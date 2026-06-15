Ασία: Ισχυρό ράλι στις αγορές μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

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Ράλι ανακούφισης κατέγραψαν οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού στη συνεδρίαση της Δευτέρας (15/6), στον απόηχο της αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Nikkei της Ιαπωνίας εκτινάχθηκε κατά 5,22% στις 69.467 μονάδες, ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 1,25% στις 8.914 μονάδες και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε ανοδικά κατά 0,48%, στις 24.836 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, στην Κίνα, ο CSI 300 ενισχύθηκε κατά 1,21%, στις 4.080,23 μονάδες, ενώ ο SZSE Component κατέγραψε άλμα 3,16%, φτάνοντας στις 15.436,33 μονάδες.

Τέλος, ο KOSPI της Νότιας Κορέας έκλεισε με ισχυρά κέρδη 4,95%, στις 8.525,89 μονάδες, ενώ ο Nifty 50 της Ινδίας ενισχύθηκε κατά 1,43%, στις 23.960,80 μονάδες.