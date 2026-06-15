ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΓΑΙΑΟΣΕ: Μετασχηματίζει τους μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας σε σύγχρονους κόμβους ανάπτυξης
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10:22 - 15 Ιουν 2026

ΓΑΙΑΟΣΕ: Μετασχηματίζει τους μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας σε σύγχρονους κόμβους ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα καθοριστικό βήμα για τον μετασχηματισμό της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας της χώρας κάνει η ΓΑΙΑΟΣΕ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου / Growthfund, με την κατάθεση στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών των φακέλων των Ειδικών Πολεοδομικών Μελετών (ΕΠΜ), των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και των Μελετών Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων για τέσσερα ακίνητα στρατηγικής σημασίας.

Πρόκειται για:

  • τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών (Λαρίσης),
  • τον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Πελοποννήσου στην Αθήνα,
  • τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Πειραιά,
  • και τον Νέο Επιβατικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Με την ολοκλήρωση του πλαισίου πολεοδομικής ωρίμανσης, τα ακίνητα αποκτούν για πρώτη φορά σαφώς καθορισμένες χρήσεις γης και όρους δόμησης, γεγονός που επιτρέπει την οργανωμένη, θεσμικά κατοχυρωμένη και επενδυτικά ώριμη ανάπτυξή τους.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο αξιοποίησης, όπου οι σιδηροδρομικοί σταθμοί αντιμετωπίζονται ως ολοκληρωμένοι αστικοί και συγκοινωνιακοί κόμβοι, πλήρως ενταγμένοι στο δίκτυο μεταφορών και σε άμεση διασύνδεση με μετρό, προαστιακό και αστικές συγκοινωνίες. Ο σχεδιασμός εστιάζει σε μικτές χρήσεις, βελτιωμένη προσβασιμότητα και αναβαθμισμένους δημόσιους χώρους και χώρους πρασίνου.

Πολεοδομική ωρίμανση και επόμενα βήματα

Η κατάθεση των μελετών ολοκληρώνει ένα κρίσιμο στάδιο προετοιμασίας και ανοίγει τον δρόμο για τη θεσμική έγκριση του σχεδιασμού των έργων.

Ακολουθούν η δημόσια διαβούλευση των ΣΜΠΕ, η αξιολόγηση από τα αρμόδια συλλογικά όργανα και η έκδοση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων, με τα οποία θα θεσμοθετηθεί το νέο πολεοδομικό πλαίσιο των ακινήτων.

Τέσσερις εμβληματικοί σταθμοί, τέσσερα διαφορετικά αναπτυξιακά πρότυπα

Κάθε ακίνητο διαδραματίζει διακριτό ρόλο στον συνολικό σχεδιασμό:

  • Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθηνών (Λαρίσης) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συγκοινωνιακούς κόμβους της πρωτεύουσας, με ισχυρή προοπτική ανάπτυξης μικτών χρήσεων που ενισχύουν τη λειτουργικότητα και την αστική συνοχή της ευρύτερης περιοχής.
  • Ο Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός Πελοποννήσου, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και ιστορική του αξία, εντάσσεται σε πλαίσιο επαναξιοποίησης που συνδυάζει την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με νέες αστικές λειτουργίες.
  • Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πειραιά ενισχύει τον ρόλο της περιοχής ως βασικής πύλης της χώρας, με άμεση σύνδεση με το λιμάνι και το ευρύτερο δίκτυο μεταφορών, δημιουργώντας σημαντικές δυνατότητες αστικής και εμπορικής ανάπτυξης.
  • Ο Νέος Επιβατικός Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης, αποτελεί έργο αστικού μετασχηματισμού με κομβική σύνδεση με το λιμάνι, το μετρό, τον προαστιακό και τις βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης, συγκεντρώνοντας όλα τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου, πολυλειτουργικού μητροπολιτικού κόμβου.

Στρατηγικός μετασχηματισμός και επενδυτική προοπτική

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της ΓΑΙΑΟΣΕ για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας σε σύγχρονα, λειτουργικά και επενδυτικά ώριμα έργα, που συνδέουν τις μεταφορικές υποδομές με την αστική ανάπτυξη και την πραγματική οικονομία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ, Παναγιώτης Μπαλωμένος, δήλωσε:

«Για πρώτη φορά, με την κατάθεση των φακέλων πολεοδομικής ωρίμανσης για τους τέσσερις σημαντικότερους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας, διαμορφώνεται ένα πλήρες και θεσμικά κατοχυρωμένο πλαίσιο που μας επιτρέπει να περάσουμε από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. Αντιμετωπίζουμε τους σιδηροδρομικούς σταθμούς ως ζωντανούς αστικούς οργανισμούς, με ουσιαστικό αποτύπωμα στις πόλεις και στην οικονομία».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Eurobank: Νέες επαναγορές ιδίων μετοχών αξίας €6,55 εκατ.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Νέες επαναγορές ιδίων μετοχών αξίας €6,55 εκατ.

Πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,9 δισ. από το πρώτο μνημόνιο
Οικονομία

Πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,9 δισ. από το πρώτο μνημόνιο

Μουντιάλ: 13 χώρες επικρίνουν τον Τσέφεριν για δηλώσεις του ότι πολλοί αγώνες της διοργάνωσης είναι αδιάφοροι
Ειδήσεις

Μουντιάλ: 13 χώρες επικρίνουν τον Τσέφεριν για δηλώσεις του ότι πολλοί αγώνες της διοργάνωσης είναι αδιάφοροι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΓΑΙΑΟΣΕ: Σε εξέλιξη το σχέδιο αναβάθμισης των σταθμών του Προαστιακού Σιδηροδρόμου
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΓΑΙΑΟΣΕ: Σε εξέλιξη το σχέδιο αναβάθμισης των σταθμών του Προαστιακού Σιδηροδρόμου

Μείωση γραφειοκρατίας στους σιδηροδρόμους της ΕΕ προτείνει η Ελλάδα: Ευρεία στήριξη από κράτη-μέλη
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μείωση γραφειοκρατίας στους σιδηροδρόμους της ΕΕ προτείνει η Ελλάδα: Ευρεία στήριξη από κράτη-μέλη

Σιδηρόδρομοι Ελλάδος: €25 εκατ. για 100 νέες «έξυπνες» διαβάσεις ασφαλείας στο δίκτυο
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Σιδηρόδρομοι Ελλάδος: €25 εκατ. για 100 νέες «έξυπνες» διαβάσεις ασφαλείας στο δίκτυο

Κυρανάκης: Προτεραιότητα στους ενεργούς σιδηροδρομικούς άξονες – Να μην ξαναζήσουμε Τέμπη
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Κυρανάκης: Προτεραιότητα στους ενεργούς σιδηροδρομικούς άξονες – Να μην ξαναζήσουμε Τέμπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
15/06/2026 - 11:43

Optima για ΑΔΜΗΕ: Περιθώριο ανόδου άνω του 27% με «κλειδί» την ΑΜΚ

Αναλύσεις
15/06/2026 - 11:35

Motor Oil: Ανεβάζει την τιμή-στόχο στα €51 η NBG Sec.

Πολιτική
15/06/2026 - 11:34

Νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπ. Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας – Ποιοι είναι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/06/2026 - 11:33

ΕΟΤ: Νέα έρευνα αγοράς σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες για ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού του ελληνικού τουρισμού

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 11:28

Στρατηγική συνεργασία Εθνικής Τράπεζας - ΠΟΞ για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 11:17

Χρηματιστήριο: Έβγαλε... φτερά ο ΓΔ για νέα υψηλά 17ετίας

Magazino
15/06/2026 - 11:14

Rory Gallagher: 31 χρόνια μετά, η κιθάρα του εξακολουθεί να μιλάει

Ειδήσεις
15/06/2026 - 11:14

Στάρμερ: «Τέλος» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 11:01

Σε τροχιά νέων υψηλών το XA – Τράπεζες και επενδύσεις δίνουν τον τόνο

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 10:59

Ιστορικό «ράλι» στις ευρωαγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
15/06/2026 - 10:54

Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι - Αποπνικτική ατμόσφαιρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
15/06/2026 - 10:45

Στο χιλιοστό...

Πολιτική
15/06/2026 - 10:40

Μιχαηλίδου: Επιδότηση έως 95% για ανακαινίσεις κατοικιών - Οι δικαιούχοι

Οικονομία
15/06/2026 - 10:39

ICAP CRIF: Η ανεργία υποχωρεί, αλλά οι μακροχρόνια άνεργοι αυξάνονται

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 10:32

ΔΑΑ: Στις αγορές με 7ετές ομόλογο €500 εκατ.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 10:22

ΓΑΙΑΟΣΕ: Μετασχηματίζει τους μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας σε σύγχρονους κόμβους ανάπτυξης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 10:17

Eurobank: Νέες επαναγορές ιδίων μετοχών αξίας €6,55 εκατ.

Οικονομία
15/06/2026 - 10:13

Πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,9 δισ. από το πρώτο μνημόνιο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 10:11

Μουντιάλ: 13 χώρες επικρίνουν τον Τσέφεριν για δηλώσεις του ότι πολλοί αγώνες της διοργάνωσης είναι αδιάφοροι

Αναλύσεις
15/06/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: Άνοιξε ο δρόμος προς τις 2650 μονάδες; 

Οικονομία
15/06/2026 - 10:07

Προϋπολογισμός 5μηνο: Υπερεκτέλεση €2,5 δισ. στα καθαρά έσοδα - Πλεόνασμα €3,638 δισ.

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:55

Καραστάθης για σεισμό στη Μεθώνη: «Να περιμένουμε τα πρώτα 24ωρα»

ΜΕΤΑΛΛΑ
15/06/2026 - 09:47

Αυξημένη ζήτηση σε υλικά υποδομών, τσιμέντο, βιομηχανικά ορυκτά και παραγόμενα συμπυκνώματα μετάλλων

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 09:35

Ασία: Ισχυρό ράλι στις αγορές μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:25

Η πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Νησιά ανοίγει νέο κεφάλαιο για τη νησιωτικότητα

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:21

Είναι... βιώσιμη η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν; Οι «γκρίζες ζώνες» - Ανάλυση WSJ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:20

«Πόλεμος» Τραμπ στη Γαλλία: Δασμοί 100% σε κρασιά και σαμπάνιες αν δεν καταργηθεί ο φόρος στις Big Tech

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:11

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρά τέσσερα αδέλφια από φωτιά σε κοντέινερ κατοικίας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:00

Βαθαίνει η απαισιοδοξία στον γερμανικό κατασκευαστικό κλάδο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 08:40

Κόλαση πυρός σε Κίεβο και Χάρκοβο – Στις φλόγες ιστορικό σύμβολο της Ουκρανίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ