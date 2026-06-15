Η πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Νησιά ανοίγει νέο κεφάλαιο για τη νησιωτικότητα

Η πρόσφατη αναβάθμιση του Μανώλη Κουτουλάκη από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη θέση του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων συμπίπτει με μια σημαντική ευρωπαϊκή εξέλιξη για τον νησιωτικό χώρο. Tη δημοσίευση της πρώτης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Νησιά.

Με αφορμή τη νέα στρατηγική, ο κ. Κουτουλάκης προχώρησε σε έναν δημόσιο απολογισμό της προσπάθειας που καταβλήθηκε τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση της θεσμικής παρουσίας της νησιωτικότητας στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Όπως επισημαίνει, η 10η Ιουνίου 2026 αποτελεί ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνει ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για τις νησιωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση της στρατηγικής, αναδεικνύοντας ζητήματα όπως το αυξημένο κόστος της νησιωτικότητας, η συνδεσιμότητα, η ενεργειακή μετάβαση, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η δημογραφική ανθεκτικότητα των νησιών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στην αναγνώριση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εννοιών όπως το «κόστος της νησιωτικότητας» και η «πολλαπλή νησιωτικότητα», εκτιμώντας ότι δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για πιο στοχευμένες πολιτικές τα επόμενα χρόνια.

Το μήνυμα που εκπέμπεται μέσα από τη νέα στρατηγική είναι ότι η χωρική δικαιοσύνη, η ισότιμη πρόσβαση των νησιωτών σε υπηρεσίες και υποδομές και η αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων του νησιωτικού χώρου εισέρχονται πλέον πιο δυναμικά στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

«Η νησιωτικότητα δεν είναι μια ειδική πολιτική για λίγους. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη, τη συνοχή και την ισότητα των ευκαιριών», σημειώνει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική δεν αποτελεί το τέλος μιας προσπάθειας αλλά την αρχή μιας νέας περιόδου για τα νησιά της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Παράλληλα, αναφέρεται στις πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με φορείς όπως ο ΟΟΣΑ, το ΚΕΠΕ και το ΕΚΚΕ, για την ενσωμάτωση της νησιωτικής διάστασης στον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών.