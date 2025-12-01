Κρι Κρι: Ανεβάζει τον πήχη η Eurobank Equities με νέα τιμή-στόχο

Η Eurobank Equities αναθεώρησε ανοδικά την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Κρι Κρι, θέτοντάς την στα 22,4 ευρώ από 18,1 ευρώ, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση «buy».

Το αναμενόμενο περιθώριο ανόδου υπολογίζεται στο 17,8%, το οποίο, σε συνδυασμό με την εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 2,9%, οδηγεί σε συνολική εκτιμώμενη απόδοση 20,7%.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, τα αποτελέσματα εννεαμήνου και η βελτιωμένη ορατότητα όσον αφορά τη ζήτηση και τη διαμόρφωση τιμών για το 2026 ενισχύουν την αισιοδοξία για τη μελλοντική πορεία της Κρι Κρι.

Η Eurobank σημειώνει ιδιαίτερα θετικά σημάδια για τις εξαγωγές γιαουρτιού, κυρίως προς Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία, εκτιμώντας ότι η εταιρεία μπορεί να μετατρέψει την ισχυρή ζήτηση σε αυξημένους όγκους πωλήσεων.

Με βάση αυτά, η χρηματιστηριακή αυξάνει τις προβλέψεις για τα έσοδα έως το 2027 κατά 4-9%, αναμένοντας πλέον ανάπτυξη 24% για φέτος, 18% το 2026 και 11% το 2027.