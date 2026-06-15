Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι - Αποπνικτική ατμόσφαιρα

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Mεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (15/6) σε επιχείρηση ανταλλακτικών αυτοκινήτων επί της Λ. Ιωνίας 55, στο Μενίδι.

Η επιχείρηση είχε πολλά εύφλεκτα υλικά και η φωτιά επεκτάθηκε σε ισόγειο και 1ο όροφο.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ ενώ ζητήθηκαν και ενισχύσεις, για να μην επεκταθεί η φωτιά και σε παρακείμενες ιδιοκτησίες και σπίτια.

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Σημειώνεται πως έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Λεωφόρος Ιωνίας και γέφυρα Αττικής Οδού

Οδός Ορφέως και Λεωφόρος Ιωνίας

Οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα