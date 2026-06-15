Μιχαηλίδου: Επιδότηση έως 95% για ανακαινίσεις κατοικιών - Οι δικαιούχοι

Ανοίγει σήμερα (15/6) η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την έκδοση βεβαιώσεων επιλεξιμότητας στο νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση παλαιών ακινήτων και την αύξηση της προσφοράς κατοικιών στην αγορά. Τις βασικές παραμέτρους του προγράμματος παρουσίασε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Επιδότηση έως 95% για κατοικίες που κατασκευάστηκαν έως το 1990

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η υπουργός μιλώντας στο Ertnews ανέφερε ότι το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν ανεγερθεί έως το 1990 και προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% των επιλέξιμων δαπανών. Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει έως τις 36.000 ευρώ ανά ακίνητο.

Η πλατφόρμα που τίθεται σήμερα σε λειτουργία αφορά αποκλειστικά τον έλεγχο επιλεξιμότητας των ενδιαφερομένων, ενώ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου.

Όπως εξήγησε η κ. Μιχαηλίδου, οι πολίτες θα εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, όπου θα εμφανίζονται τα εισοδηματικά τους στοιχεία, όπως έχουν καταχωρηθεί στην ΑΑΔΕ, καθώς και τα ακίνητα που διαθέτουν, προκειμένου να επιλέξουν εκείνο που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια και οι δικαιούχοι

Να σημειωθεί εδώ ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτεί μία κατοικία ανά δικαιούχο. Ωστόσο, κατά το στάδιο της επιλεξιμότητας οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν περισσότερα ακίνητα και να αποφασίσουν ποιο θα ενταχθεί οριστικά όταν ανοίξει η διαδικασία των αιτήσεων.

Ενδεικτικά, ένα νοικοκυριό με δύο γονείς και δύο παιδιά μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα εφόσον το ετήσιο εισόδημά του δεν υπερβαίνει τις 45.000 ευρώ.

Ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά επιδότησης προβλέπονται για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι κάτοικοι ορεινών και νησιωτικών περιοχών, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, καθώς και τα νοικοκυριά στα οποία διαβιούν άτομα με αναπηρία.

Προκαταβολή για την έναρξη των εργασιών

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής, η οποία μπορεί να καλύψει έως και το 60% των επιλέξιμων δαπανών. Με τον τρόπο αυτό, οι δικαιούχοι θα μπορούν να ξεκινήσουν τις εργασίες ανακαίνισης χωρίς να απαιτείται σημαντική αρχική οικονομική συμμετοχή.

Παράλληλα, προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για την κάλυψη εξόδων που αφορούν μελέτες, αδειοδοτήσεις και άλλες απαραίτητες διαδικασίες, πέρα από το βασικό ποσό της επιδότησης.

Όσον αφορά τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται, το 30% έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού θα πρέπει να αφορά εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, ενώ το υπόλοιπο μπορεί να διατεθεί για γενικές εργασίες ανακαίνισης.

Υποχρεώσεις για τους δικαιούχους

Επισημαίνεται ότι βασικός στόχος του προγράμματος είναι η επανένταξη κλειστών ακινήτων στην αγορά κατοικίας. Για το λόγο αυτό, η λήψη της επιδότησης συνοδεύεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

Όπως ανέφερε η υπουργός, οι ιδιοκτήτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διατηρούν το ακίνητο σε καθεστώς μίσθωσης για διάστημα πέντε ετών. Δεν είναι απαραίτητο να παραμένει ο ίδιος ενοικιαστής καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, ωστόσο η κατοικία θα πρέπει να συνεχίσει να μισθώνεται.

Σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι κατοικούν στο ακίνητο και ότι δεν αξιοποιούν την επιδότηση για άμεσο οικονομικό όφελος μέσω μεταπώλησης.

Έλεγχοι μέσω ΑΑΔΕ και κυρώσεις

Σε αυτό το φόντο, η υπουργός ξεκαθάρισε ότι η τήρηση των όρων του προγράμματος θα παρακολουθείται μέσω αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα πραγματοποιούνται από την ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων ή μη συμμόρφωσης με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις, θα ενεργοποιούνται διαδικασίες ανάκτησης των ποσών που έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους. Όπως επισήμανε, αντίστοιχοι μηχανισμοί έχουν εφαρμοστεί και σε προηγούμενα προγράμματα, οδηγώντας ακόμη και σε ακύρωση εκταμιεύσεων όταν εντοπίστηκαν παρατυπίες.

Στόχος η αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών

Σε πρώτη φάση, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στην ανακαίνιση περίπου 25.000 κατοικιών, δίνοντας προτεραιότητα στα κλειστά ακίνητα. Στόχος είναι η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών στην αγορά και, κατ’ επέκταση, η άμβλυνση των πιέσεων που καταγράφονται στις τιμές των ενοικίων.

Σε επόμενο στάδιο προβλέπεται η επέκταση του προγράμματος και σε κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης των πολιτών.

Απαντήσεις στην κριτική για το «Σπίτι μου»

Αναφερόμενη στην κριτική που έχει ασκηθεί στα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», σύμφωνα με την οποία συνέβαλαν στην αύξηση των τιμών στην αγορά ακινήτων, η κ. Μιχαηλίδου υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έδωσαν τη δυνατότητα σε χιλιάδες νέους να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία.

Όπως ανέφερε, περίπου 22.000 πολίτες έχουν ήδη ενταχθεί στα προγράμματα, ενώ ορισμένες αιτήσεις δεν ολοκληρώθηκαν λόγω δυσκολιών στην εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου ή άλλων τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων.

Κλείνοντας, η υπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί περίπου 1.500 φροντιστές, ενώ έχουν υποβληθεί περισσότερες από 3.000 αιτήσεις από γονείς.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την απλοποίηση της διαδικασίας συμμετοχής, καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το ποινικό τους μητρώο, με τον σχετικό έλεγχο να πραγματοποιείται μεταγενέστερα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

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