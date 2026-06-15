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Ιστορικό «ράλι» στις ευρωαγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια
10:59 - 15 Ιουν 2026

Ιστορικό «ράλι» στις ευρωαγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Με ισχυρά κέρδη και νέα ιστορικά υψηλά ξεκινούν τη σημερινή συνεδρίαση (15/6) οι ευρωαγορές, παίρνοντας ώθηση από την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Πιο αναλυτικά, η αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, σε συνδυασμό με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενισχύουν σημαντικά το επενδυτικό κλίμα, οδηγώντας σε έντονη άνοδο των μετοχών και ταυτόχρονα σε σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 1,05% στις 639,89 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό και υπερβαίνοντας τα επίπεδα που είχαν σημειωθεί πριν από την έναρξη της πρόσφατης γεωπολιτικής κρίσης.

Να σημειωθεί ότι η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή ανάκαμψη για τις ευρωαγορές, οι οποίες πριν από λίγους μήνες είχαν βρεθεί σε φάση τεχνικής διόρθωσης, έχοντας υποχωρήσει περισσότερο από 10% από τα προηγούμενα υψηλά τους.

Την ίδια ώρα, τόσο οι βασικοί όσο και οι περιφερειακοί δείκτες καταγράφουν σημαντική άνοδο.

Ειδικότερα, στη Γερμανία, ο DAX καταγράφει αυτή τη στιγμή κέρδη 1,81% στις 25,057.43 μονάδες, ενώ αύξηση σημειώνει και ο βρετανικός FTSE κατά 0,64% στις 10,538.82 μονάδες. Παράλληλα, κέρδη καταγράφει και ο γαλλικός CAC κατά 1,40% στις 8,467.76 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ ενισχύεται 1,28% στις 19,004.76 μονάδες, ενώ ενισχυμένος είναι και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 1,03% στις 52,029.50 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος διαδραμάτισε η επιβεβαίωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και οι δηλώσεις του Ιρανού υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το προσχέδιο της συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί και ότι η επίσημη υπογραφή αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή (19/6).

Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, τις μεγαλύτερες αποδόσεις κατέγραψαν οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 3,7%, ενώ ακολούθησε ο κατασκευαστικός κλάδος με άνοδο 3,2%.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα και για τον τομέα των ταξιδιών και της αναψυχής, ο οποίος σημείωσε κέρδη 2,8%, με τις αεροπορικές εταιρείες να ωφελούνται από τη σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους. Συγκεκριμένα, η Lufthansa κατέγραψε άνοδο 5,6%, η Air France ενισχύθηκε κατά 5,2%, ενώ η IAG, μητρική εταιρεία της British Airways, σημείωσε κέρδη 4,6%.

Πέρα από τη χρηματιστηριακή διάσταση, οι αγορές αξιολογούν θετικά και τις πιθανές επιπτώσεις της συμφωνίας στην πραγματική οικονομία. Η πτώση των τιμών του πετρελαίου και η επαναφορά της ομαλής λειτουργίας στα Στενά του Ορμούζ εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων στην ευρωζώνη, η οποία εξακολουθεί να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι επενδυτές αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους σχετικά με τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής. Ενδεικτικά, τα στοιχεία του εργαλείου FedWatch της CME καταγράφουν ήδη χαμηλότερες πιθανότητες για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve κατά τους επόμενους μήνες, καθώς η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων περιορίζει τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις.

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