Θετικό σήμα από τις ευρωαγορές παρά τις τεχνολογικές πιέσεις

Κυρίως σε θετικό έδαφος κινήθηκαν την Πέμπτη (6/8) οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον Stoxx 600 να κλείνει στις 658,2 μονάδες με κέρδη 0,16%.

Από τους βασικούς δείκτες, μόνον ο βρετανικός FTSE βρέθηκε στα «κόκκινα» με απώλειες 0,19% στις 10.867,89 μονάδες, ενώ στον αντίποδα ο DAX κέρδισε 0,15% στις 26.165,23 μονάδες και ο γαλλικός CAC έκλεισε με κέρδη 0,35% στις 8.699,71 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ τερμάτισε με άνοδο 0,44% στις 53.682,72 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ έκλεισε στο +0,62% αγγίζοντας τις 20.180,40 μονάδες.

Σε γενικές γραμμές, οι απώλειες στον κλάδο της τεχνολογίας λειτούργησαν ως ανάχωμα στη γενικότερη ανοδική πορεία, αντισταθμίζοντας την ώθηση από τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα τριμήνου και τις προσδοκίες για διπλωματική αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Στα μάκρο, και οι επενδυτές της Ευρώπης έχουν στραμμένη την προσοχή τους στα κρίσιμα στοιχεία της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ, ξεκινώντας με την έκθεση της ADP για τις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και κορυφώνοντας την Παρασκευή με τα επίσημα στοιχεία απασχόλησης (nonfarm payrolls).