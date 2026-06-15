Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι - Αποπνικτική ατμόσφαιρα

Η επιχείρηση είχε πολλά εύφλεκτα υλικά και η φωτιά επεκτάθηκε σε ισόγειο και 1ο όροφο.
Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ ενώ ζητήθηκαν και ενισχύσεις, για να μην επεκταθεί η φωτιά και σε παρακείμενες ιδιοκτησίες και σπίτια.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dj9g0179srwp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}
Σημειώνεται πως έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:
Λεωφόρος Ιωνίας και γέφυρα Αττικής Οδού
Οδός Ορφέως και Λεωφόρος Ιωνίας
Οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα