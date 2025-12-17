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ΧΑ: Στήριξη στις 2086 μονάδες και στον ορίζοντα Λαγκάρντ
Αναλύσεις
09:57 - 17 Δεκ 2025

ΧΑ: Στήριξη στις 2086 μονάδες και στον ορίζοντα Λαγκάρντ

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 0,99% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2086,50 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 446,9 εκ. ευρώ (πακέτα 317 εκ. ευρώ).

Οι πωλητές οδήγησαν το ΓΔ με το ξεκίνημα σε αρνητικό με ρευστοποιήσεις τραπεζών και άλλων blue chips (ΔΑΑ, Metlen, Helleniq Energy, ΟΠΑΠ κ.α.). Μετά το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2085 μονάδες που καταγράφηκε λίγο μετά τις 12μμ, οι αγοραστές αποπειράθηκαν ανεπιτυχώς να οδηγήσουν το ΓΔ ψηλότερα αφού οι δυνάμεις ήταν ανεπαρκείς και στις δημοπρασίες ο ΓΔ προσέγγισε πάλι το χαμηλό ημέρας μετά τα στοιχεία ης αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ για το Νοέμβριο (αύξηση ανεργίας στο 4,6%).

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώνονταν στο 3,453% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,65%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-4,40%, πακέτα 170 εκ. ευρώ) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Lamda (-0,99%), η Helleniq Energy (-1,19%), η Optima (-1,39%), το ΔΑΑ (-1,44%), η ΜΟΗ (-1,05%), ο ΟΠΑΠ (-1,08%), η Metlen (-1,67%), το Jumbo (-1,67%) και ο ΟΛΠ (-1,72%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΛΧΑ (+2,63%), η Cenergy (+0,76%), ο Ελλάκτωρ (+0,74%), ο Τιτάν (+1,50%) και η Βιοχάλκο (+2,04%). Απολογιστικά, 42 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 71 εκείνων που υποχώρησαν.

Η αυξημένη ανεργία στις ΗΠΑ (στο 4,6%, υψηλό 4 ετών) προκάλεσε αναταράξεις στη Wall Street και στις άλλες αγορές.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, ο Γ.Δ. βρήκε στήριξη στις 2086 μονάδες αφήνοντας ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για τα συνέχεια, αναμένοντας τις αποφάσεις της ΕΚΤ και κυρίως τη ρητορική της Κριστίν Λαγκάρντ το μεσημέρι της Πέμπτης.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/12/2025 - 11:06
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