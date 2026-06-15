Στάρμερ: «Τέλος» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών

Η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα απαγορευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για τους χρήστες κάτω των 16 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα (15/6) ο πρωθυπουργός της χώρας Κιρ Στάρμερ, χαρακτηρίζοντας το μέτρο ως «μια πραγματική αλλαγή για τα παιδιά μας και το μέλλον μας».

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν τα παιδιά δυστυχισμένα, διευκολύνουν τους εκφοβιστές να τα παρενοχλούν και να τα κακοποιούν, ενώ ενδέχεται ακόμη και να βλάπτουν την ψυχική τους υγεία», δήλωσε σε αυτό το φόντο ο Στάρμερ, παρουσιάζοντας τα σχέδια που είχαν προαναγγελθεί το Σαββατοκύριακο και τα οποία θα προχωρούν ακόμη πιο πέρα από την πρωτοποριακή απαγόρευση που εφαρμόστηκε στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με το Guardian, το επικαιροποιημένο σχέδιο περιλαμβάνει απαγόρευση πρόσβασης σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και ξεχωριστούς περιορισμούς σε διαδικτυακά προϊόντα, όπως εφαρμογές ηλεκτρονικών παιχνιδιών, μεταξύ των οποίων και η κατάργηση της δυνατότητας συνομιλίας με αγνώστους.

«Δεν πρόκειται για μια απόφαση που λαμβάνω ελαφρά τη καρδία και δεν πρόκειται να ισχυριστώ ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν προσφέρει οφέλη στους νέους ανθρώπους, γιατί προφανώς αυτό δεν ισχύει», σημείωσε ο Στάρμερ συμπληρώνοντας όμως ότι:

«Η διακυβέρνηση είναι πάντοτε ζήτημα επιλογών και για μένα είναι ξεκάθαρο ότι μια πλήρης απαγόρευση είναι η σωστή επιλογή».

Οι αλλαγές παρουσιάστηκαν αναλυτικά σε ομιλία που πραγματοποίησε στην Ντάουνινγκ Στριτ και εκλήφθηκαν έμμεσα ως μέρος της πολιτικής παρακαταθήκης που επιθυμεί να αφήσει ο Στάρμερ κατά τη διάρκεια της θητείας του, καθώς αναμένεται σύντομα να βρεθεί αντιμέτωπος με εσωκομματική πρόκληση για την ηγεσία.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η απαγόρευση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να καθησυχαστούν οι γονείς ότι «η Βρετανία θα είναι καλύτερη για τα παιδιά τους και ότι αυτά θα έχουν μια δίκαιη ευκαιρία στη ζωή».

Αναφερόμενος στις εκτιμήσεις ότι πολλοί έφηβοι θα καταφέρουν να παρακάμψουν την απαγόρευση, όπως συνέβη και στην Αυστραλία, ο Στάρμερ υποστήριξε ότι αυτό δεν αναιρεί τη σημασία του μέτρου.

«Δεν λέμε: “Κοιτάξτε, ένας έφηβος κατάφερε με κάποιον τρόπο να βρει αλκοόλ, άρα ας μην απαγορεύσουμε την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους”. Δεν λειτουργούμε έτσι, σωστά;

Απλώς δεν μπορώ να δεχτώ αυτή τη λογική. Οι νόμοι μας είναι κανόνες, αλλά αποτελούν επίσης έκφραση των αξιών μας. Διαμορφώνουν το κοινωνικό συμβόλαιο και, επομένως, αυτό το μέτρο θα αλλάξει σταδιακά τόσο τις συζητήσεις που κάνουν οι γονείς, όσο και τις προσδοκίες των παιδιών.

Θα κάνει τεράστια διαφορά. Θα κάνει τα παιδιά μας πιο ασφαλή. Θα τα κάνει πιο ευτυχισμένα. Θα τους δώσει περισσότερο χρόνο, μεγαλύτερη ασφάλεια, πλήρη ελευθερία να μεγαλώσουν, περισσότερες ευκαιρίες και, στο τέλος της ημέρας, αυτό ακριβώς πρεσβεύει αυτή η κυβέρνηση», υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Μέχρι το τέλος του 2026 η ψήφιση του νόμου

Απαντώντας σε ερωτήσεις μετά την ομιλία του, ο Στάρμερ δήλωσε ότι στόχος είναι η σχετική νομοθεσία να ψηφιστεί μέχρι το τέλος του έτους, ώστε η απαγόρευση να τεθεί σε ισχύ έως την ερχόμενη άνοιξη.

Να σημειωθεί ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός έκανε την ανακοίνωση παρουσία κοινού στο οποίο συμμετείχαν και αρκετοί ακτιβιστές υπέρ της απαγόρευσης, μεταξύ των οποίων και γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους, τους οποίους ευχαρίστησε δημόσια.

«Δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω συμβιβασμούς όσον αφορά την ασφάλεια και την ευτυχία των παιδιών μας. Γι’ αυτό η απαγόρευση αυτή πρέπει να εφαρμοστεί και γι’ αυτό θα εφαρμοστεί.

Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να νομοθετηθεί, δύσκολο να ρυθμιστεί και δύσκολο να επιβληθεί. Γι’ αυτό αναζητήσαμε ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Γι’ αυτό ακούσαμε τους πολίτες, ανοίξαμε διάλογο, εξετάσαμε προσεκτικά τα στοιχεία και αντλήσαμε διδάγματα από χώρες όπως η Αυστραλία, που προχωρούν σε παρόμοια μέτρα».

Ερωτηθείς εάν αναμένει αντιδράσεις από τους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, ο Στάρμερ υποστήριξε ότι η απαγόρευση δεν σημαίνει πως είναι αντίθετος στην τεχνολογία ή στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Δεν αποδέχομαι και δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθώ ότι δεν μπορεί κανείς να είναι ταυτόχρονα υπέρ της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης και, παράλληλα, να υποστηρίζει ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας.

Δεν πρόκειται ποτέ να δεχθώ το επιχείρημα ότι, για χάρη του μέλλοντος της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας γενικότερα, πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά μας εκτεθειμένα στους κινδύνους που αντιμετώπισαν στο παρελθόν ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο μέλλον», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Κυριακή (14/6) ότι εννέα στους δέκα γονείς υποστήριξαν την καθιέρωση ελάχιστου ορίου ηλικίας τα 16 έτη για την πρόσβαση στις συγκεκριμένες εφαρμογές, σύμφωνα με τις απαντήσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης με τίτλο «Μεγαλώνοντας στο διαδικτυακό κόσμο».