ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βαθαίνει η απαισιοδοξία στον γερμανικό κατασκευαστικό κλάδο
Ειδήσεις
09:00 - 15 Ιουν 2026

Βαθαίνει η απαισιοδοξία στον γερμανικό κατασκευαστικό κλάδο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το κλίμα στον γερμανικό κλάδο της κατασκευής κατοικιών επιδεινώθηκε περαιτέρω τον Μάιο, καθώς ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος υποχώρησε από τις -28,2 στις -29,3 μονάδες, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά.

Οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν ως ελαφρώς δυσμενέστερη την τρέχουσα κατάσταση, ενώ οι προσδοκίες για το προσεχές διάστημα παρουσίασαν οριακή βελτίωση, παραμένοντας ωστόσο σε έντονα αρνητικό έδαφος.

«Η κατασκευή κατοικιών εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση αβεβαιότητας», δήλωσε ο Κλάους Βόλραμπε. «Πολλές εταιρείες δεν αναμένουν προς το παρόν κάποια ουσιαστική ανάκαμψη της αγοράς».

Παρά το δυσμενές κλίμα, η εικόνα των παραγγελιών παρουσίασε μικρή βελτίωση. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνουν ανεπαρκές ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων μειώθηκε από 43,8% σε 42,2%. Ωστόσο, την ίδια στιγμή αυξήθηκαν οι ακυρώσεις έργων και συμβολαίων, με το σχετικό ποσοστό να ανεβαίνει από 10,8% σε 11,7%.

Επιπλέον, οι ανησυχίες για την επάρκεια των υλικών παραμένουν έντονες. Το 9,7% των εταιρειών ανέφερε προβλήματα στην προμήθεια βασικών ενδιάμεσων προϊόντων, γεγονός που εξακολουθεί να επηρεάζει την ομαλή εξέλιξη των κατασκευαστικών έργων.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η γερμανική αγορά κατοικίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, με τις επιχειρήσεις να παραμένουν επιφυλακτικές απέναντι στις προοπτικές ανάκαμψης του κλάδου τους επόμενους μήνες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κόλαση πυρός σε Κίεβο και Χάρκοβο – Στις φλόγες ιστορικό σύμβολο της Ουκρανίας
Ειδήσεις

Κόλαση πυρός σε Κίεβο και Χάρκοβο – Στις φλόγες ιστορικό σύμβολο της Ουκρανίας

G7: Η Δύση αναζητά κοινό βηματισμό σε έναν κόσμο πολλαπλών κρίσεων
Ειδήσεις

G7: Η Δύση αναζητά κοινό βηματισμό σε έναν κόσμο πολλαπλών κρίσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερμανία: Μία στις πέντε εταιρείες βλέπει την AI ως υποκατάστατο πτυχίων και εμπειρίας
Ειδήσεις

Γερμανία: Μία στις πέντε εταιρείες βλέπει την AI ως υποκατάστατο πτυχίων και εμπειρίας

Πρόεδρος ifo: Η αύξηση των επιτοκίων είναι η σωστή κίνηση τώρα
Ειδήσεις

Πρόεδρος ifo: Η αύξηση των επιτοκίων είναι η σωστή κίνηση τώρα

Γερμανία: Οι ελλείψεις υλικών επιβραδύνουν τη βιομηχανική παραγωγή και αυξάνουν τις τιμές
Ειδήσεις

Γερμανία: Οι ελλείψεις υλικών επιβραδύνουν τη βιομηχανική παραγωγή και αυξάνουν τις τιμές

ifo: Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία εμφανίζονται πιο αισιόδοξες ενόψει μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων
Ειδήσεις

ifo: Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία εμφανίζονται πιο αισιόδοξες ενόψει μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 10:32

ΔΑΑ: Στις αγορές με 7ετές ομόλογο €500 εκατ.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 10:22

ΓΑΙΑΟΣΕ: Μετασχηματίζει τους μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας σε σύγχρονους κόμβους ανάπτυξης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 10:17

Eurobank: Νέες επαναγορές ιδίων μετοχών αξίας €6,55 εκατ.

Οικονομία
15/06/2026 - 10:13

Πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,9 δισ. από το πρώτο μνημόνιο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 10:11

Μουντιάλ: 13 χώρες επικρίνουν τον Τσέφεριν για δηλώσεις του ότι πολλοί αγώνες της διοργάνωσης είναι αδιάφοροι

Αναλύσεις
15/06/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: Άνοιξε ο δρόμος προς τις 2650 μονάδες; 

Οικονομία
15/06/2026 - 10:07

Προϋπολογισμός 5μηνο: Υπερεκτέλεση €2,5 δισ. στα καθαρά έσοδα - Πλεόνασμα €3,638 δισ.

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:55

Καραστάθης για σεισμό στη Μεθώνη: «Να περιμένουμε τα πρώτα 24ωρα»

ΜΕΤΑΛΛΑ
15/06/2026 - 09:47

Αυξημένη ζήτηση σε υλικά υποδομών, τσιμέντο, βιομηχανικά ορυκτά και παραγόμενα συμπυκνώματα μετάλλων

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 09:35

Ασία: Ισχυρό ράλι στις αγορές μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:25

Η πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Νησιά ανοίγει νέο κεφάλαιο για τη νησιωτικότητα

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:21

Είναι... βιώσιμη η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν; Οι «γκρίζες ζώνες» - Ανάλυση WSJ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:20

«Πόλεμος» Τραμπ στη Γαλλία: Δασμοί 100% σε κρασιά και σαμπάνιες αν δεν καταργηθεί ο φόρος στις Big Tech

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:11

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρά τέσσερα αδέλφια από φωτιά σε κοντέινερ κατοικίας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:00

Βαθαίνει η απαισιοδοξία στον γερμανικό κατασκευαστικό κλάδο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 08:40

Κόλαση πυρός σε Κίεβο και Χάρκοβο – Στις φλόγες ιστορικό σύμβολο της Ουκρανίας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 08:30

G7: Η Δύση αναζητά κοινό βηματισμό σε έναν κόσμο πολλαπλών κρίσεων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 08:20

ΔΕΔΔΗΕ: Επιταχύνεται η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών – Στο επίκεντρο η καταπολέμηση των ρευματοκλοπών

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/06/2026 - 08:16

Ζωγράφος: Ποντάρει στην υγιεινή διατροφή – Οι στόχοι ανάπτυξης για το 2026

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 08:10

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο το πετρέλαιο μετά τη συμφωνία εκεχειρίας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 08:06

Νικς: Τα «πέτρινα χρόνια», οι εκλάμψεις με τον Γιούινγκ και η λύτρωση

Εργασιακά
15/06/2026 - 08:03

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 07:56

Οι Ευρωπαίοι χαιρετίζουν τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν και ζητούν άμεση εφαρμογή

Ειδήσεις
15/06/2026 - 00:53

Στις 19/6 υπογράφεται η συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Τραμπ: Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
15/06/2026 - 00:02

Όρια και ρόλοι στη Σαντορίνη

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:15

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Μεθώνης - Έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Πελοπόννησο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:00

Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
14/06/2026 - 21:15

Μία κάλπη και πολλά προβλήματα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:36

Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης που νοσηλευόταν πήρε ο Γιώργος Μυλωνάκης

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:00

FIFA: Θα καταβάλει κανονικά την αμοιβή του Σομαλού διαιτητή που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ