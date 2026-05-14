Klarna: Επιστροφή στην κερδοφορία με εκτόξευση εσόδων 44%

Η σουηδική fintech Klarna επέστρεψε στην κερδοφορία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας καθαρά κέρδη 1 εκατ. δολαρίων, έναντι ζημιών 99 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς, καθώς οι αναλυτές προέβλεπαν ζημιές της τάξης των 67 εκατ. δολαρίων, βάσει στοιχείων του Bloomberg.

Παράλληλα, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας ενισχύθηκαν κατά 44% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στο 1 δισ. δολάρια, με την αύξηση να αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των εσόδων από τόκους και στη διεύρυνση της χρήσης της χρεωστικής κάρτας Klarna.

Η εταιρεία συνεχίζει τη στρατηγική μετάβασής της πέρα από το μοντέλο «buy now, pay later», δίνοντας πλέον μεγαλύτερη έμφαση στις καθημερινές πληρωμές, στις τραπεζικές υπηρεσίες και στα προϊόντα αποταμίευσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Klarna, Sebastian Siemiatkowski, υπογράμμισε ότι ο μετασχηματισμός της εταιρείας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με έμφαση στις καθημερινές συναλλαγές και τη χρήση χρεωστικών καρτών.

Ωστόσο, παρά τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, η μετοχή της εταιρείας εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, καθώς οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τα μακροπρόθεσμα καταναλωτικά δάνεια παραμένουν παράγοντας κινδύνου για την κερδοφορία.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ρευστότητας, η Klarna εξετάζει νέες μορφές χρηματοδότησης του δανειακού της χαρτοφυλακίου, όπως συμφωνίες «forward flow», μέσω των οποίων μεταβιβάζει μελλοντικά δάνεια σε επενδυτές, καθώς και μηχανισμούς μεταφοράς κινδύνου που απελευθερώνουν κεφάλαια για περαιτέρω ανάπτυξη.

Η εταιρεία χρηματοδοτεί ήδη μέρος των δραστηριοτήτων της μέσω καταθέσεων πελατών, αξιοποιώντας ευνοϊκότερα επιτόκια σε αγορές όπως η Γερμανία και η Σουηδία, ενώ ενισχύει την παρουσία της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον προηγούμενο μήνα, η επενδυτική εταιρεία Varde Partners ηγήθηκε κοινοπραξίας επενδυτών σε νέα συμφωνία μεταφοράς κινδύνου της Klarna, η οποία αποτέλεσε την έκτη τέτοιου τύπου συναλλαγή για την εταιρεία.