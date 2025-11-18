ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Qualco: Τιμή-στόχος στα €7,12 από την Optima bank – Περιθώριο ανόδου στο 27%
Αναλύσεις
11:26 - 18 Νοε 2025

Qualco: Τιμή-στόχος στα €7,12 από την Optima bank – Περιθώριο ανόδου στο 27%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Optima Bank ξεκινά την Τρίτη (18/11) την κάλυψη για τη μετοχή της Qualco με σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχο στα 7,12 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου περίπου 27% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Αναλυτικότερα, η χρηματιστηριακή προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 15,9% έως το 2029, ενώ τα EBITDA εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά 22,1% και τα επαναλαμβανόμενα κέρδη κατά 34,2% κατά μέσο όρο.

Οι πλατφόρμες αναμένεται να αποτελέσουν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης του ομίλου, με προβλεπόμενη μέση αύξηση των εσόδων κατά 18,6% και των EBITDA κατά 24% την ίδια περίοδο.

Η ισχυρή κερδοφορία θα στηρίξει τόσο την προσπάθεια μείωσης του δανεισμού όσο και τις αποδόσεις προς τους μετόχους, με εκτιμώμενο μέρισμα έως 0,05 ευρώ για το 2025 και πάνω από 0,10 ευρώ από το 2026 και μετά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Alpha Bank: Στο υψηλότερο σημείο από το 2011 ο πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών
Οικονομία

Alpha Bank: Στο υψηλότερο σημείο από το 2011 ο πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών

ΕΧΑΕ: Στο 73% η αποδοχή της δημόσιας πρότασης της Euronext
Αναλύσεις

ΕΧΑΕ: Στο 73% η αποδοχή της δημόσιας πρότασης της Euronext

Νέες συλλήψεις στα Βορίζια – Παραδόθηκε και προφυλακίστηκε ο αδερφός της 56χρονης εκλιπούσας
Ειδήσεις

Νέες συλλήψεις στα Βορίζια – Παραδόθηκε και προφυλακίστηκε ο αδερφός της 56χρονης εκλιπούσας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες
Χρηματιστήρια

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ τζίρου στο €1 δισ. - Άλμα 8,4% στον ΓΔ τον Μάιο
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ τζίρου στο €1 δισ. - Άλμα 8,4% στον ΓΔ τον Μάιο

Wall Street: Σε τροχιά για νέα ρεκόρ με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν
Χρηματιστήρια

Wall Street: Σε τροχιά για νέα ρεκόρ με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Χρηματιστήριο: Διόρθωση μετά το 6Χ6 - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Διόρθωση μετά το 6Χ6 - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Ειδήσεις
30/05/2026 - 18:55

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση για το «δίχτυ προστασίας» 15.000 ευάλωτων νοικοκυριών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Οικονομία
30/05/2026 - 17:40

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ