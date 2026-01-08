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ΧΑ: Σημαντική στήριξη για τον ΓΔ στις 2066 μονάδες
Αναλύσεις
10:08 - 08 Ιαν 2026

ΧΑ: Σημαντική στήριξη για τον ΓΔ στις 2066 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,44% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2163,88 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €821,97 εκ (πακέτα €487 εκ.).  

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από μεταβλητές, με τους πωλητές να πετυχαίνουν να οδηγούν το ΓΔ για αρκετό χρόνο σε αρνητικό έδαφος, καταγράφοντας το ενδοσυνεδριακό χαμηλό τω 2150 μονάδων περί τις 12.30μμ.

Όμως, οι αγοραστές αντεπιτέθηκαν στη συνέχεια και με οδηγό τις τράπεζες και άλλα blue chips επανέφεραν το ΓΔ σε θετικό έδαφος καταγράφοντας στις δημοπρασίες το υψηλό ημέρας.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώνονταν στο 3,386% με τις ευρωπαϊκές αγορές να παρουσιάζουν μικτή εικόνα.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,29%) κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+2,45%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΕΛΧΑ (+3,57%), η ΔΕΗ (+0,66%), ο ΟΤΕ (+1,08%), η Κύπρου (+1,67%) αλλά και οι Intrakom (+2,70%), Φουρλής (+1,52%), Autohellas (+5,71%), Πλαστικά Θράκης (+4,64%) και Ευρώπη Holdings (+5,99%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Helleniq Energy (-2,27%), η ΕΕΕ (-0,37%), η Optima (-1,55%), η MOH (-2,64%), ο ΟΠΑΠ(-0,58%), η Metlen (-0,89%), η ΕΥΔΑΠ (-2,18%) και ο ΟΛΠ (-1,10%).

Απολογιστικά, 62 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 45 εκείνων που υποχώρησαν.

Υποχωρεί από τα επίπεδα-ρεκόρ ο Dow Jones. Με αντίθετα πρόσημα κινούνται οι δείκτες, με το βλέμμα στα στοιχεία για την αμερικανική οικονομία.

Με θετικό πρόσημο και στα υψηλά ημέρας έκλεισε τελικά ο Γ.Δ. αν και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης άλλαξε πολλές φορές άποψη.

Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για τη σημερινή συνεδρίαση, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή.

Την πιο σημαντική στήριξη αποτελούν πλέον οι 2066 μονάδες όπου και θα κριθεί η μεσοπρόθεσμη τάση της αγοράς.

Την πιο σημαντική αντίσταση για το ΓΔ αποτελούν οι 2235 μονάδες, η διάσπαση της οποίας θα βελτιώσει τη τεχνική εικόνα του ΓΔ.

Επιχειρηματικά νέα

ΧΑ: Πέρασαν πακέτα για το 4,5% της Alpha Bank. Σωρευτικά, η αξία των πακέτων ανέρχεται στα 355,62 εκατ. ευρώ στα €3,4 ανά μετοχή.

CrediaBank: Στο 50,172% υποχώρησε το ποσοστό της Thrivest στην CrediaBank από 54,558% προηγουμένως.

Πράσινο φως από τη ΓΣ στο mega deal ΟΠΑΠ-Allwyn. Η πλειοψηφία των μετοχών του ΟΠΑΠ ενέκρινε τη συμφωνία κατά τη διάρκεια της σημερινής έκτακτης ΓΣ. Εξετάζεται η είσοδος σε Λονδίνο ή Νέα Υόρκη.

ΔΑΑ: σε ετήσια βάση, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τα 34 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,7%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση της τάξης του 2,2% και 8,6% αντίστοιχα. Ο αριθμός των πτήσεων για το έτος 2025 ανήλθε σε 283.589, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,7%.

Softweb: Deal στο cybersecurity, εξαγόρασε το 51% της Alphabit με τόμημα ύψους 1.224.000 ευρώ.

Στο 1,70% (από 1,72%) έπεσε η απόδοση των 3μηνων εντόκων γραμματίων. Συνολικές προσφορές ύψους €903 εκ., 2,26 φορές υπερκάλυψη.

ΤτΕ: Μικρή υποχώρηση κατέγραψε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο για το σύνολο των νέων καταθέσεων τον Νοέμβριο του 2025, διαμορφούμενο στο 0,30%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε στο 4,65%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Αποτέλεσμα το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων να αυξηθεί στις 4,35 εκατοστιαίες μονάδες.

Eurostat: Στο 2,9% «τσίμπησε» οριακά ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Δεκέμβριο από 2,8% το Νοέμβριο, ενώ στο 2,0% από 2,1% το Νοέμβριο υποχώρησε οριακά στην ευρωζώνη.

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