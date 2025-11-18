ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΧΑΕ: Στο 73% η αποδοχή της δημόσιας πρότασης της Euronext
Αναλύσεις
11:06 - 18 Νοε 2025

ΕΧΑΕ: Στο 73% η αποδοχή της δημόσιας πρότασης της Euronext

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Euronext εξασφάλισε περίπου το 73% των μετοχών της ΕΧΑΕ, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ολοκληρώνοντας τη Δημόσια Πρόταση που έληξε τη Δευτέρα. Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται αύριο, Τετάρτη (19/11) ενώ στις 24 Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί η παράδοση των νέων μετοχών και θα ξεκινήσει η ταυτόχρονη διαπραγμάτευσή τους στα χρηματιστήρια Άμστερνταμ, Βρυξελλών, Λισαβόνας και Παρισιού.

Η έντονη συμμετοχή τόσο εγχώριων όσο και διεθνών επενδυτών αποδίδεται, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, στο ότι η ανταλλαγή μετοχών δεν συνεπάγεται φορολογικές επιβαρύνσεις, ενώ οι ιδιώτες επιτάχυναν τις τοποθετήσεις τους προς το τέλος της περιόδου, ενισχυμένοι και από την επιπλέον προμήθεια 0,4%.

Οι μέτοχοι που αποδέχθηκαν την πρόταση θα λάβουν μετοχές της Euronext σε αναλογία 20 προς 1. Όσοι δεν συμμετείχαν, εφόσον ενεργοποιηθεί η διαδικασία squeeze out, θα αποζημιωθούν με 5,98 ευρώ ανά μετοχή — ποσό χαμηλότερο από το σημερινό αντάλλαγμα.

Με την επίσημη ένταξη της Αθήνας στο ευρωπαϊκό δίκτυο, το Χρηματιστήριο Αθηνών γίνεται το όγδοο μέλος της Euronext και θα μετονομαστεί σε Euronext Athens. Επόμενος στόχος του ομίλου είναι η απόκτηση ποσοστού 90% ώστε να προχωρήσει σε squeeze out και πλήρη ενσωμάτωση της ΕΧΑΕ.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια καθοριστική αλλαγή για την ελληνική κεφαλαιαγορά, ενισχύοντας την πρόσβασή της σε διεθνή κεφάλαια, αυξημένη ρευστότητα και ευρύτερη επενδυτική βάση. Ο CEO της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, έχει τονίσει ότι πρόκειται για μια ευκαιρία να αναδειχθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις στο παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον.

Η Euronext — με πάνω από 1.700 εισηγμένες εταιρείες και συνολική κεφαλαιοποίηση 6,5 τρισ. ευρώ — προσφέρει στις ελληνικές εταιρείες καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, σύγχρονα εργαλεία άντλησης κεφαλαίων και προγράμματα για ΜμΕ και τεχνολογικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι Έλληνες επενδυτές αποκτούν ευκολότερη πρόσβαση σε κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες, ενώ οι διεθνείς επενδυτές θα μπορούν πλέον να επενδύουν με μεγαλύτερη ευκολία στις ελληνικές εισηγμένες.

Όπως υπογράμμισε ο Μπουζνά, αυτή είναι μια σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα να προωθήσει τις εταιρείες της σε διεθνές επίπεδο.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/11/2025 - 12:36
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Trade Estates: «Άλμα» 26,5% στα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο – Διανομή προμερίσματος αξίας €7,83 εκατ.
Αναλύσεις

Trade Estates: «Άλμα» 26,5% στα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο – Διανομή προμερίσματος αξίας €7,83 εκατ.

Οι γραμμές άμυνας του ΧΑ στη διεθνή πίεση
Σχόλια Αγοράς

Οι γραμμές άμυνας του ΧΑ στη διεθνή πίεση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Νέα... παράσταση από τη ΔΕΗ και σημαντικές ειδήσεις από ΜΟΗ και CENER
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Νέα... παράσταση από τη ΔΕΗ και σημαντικές ειδήσεις από ΜΟΗ και CENER

Χρηματιστήριο: Διόρθωση μετά το 6Χ6 - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Διόρθωση μετά το 6Χ6 - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Χρηματιστήριο: Η εξήγηση για το 6Χ6, που έφερε το ΓΔ σε υψηλά 16 ετών
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Η εξήγηση για το 6Χ6, που έφερε το ΓΔ σε υψηλά 16 ετών

Safe Bulkers: Από 2 Ιουνίου στο ταμπλό της Αθήνας οι 101,8 εκατ. μετοχές
Ανακοινώσεις

Safe Bulkers: Από 2 Ιουνίου στο ταμπλό της Αθήνας οι 101,8 εκατ. μετοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Ειδήσεις
30/05/2026 - 18:55

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση για το «δίχτυ προστασίας» 15.000 ευάλωτων νοικοκυριών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ