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Χρηματιστήριο: Σκόνταψε, αλλά διατήρησε τις 2.600 μονάδες χάρη στη Metlen
Σχόλια Αγοράς
17:32 - 10 Αυγ 2026

Χρηματιστήριο: Σκόνταψε, αλλά διατήρησε τις 2.600 μονάδες χάρη στη Metlen

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποχώρησε κατά 0,31% στη συνεδρίαση της Δευτέρας, αλλά παρέμεινε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων (2606,95). 

Οι 2.600 μονάδες τέθηκαν υπό απειλή, αλλά η μετοχή της Metlen που έχει χτίσει καλό μομέντουμ ηγήθηκε της προσπάθειας ώστε να μη χαθεί η επαφή με τα υψηλά 17 ετών.

Στο ταμπλό ξεχώρισε η MTLN με κέρδη άνω του +2% που την έφεραν σε υψηλό 11 ετών, στα επίπεδα των 50 ευρώ. Κάπως έτσι περιορίστηκε η ζημιά που προκάλεσε η μεγάλη υποχώρηση (-4%) της ΕΕΕ

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ

Ανακοινώνονται την Τετάρτη οι μεταβολές των δεικτών MSCI, με την προσδοκία μεταβολών και στον MSCI Standard Greece.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/08/2026 - 18:00
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