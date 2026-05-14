ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Klarna: Επιστροφή στην κερδοφορία με εκτόξευση εσόδων 44%
Επιχειρήσεις
17:29 - 14 Μάι 2026

Klarna: Επιστροφή στην κερδοφορία με εκτόξευση εσόδων 44%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η σουηδική fintech Klarna επέστρεψε στην κερδοφορία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας καθαρά κέρδη 1 εκατ. δολαρίων, έναντι ζημιών 99 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς, καθώς οι αναλυτές προέβλεπαν ζημιές της τάξης των 67 εκατ. δολαρίων, βάσει στοιχείων του Bloomberg.

Παράλληλα, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας ενισχύθηκαν κατά 44% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στο 1 δισ. δολάρια, με την αύξηση να αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των εσόδων από τόκους και στη διεύρυνση της χρήσης της χρεωστικής κάρτας Klarna.

Η εταιρεία συνεχίζει τη στρατηγική μετάβασής της πέρα από το μοντέλο «buy now, pay later», δίνοντας πλέον μεγαλύτερη έμφαση στις καθημερινές πληρωμές, στις τραπεζικές υπηρεσίες και στα προϊόντα αποταμίευσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Klarna, Sebastian Siemiatkowski, υπογράμμισε ότι ο μετασχηματισμός της εταιρείας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με έμφαση στις καθημερινές συναλλαγές και τη χρήση χρεωστικών καρτών.

Ωστόσο, παρά τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, η μετοχή της εταιρείας εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, καθώς οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τα μακροπρόθεσμα καταναλωτικά δάνεια παραμένουν παράγοντας κινδύνου για την κερδοφορία.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ρευστότητας, η Klarna εξετάζει νέες μορφές χρηματοδότησης του δανειακού της χαρτοφυλακίου, όπως συμφωνίες «forward flow», μέσω των οποίων μεταβιβάζει μελλοντικά δάνεια σε επενδυτές, καθώς και μηχανισμούς μεταφοράς κινδύνου που απελευθερώνουν κεφάλαια για περαιτέρω ανάπτυξη.

Η εταιρεία χρηματοδοτεί ήδη μέρος των δραστηριοτήτων της μέσω καταθέσεων πελατών, αξιοποιώντας ευνοϊκότερα επιτόκια σε αγορές όπως η Γερμανία και η Σουηδία, ενώ ενισχύει την παρουσία της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον προηγούμενο μήνα, η επενδυτική εταιρεία Varde Partners ηγήθηκε κοινοπραξίας επενδυτών σε νέα συμφωνία μεταφοράς κινδύνου της Klarna, η οποία αποτέλεσε την έκτη τέτοιου τύπου συναλλαγή για την εταιρεία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τράπεζα Κύπρου: Μέρισμα €305 εκατ. και στόχος διανομής έως 100% των κερδών μέχρι το 2028
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζα Κύπρου: Μέρισμα €305 εκατ. και στόχος διανομής έως 100% των κερδών μέχρι το 2028

Οι εταιρείες που «θησαυρίζουν» από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Οι εταιρείες που «θησαυρίζουν» από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Εκτίναξη κερδοφορίας για τη HELLENiQ ENERGY: EBITDA €293 εκατ. σε περιβάλλον γεωπολιτικής κρίσης
Ανακοινώσεις

Εκτίναξη κερδοφορίας για τη HELLENiQ ENERGY: EBITDA €293 εκατ. σε περιβάλλον γεωπολιτικής κρίσης

Μεγάλου (Πειραιώς): Σταθερό το guidance για το 2026 με ισχυρή κερδοφορία και επιτάχυνση δανείων
Αναλύσεις

Μεγάλου (Πειραιώς): Σταθερό το guidance για το 2026 με ισχυρή κερδοφορία και επιτάχυνση δανείων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ