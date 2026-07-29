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UBS: Νέα επαναγορά μετοχών $3 δισ. μετά τα ισχυρά κέρδη τριμήνου
Χρηματιστήρια
16:07 - 29 Ιουλ 2026

UBS: Νέα επαναγορά μετοχών $3 δισ. μετά τα ισχυρά κέρδη τριμήνου

Reporter.gr Newsroom
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Η UBS Group ανακοίνωσε την έναρξη νέου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών συνολικού ύψους 3 δισ. δολαρίων, μετά από ένα ιδιαίτερα θετικό τρίμηνο, κατά το οποίο τα υπό διαχείριση κεφάλαια στον τομέα διαχείρισης πλούτου ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, ενώ τα έσοδα από τις συναλλαγές ενισχύθηκαν σημαντικά.  

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το νέο πρόγραμμα έρχεται μετά την ολοκλήρωση αντίστοιχης επαναγοράς μετοχών ύψους 3 δισ. δολαρίων που πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ιούλιο. Η ελβετική τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει αρχικά σε αγορές μετοχών αξίας τουλάχιστον 1 δισ. δολαρίων μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, με το πρόγραμμα να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Η UBS, με έδρα τη Ζυρίχη, ανακοίνωσε παράλληλα καθαρά κέρδη ύψους 2,8 δισ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο, αποτέλεσμα που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών και τις προβλέψεις της αγοράς.

Ισχυρή δραστηριότητα στις αγορές, αλλά προσεκτική στάση για το μέλλον

Η τράπεζα επωφελήθηκε από την αυξημένη κινητικότητα στις διεθνείς αγορές, τάση που ενίσχυσε συνολικά τα αποτελέσματα και των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με την εκρηκτική ανάπτυξη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης (AI), διατήρησαν υψηλά τα επίπεδα συναλλακτικής δραστηριότητας.

Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα των τελευταίων τριμήνων λειτουργούν επίσης υποστηρικτικά για τη μετοχή της UBS, η οποία βρίσκεται υπό πίεση λόγω της δημόσιας συζήτησης στην Ελβετία σχετικά με την πιθανή αυστηροποίηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει τη μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα στην ανάγκη διακράτησης επιπλέον κεφαλαίων ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παρά τα θετικά αποτελέσματα, η UBS εμφανίστηκε πιο συγκρατημένη στις εκτιμήσεις της για το επόμενο τρίμηνο, επικαλούμενη τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την αυξημένη μεταβλητότητα στις τιμές της ενέργειας.

Ωστόσο, η τράπεζα υπογράμμισε ότι η δραστηριότητα των πελατών της παραμένει «υγιής», διατηρώντας θετική εικόνα για τη ζήτηση των υπηρεσιών της.

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