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Alpha Finance: Νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές τράπεζες – Υψηλότερες τιμές-στόχοι και ισχυρή κερδοφορία από το 2026
Αναλύσεις
12:08 - 01 Δεκ 2025

Alpha Finance: Νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές τράπεζες – Υψηλότερες τιμές-στόχοι και ισχυρή κερδοφορία από το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η Alpha Finance ενισχύει το θετικό αφήγημά της για τις ελληνικές τράπεζες, παρουσιάζοντας μια αναθεωρημένη ανάλυση για το 2026 που συνδυάζει αυξημένες προβλέψεις κερδών, υψηλότερες τιμές-στόχους και την εκτίμηση ότι το re-rating του κλάδου δεν έχει ολοκληρωθεί. Μετά τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου, η χρηματιστηριακή αύξησε τις προβλέψεις για τα έτη 2025-2027 κατά περίπου 2% στα έσοδα και 3% στα καθαρά κέρδη, οδηγώντας σε ανοδική αναθεώρηση τιμών-στόχων κατά 5-8%.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το 2025 θα αποτελέσει σημείο κάμψης λόγω της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, όμως από το 2026 ο κλάδος αναμένεται να επιστρέψει σε ισχυρή κερδοφορία με ROE γύρω στο 15%. Οι νέες τιμές-στόχοι διαμορφώνονται στα €4,10 για Eurobank, €13,40 για Εθνική, €8,10 για Πειραιώς και €9,40 για Τράπεζα Κύπρου, με τις περισσότερες συστάσεις να παραμένουν σε Buy.

Κεντρικός άξονας της θετικής εικόνας είναι η προοπτική ισχυρής πιστωτικής επέκτασης, στηριγμένη στις μεγάλες επενδύσεις σε ενέργεια, υποδομές, τουρισμό και real estate, καθώς και στην έντονη αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το επενδυτικό pipeline άνω των €40-50 δισ. στις υποδομές και των €95 δισ. στην ενέργεια μέχρι το 2030 επιτρέπει στις χορηγήσεις να διατηρήσουν υψηλό μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης.

Δεύτερος σημαντικός καταλύτης είναι οι αυξημένες διανομές κεφαλαίων. Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, οι τράπεζες μπορούν να στοχεύουν σε payout ratios 50-70%, προσφέροντας ελκυστικές μερισματικές αποδόσεις και συνέχιση των buybacks. Η Τράπεζα Κύπρου ξεχωρίζει με την υψηλότερη δυναμική, ενώ Eurobank και Πειραιώς παρουσιάζουν επίσης σημαντικές δυνατότητες.

Παρά την άνοδο των μετοχών από την αρχή του έτους, ο κλάδος εξακολουθεί να αποτιμάται ελκυστικά, με δείκτες 1,18x επί της ενσώματης λογιστικής αξίας και 8,4x στα κέρδη του 2026. Η Alpha Finance θεωρεί ότι ο τραπεζικός τομέας έχει πλέον αφήσει πίσω του την περίοδο εξυγίανσης και εισέρχεται σε φάση σταθερής, ποιοτικής ανάπτυξης, με ενίσχυση κερδοφορίας και διανομών τα επόμενα χρόνια.

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