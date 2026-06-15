Χρηματιστήριο: Άνοιξε ο δρόμος προς τις 2650 μονάδες; 

Άνοδο κατά 1,06% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 2421,69 μονάδες (στις +2,8% ο ΓΔ & στο +3,55% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +14,19% ο ΓΔ & στο +19,82% οι τράπεζες στο έτος), υψηλό 16,5 ετών.

Παράλληλα,σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 313,1 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ σε ανοδική πορεία καταγράφοντας υψηλό ημέρας στις 2444 μονάδες περί τις 1μμ. Με οδηγό τις τράπεζες και επιλεκτικά blue chips (Τιτάν, ΔΑΑ, Aegean) καθώς το σκηνικό στη Μ. Ανατολή προϊδεάζει για πιθανή συμφωνία. Η αντεπίθεση των πωλητών περιόρισε ως τις δημοπρασίες τα τελικά κέρδη. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,689% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+2,58%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha Bank (+3,14%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+1,07%), η Optima (+2,54%), o Τιτάν (+3,74%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,32%), η Aegean (+3,14%), το ΔΑΑ (+2,95%), ο Aktor (+1,55%) αλλά και η Alter Ego Media (+4,41%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Cenergy (-1,99%), η ΕΕΕ (-1,32%), η ΕΛΧΑ (-3,07%) και η ΜΟΗ (-1,92%). Απολογιστικά, 70 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 38 εκείνων που υποχώρησαν. Ξεκινάει την Τρίτη η Δημόσια Προσφορά για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ ενώ την Τετάρτη η Federal αποφασίζει για τα παρεμβατικά της επιτόκια. Την Παρασκευή τέλος διενεργείται rebalancing λόγω αναδιάρθρωσης των δεικτών STOXX και FTSE Russell λήγουν τα ΣΜΕ του Ιουνίου (triple witching).

Η σημαντικότερη τεχνική εξέλιξη της εβδομάδας που μας πέρασε ήταν αναμφίβολα η υπέρβαση των 2400 μονάδων του ΓΔ. Μένει να δούμε την εγκυρότητά της, ώστε να ανοίξει ο δρόμος προς τις 2650 μονάδες!