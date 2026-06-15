Βαθαίνει η απαισιοδοξία στον γερμανικό κατασκευαστικό κλάδο

Το κλίμα στον γερμανικό κλάδο της κατασκευής κατοικιών επιδεινώθηκε περαιτέρω τον Μάιο, καθώς ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος υποχώρησε από τις -28,2 στις -29,3 μονάδες, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά.

Οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν ως ελαφρώς δυσμενέστερη την τρέχουσα κατάσταση, ενώ οι προσδοκίες για το προσεχές διάστημα παρουσίασαν οριακή βελτίωση, παραμένοντας ωστόσο σε έντονα αρνητικό έδαφος.

«Η κατασκευή κατοικιών εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση αβεβαιότητας», δήλωσε ο Κλάους Βόλραμπε. «Πολλές εταιρείες δεν αναμένουν προς το παρόν κάποια ουσιαστική ανάκαμψη της αγοράς».

Παρά το δυσμενές κλίμα, η εικόνα των παραγγελιών παρουσίασε μικρή βελτίωση. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνουν ανεπαρκές ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων μειώθηκε από 43,8% σε 42,2%. Ωστόσο, την ίδια στιγμή αυξήθηκαν οι ακυρώσεις έργων και συμβολαίων, με το σχετικό ποσοστό να ανεβαίνει από 10,8% σε 11,7%.

Επιπλέον, οι ανησυχίες για την επάρκεια των υλικών παραμένουν έντονες. Το 9,7% των εταιρειών ανέφερε προβλήματα στην προμήθεια βασικών ενδιάμεσων προϊόντων, γεγονός που εξακολουθεί να επηρεάζει την ομαλή εξέλιξη των κατασκευαστικών έργων.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η γερμανική αγορά κατοικίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, με τις επιχειρήσεις να παραμένουν επιφυλακτικές απέναντι στις προοπτικές ανάκαμψης του κλάδου τους επόμενους μήνες.