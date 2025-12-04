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Κέρδη στις ασιατικές αγορές – Ξεχώρισε το ράλι του ιαπωνικού Nikkei
Χρηματιστήρια
09:38 - 04 Δεκ 2025

Κέρδη στις ασιατικές αγορές – Ξεχώρισε το ράλι του ιαπωνικού Nikkei

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν κυρίως άνοδο την Πέμπτη (4/12), μετά τα κέρδη της Wall Street, τα οποία ενισχύθηκαν από τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα, έπειτα από ασθενέστερα-του-αναμενόμενου στοιχεία για την αγορά εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 2,38% στις 51.051,50 μονάδες.

Οι βιομηχανικές και τεχνολογικές μετοχές οδήγησαν την άνοδο του Nikkei. Η Fanuc, κατασκευάστρια βιομηχανικών ρομπότ, εκτινάχθηκε πάνω από 12%. Η εταιρεία είχε ανακοινώσει την Τρίτη (2/12) συνεργασία με τη Nvidia, γεγονός που είχε ήδη ωθήσει τη μετοχή της κατά 6,51% εκείνη την ημέρα.

Οι μετοχές της SoftBank, του τεχνολογικά προσανατολισμένου επενδυτικού κολοσσού, συνέχισαν να ανεβαίνουν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με άλμα άνω του 8%.

Η ιαπωνική κατασκευάστρια εξοπλισμού ημιαγωγών Lasertec κατέγραψε άνοδο για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, αυξάνοντας 6,5%. Η Renesas Electronics ενισχύθηκε πάνω από 9% μετά τις αναφορές ότι η SiTime Corp, εταιρεία ημιαγωγών με έδρα την Καλιφόρνια, βρίσκεται σε συζητήσεις για την εξαγορά του κλάδου χρονισμού της Renesas. Η συμφωνία θα μπορούσε να αποτιμήσει τον συγκεκριμένο τομέα έως και στα 2 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλέστηκε πηγές με γνώση του θέματος.

Παράλληλα, ο νοτιοκορεατικός δείκτης Kospi υποχώρησε κατά 0,19% στις 4.028,51 μονάδες και ο αυστραλιανός ASX/S&P 200 ενισχύθηκε κατά 0,27% στις 8.618,40. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,41% στις 25,861,00 μονάδες, ενώ ο κινεζικός CSI 300 κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά κατά 0,06% στις 3.875,79 μονάδες. Τέλος, ο SZSE Component έκλεισε με κέρδη 0,40% στις 13.006,72 μονάδες.

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