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Διεθνείς εξελίξεις

Σε θετικό έδαφος κινήθηκαν οι διεθνείς αγορές, με τα futures της Wall Street να ενισχύονται από τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και το θετικό επενδυτικό κλίμα που δημιούργησε το επιτυχημένο ντεμπούτο της SpaceX. Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα στοιχεία λιανικών πωλήσεων των ΗΠΑ και κυρίως στη συνεδρίαση της Federal Reserve στις 17 Ιουνίου, από την οποία αναμένουν διατήρηση των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα και σαφέστερα μηνύματα για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Στην Ευρώπη, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν σημαντικά κέρδη, καθώς οι αγορές αποτίμησαν τις νέες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τις αναθεωρημένες προβλέψεις για πληθωρισμό και ανάπτυξη. Η ΕΚΤ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3% το 2026, ενώ η ανάπτυξη αναμένεται να κινηθεί στο 0,8%, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι τα υψηλότερα επιτόκια θα παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου Brent κινούνται κοντά στα 83 δολάρια ανά βαρέλι, το φυσικό αέριο στην Ευρώπη διαμορφώνεται στα 44 ευρώ ανά μεγαβατώρα και το ευρώ διατηρείται κοντά στο 1,16 έναντι του δολαρίου, συνθέτοντας ένα περιβάλλον σχετικής σταθερότητας στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων και συναλλάγματος.

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