ΕΕΕΠ: Νέα στρατηγική εποπτείας στην αγορά παιγνίων

Την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου θέτει στο επικεντρό της, μεταξύ άλλων, η αρμόδια Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Έτσι, σχεδιάζει μια νέα στρατηγική αλλά και μια ολοκληρωμένη νομοθετική παρέμβαση.

Σύμφωνα, μάλιστα, με όσα ανέφερε σε δημοσιογραφική συνάντηση ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ, Αντώνης Βαρθολομαίος, που έχει αναλάβει τα ηνία της Αρχής από το τέλος Αυγούστου, ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα εκτιμάται ότι φτάνει τα 1,6–1,7 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα ευρωπαϊκή μελέτη δείχνει ότι ένας στους τρεις μαθητές λυκείου έχει ήδη εκτεθεί σε παράνομη δραστηριότητα.

«Κάθε πράξη καταστολής του παράνομου τζόγου ισοδυναμεί με άμεση κοινωνική προστασία» τόνισε ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ που μαζί με τη νόμιμη αγορά προσπαθούν να απαντήσουν στις προκλήσεις των καιρών.

«Στη Γερμανία η γερμανική αρχή μπλόκαρε στο facebook και κατέβασε όλα τα παράνομο βίντεο. Στην Ισπανία έχει γίνει κάτι αντίστοιχο, αλλά η κάθε Αρχή προσπαθεί εκ των ενόντων να κινηθεί όσο μπορεί. Εγώ νομίζω είναι πολύ σημαντικό, να φτιαχτεί μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση των Αρχών Παιγνίων και να αποκτήσουν κοινοί συνισταμένη για αυτά που συμφωνούν. Να πάμε όλοι μαζί στα social media (Facebook, Instagram) για να αντιμετωπίσουμε τους παράνομους κι όχι ο καθένας ξεχωριστά, να προχωρήσουμε με γρήγορους ρυθμούς και να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο», σημείωσε ο πρόεδρος της Αρχής δίνοντας το στίγμα για το θέμα του παράνομου διασδικτυακού τζόγου.

Το πρόβλημα

Όπως φαίνεται το διαδικτυακό περιβάλλον εμφανίζει πολλαπλά ζητήματα. Όπως αναφέρθηκε η τεχνολογία έχει επιτρέψει τον πολλαπλασιασμό των παράνομων πλατφορμών, οι οποίες λειτουργούν εκτός ρυθμιστικού πλαισίου, χωρίς ελέγχους, χωρίς υποχρέωση προστασίας των παικτών και, φυσικά, χωρίς συμβολή στα δημόσια έσοδα. Χαρακτηριστικό είναι ο μεγάλος αριθμός διαδικτυακών πυλών που ανοίγουν συνέχεια.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, μάλιστα, ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα υπολογίζεται μεταξύ 1,6 και 1,7 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό που όμως περνά ή τροφοδοτεί και δίκτυα παραβατικά. Σε σχέση, δε. με τις κοινωνικές επιπτώσεις και με βάση μελέτη ευρωπαϊκού οργανισμού υπάρχει σημαντική διείσδυση των παράνομων δικτύων σε μικρές ηλικίες καθώς ένας στους τρεις μαθητές λυκείου έχει εκτεθεί σε παράνομο τζόγο.

Η σημασία

Όπως ανέφερε ο κ. Βαρθολομαίος η αγορά παιγνίων δεν είναι ένας απλός οικονομικός κλάδος, αλλά ένας χώρος με υψηλό κοινωνικό αποτύπωμα που απαιτεί σοβαρή εποπτεία, ισχυρό θεσμικό πλαίσιο και μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Όπως αναφέρεται, η ΕΕΕΠ, ως ανεξάρτητη αρχή εποπτείας και ελέγχου, παρακολουθεί, αναλύει και διερευνά, όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά δεδομένα των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των παιγνίων, αλλά με βάση αυτά, τον κίνδυνο βιωσιμότητας ή τους κινδύνους από την ενασχόληση των παικτών. Επίσης, ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές, με στόχο τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών της συμμετοχής στα παίγνια σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Ήδη, αναμένεται να προωθηθεί η νέα νομοθεσία για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου να βρίσκεται, ενώ όπως αναφέρεται από την Αρχή, το ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχεδιασμό 2026–2030 της ΕΕΕΠ

αποτυπώνει για πρώτη φορά ένα τόσο εκτενές πλαίσιο εποπτείας, ο κλάδος εισέρχεται σε μια περίοδο βαθιών αλλαγών, τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και ενισχυμένης ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.

Άξονες εποπτείας και επιχειρησιακή δράση

Έτσι, με βάση τη διοίκηση της ΕΕΕΠ στα σκαριά είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα ενισχύει τον ρόλο της Αρχής σε πολλά επίπεδα. Η εποπτεία δεν θα είναι πλέον στατική, αλλά δυναμική, με χρήση προηγμένων τεχνολογιών, real-time παρακολούθησης, συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε ύποπτες δραστηριότητες. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί και η στελέχωση της Αρχής με εξειδικευμένο προσωπικό – μια ανάγκη που η ίδια η ΕΕΕΠ έχει επισημάνει κατ’ εξακολούθηση.

Όπως, δε, αναφέρθηκε, η νέα νομοθεσία δεν αφορά μόνο το online περιβάλλον. Θα επιχειρήσει να καθαρίσει το τοπίο και στα φυσικά σημεία, περιορίζοντας φαινόμενα παράνομων «λεσχών», ενώ θα δώσει τη δυνατότητα για συντονισμένες επιχειρησιακές παρεμβάσεις σε συνεργασία με αστυνομικές και δικαστικές αρχές.

Το νέο μοντέλο αγοράς

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, η νέα νομοθεσία και ο Στρατηγικός Σχεδιασμός συνθέτουν ένα νέο μοντέλο για την αγορά παιγνίων στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια μετάβαση που δεν αφορά μόνο τον τρόπο λειτουργίας των παρόχων, αλλά και τον τρόπο που η πολιτεία αντιλαμβάνεται το ρόλο της στην αγορά. Για πρώτη φορά, ο στόχος δεν είναι απλώς η εποπτεία, αλλά η δημιουργία μιας τεχνολογικά ώριμης, θεσμικά στιβαρής και κοινωνικά υπεύθυνης αγοράς παιγνίων.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 2026–2030 της ΕΕΕΠ

Σε αυτό το πλαίσιο η νέα στρατηγική επικεντρώνεται σε επτά άξονες, οι οποίοι αποτυπώνουν τις κύριες προκλήσεις της αγοράς και της Αρχής και καθοδηγούν τις παρεμβάσεις της επόμενης περιόδου:

Στο πρώτο επίπεδο, ο σχεδιασμός αφορά την κοινωνική προστασία. Η ΕΕΕΠ ενισχύει τις πολιτικές υπεύθυνου παιχνιδιού, αναβαθμίζει τα εργαλεία παρακολούθησης των τάσεων εθισμού και δημιουργεί ένα πιο προσβάσιμο και κατανοητό πλαίσιο ενημέρωσης. Στόχος είναι ένα μοντέλο πρόληψης που δεν θα στηρίζεται στην απλή συμμόρφωση των παρόχων, αλλά σε έναν σταθερό μηχανισμό προστασίας του κοινού.

Το δεύτερο επίπεδο αφορά την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Η στρατηγική της ΕΕΕΠ ευθυγραμμίζεται με τη νομοθετική πρωτοβουλία και επιδιώκει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μηχανισμού που θα συνδυάζει τεχνολογία, ανάλυση δεδομένων και διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα του Δημοσίου.

Το τρίτο επίπεδο αφορά την ίδια την αγορά. Η ΕΕΕΠ επενδύει στην επιστημονική παρακολούθηση των τάσεων, στην ανάλυση μεγάλων δεδομένων (big data), στην τεχνητή νοημοσύνη και στη δημιουργία εργαλείων real-time monitoring. Αυτή η τεχνολογική πρόοδος είναι κομβική σε έναν κλάδο που μεταβάλλεται γρήγορα.

Το τέταρτο επίπεδο αφορά τη συμμόρφωση. Η Αρχή ενισχύει το πλαίσιο KYC, AML και FATCA/CRS, εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα και υιοθετεί προσέγγιση βάσει κινδύνου, καθιστώντας την αγορά πιο ασφαλή και πιο αξιόπιστη.

Το πέμπτο επίπεδο αφορά την οργανωτική ανασυγκρότηση. Η ΕΕΕΠ αναμορφώνει τη δομή της, ενισχύει το προσωπικό της και επενδύει σε δεξιότητες που δεν ήταν απαραίτητες στο παρελθόν, όπως data scientists, ειδικούς κυβερνοασφάλειας και τεχνικούς ανάλυσης παιγνίων.

Το έκτο επίπεδο αφορά την επικοινωνία και την εξωστρέφεια. Η Αρχή δημιουργεί νέο επικοινωνιακό πλάνο, ενισχύει την παρουσία της στα μέσα ενημέρωσης και στα ψηφιακά κανάλια και παράγει εκπαιδευτικό υλικό για το κοινό και τους παίκτες.

Τέλος, το έβδομο επίπεδο αφορά τη διεθνή παρουσία. Η ΕΕΕΠ συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της GREF, διατηρεί σταθερή παρουσία στην IAGR, αναπτύσσει διμερείς σχέσεις και στοχεύει να καθιερωθεί ως ένας ρυθμιστικός φορέας ευρωπαϊκού επιπέδου.

Τα καζίνο

Παράλληλα η Αρχή επικεντρώνει και στο νέο πλαίσιο με τα Integrated Resort Casinos, που διακρίνονται πλήρως από τα κλασικά καζίνο, δημιουργώντας δύο ξεχωριστά μοντέλα λειτουργίας και αδειοδότησης. Τα δύο μεγάλα έργα –το καζίνο στο Ελληνικό και εκείνο στο Μαρούσι– αναμένεται να λειτουργήσουν το 2028, εισάγοντας στην Ελλάδα έναν εντελώς νέο τύπο επενδύσεων.

“Με τη νέα νομοθετική παρέμβαση θέλουμε να δούμε αν μπορεί το καζίνο να είναι ένας πόλος ανάπτυξης στην Ελλάδα και σε ποιες περιοχές θα μπορούσαν να αναπτυχθού.Θέματα όπως νέες άδειες, αλλά και οι όροι με τους οποίους θα λειτουργούν τα καζίνο, θα τεθούν επί τάπητος" ανέφερε ο νέος Πρόεδρος της Επιτροπής, που όπως είπε θα διαφοροποιηθεί το πλαίσιο που θα ισχύει για τα μεγάλα καζίνο τα IRC από τα μικροτέρα, δίνοντας στα μεγάλα άλλες δυνατότητες αποδόσεων.