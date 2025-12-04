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Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη στήριξη στις 2082 μονάδες – Τα βλέμματα στραμμένα στην Fed
Αναλύσεις
09:43 - 04 Δεκ 2025

Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη στήριξη στις 2082 μονάδες – Τα βλέμματα στραμμένα στην Fed

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 1,01% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2086,55 μονάδες.

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 224,2 εκ. ευρώ. Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και με ρευστοποιήσεις μετοχών του τραπεζικό κλάδου και άλλων blue chips (Metlen, ΓΕΚΤΕΡΝΑ κ.α.) οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος. Μάλιστα, μετά τις 4μμ η ένταση των πωλήσεων με στόχο το κλείδωμα των κερδών είχε σαν αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στις δημοπρασίες το χαμηλό ημέρας. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,358% με τις ευρωπαϊκές αγορές σταθεροποιητικά, χωρίς κατεύθυνση. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,82%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-3,01%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Metlen (-2,28%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,96%), ο Ελλάκτωρ (-1,01%), το ΔΑΑ (-0,79%), η ΕΕΕ (-0,74%), η ΕΥΔΑΠ (-1,34%),η Optima (-0,65%) και η Intralot (- 0,77%, αγορές 6,7 εκ. μετχ από τον Kim). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (+1,05%), ο Φουρλής (+1,94%), η Lamda (+1,56%), o Aktor (+1,41%), η ΜΟΗ (+1,15%) & η Βιοχάλκο (+2,87%) με ιστορικά υψηλά, η ΔΕΗ (+0,17%), η Helleniq Energy (+0,18%) αλλά και η ΕΚΤΕΡ (+6,17%) με την Credia (+2,38%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 48 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 58 εκείνων που υποχώρησαν. Αντιστέκονται σθεναρά οι 2100 μονάδες Πλησιέστερη στήριξη στις 2082 μονάδες και ακολουθεί εκείνη των 2075 μονάδων. Καθώς απομένει μία εβδομάδα από τις αποφάσεις της Federal για τα παρεμβατικά της επιτόκια, η ψυχολογία των επενδυτών που συμμετέχουν στο ΧΑ είναι εύθραυστη και εύκολα μεταλλάσσεται.

Στη Wall Street πάντως, η ανοδική κίνηση συνεχίζεται καθώς παραμένει ισχυρή η πεποίθηση ότι η Federal θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων της στην τελευταία συνεδρίαση για το 2025.

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