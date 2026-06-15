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Μουντιάλ: 13 χώρες επικρίνουν τον Τσέφεριν για δηλώσεις του ότι πολλοί αγώνες της διοργάνωσης είναι αδιάφοροι
Ειδήσεις
10:11 - 15 Ιουν 2026

Μουντιάλ: 13 χώρες επικρίνουν τον Τσέφεριν για δηλώσεις του ότι πολλοί αγώνες της διοργάνωσης είναι αδιάφοροι

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, δέχθηκε επικρίσεις από 13 χώρες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, οι οποίες δήλωσαν ότι υποστήριξε πως η διεύρυνση της διοργάνωσης οδήγησε σε πολλούς αγώνες που είναι «αδιάφοροι».      

Πιο αναλυτικά, μια κοινή ανακοίνωση δημοσιεύθηκε την Κυριακή (14/6) από αρκετές χώρες που συμμετέχουν στο τουρνουά.

Ειδικότερα, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες του Πράσινου Ακρωτηρίου, του Κουρασάο, του Ουζμπεκιστάν, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της Αϊτής, της Αλγερίας, της Τυνησίας, του Μαρόκου, της Αιγύπτου, της Γκάνας, της Σενεγάλης, της Ακτής Ελεφαντοστού και της Νότιας Αφρικής ενώθηκαν για να εκφράσουν τη «βαθιά απογοήτευσή τους» προς τον Τσέφεριν.

Σύμφωνα με το BBC, ο Τσέφεριν φέρεται να δήλωσε σε συνέδριο στη Λιουμπλιάνα, ότι η αύξηση των ομάδων από 32 σε 48 θα οδηγήσει σε λιγότερο ελκυστικούς αγώνες στη σημαντικότερη διοργάνωση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

«Έχουμε πολλούς αγώνες που είναι εντελώς αδιάφοροι», φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τσέφεριν, σύμφωνα με σλοβενικό ειδησεογραφικό μέσο.

«Από την άλλη πλευρά, ακόμη και μικρές χώρες μπορούν να συμμετάσχουν και να νιώσουν τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κάτι που είναι πολύ σημαντικό».

Ωστόσο, οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις από ορισμένες χώρες που έχουν ωφεληθεί από την απόφαση της FIFA να επεκτείνει τη διοργάνωση.

Στη σχετική τους ανακοίνωση αναφέρουν:

«Απορρίπτουμε με σεβασμό αλλά και αποφασιστικότητα αυτά τα σχόλια.

Για τις χώρες μας, δεν υπάρχει κανένας αγώνας Παγκοσμίου Κυπέλλου που να είναι ασήμαντος.

Για το Πράσινο Ακρωτήριο, το Κουρασάο και το Ουζμπεκιστάν, η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA αποτελεί ένα ιστορικό επίτευγμα και την πραγματοποίηση ενός ονείρου που μοιράζονται γενιές ανθρώπων.

Για χώρες όπως το Κονγκό και η Αϊτή, η επιστροφή στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου έπειτα από μακρά απουσία έχει ιδιαίτερη σημασία για εκατομμύρια φιλάθλους που περίμεναν χρόνια - και σε ορισμένες περιπτώσεις δεκαετίες - για αυτή τη στιγμή.

Το να υπονοείται ότι αυτοί οι αγώνες είναι κατά κάποιον τρόπο λιγότερο σημαντικοί είναι βαθιά απογοητευτικό και δεν αναγνωρίζει τις προσπάθειες, τις θυσίες και τις φιλοδοξίες των ποδοσφαιριστών, των προπονητών, των συλλόγων, των ποδοσφαιρικών παραγόντων και των φιλάθλων σε ολόκληρο τον κόσμο».

Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που το Παγκόσμιο Κύπελλο επεκτείνεται από τότε που αυξήθηκε από 24 σε 32 ομάδες το 1998.

Στην κοινή ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι:

«Πίσω από κάθε πρόκριση κρύβονται χρόνια δουλειάς και επενδύσεων. Πίσω από κάθε εθνική ομάδα βρίσκονται ολόκληρες κοινότητες και εκατομμύρια άνθρωποι που βλέπουν το ποδόσφαιρο ως πηγή υπερηφάνειας, ελπίδας και ενότητας.

Το ποδόσφαιρο δεν ανήκει σε μια επιλεγμένη ομάδα χωρών. Η δύναμή του προέρχεται από την οικουμενικότητά του.

Πιστεύουμε ότι κάθε χώρα που προκρίνεται αξίζει σεβασμό. Κάθε ομάδα έχει κερδίσει τη θέση της με την αξία της. Κάθε φίλαθλος έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται. Κάθε αγώνας έχει σημασία για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Γι’ αυτό απορρίπτουμε τα σχόλια του προέδρου της UEFA και επαναβεβαιώνουμε την πεποίθησή μας ότι η ανάπτυξη του ποδοσφαίρου πρέπει να συνεχίσει να δημιουργεί ευκαιρίες, να εμπνέει τις νέες γενιές και να ενισχύει τον πραγματικά παγκόσμιο χαρακτήρα του αθλήματος».

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