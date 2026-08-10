Χρηματιστήριο: Σκόνταψε, αλλά διατήρησε τις 2.600 μονάδες χάρη στη Metlen

Οι 2.600 μονάδες τέθηκαν υπό απειλή, αλλά η μετοχή της Metlen που έχει χτίσει καλό μομέντουμ ηγήθηκε της προσπάθειας ώστε να μη χαθεί η επαφή με τα υψηλά 17 ετών.
Στο ταμπλό ξεχώρισε η MTLN με κέρδη άνω του +2% που την έφεραν σε υψηλό 11 ετών, στα επίπεδα των 50 ευρώ. Κάπως έτσι περιορίστηκε η ζημιά που προκάλεσε η μεγάλη υποχώρηση (-4%) της ΕΕΕ
Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ
Ανακοινώνονται την Τετάρτη οι μεταβολές των δεικτών MSCI, με την προσδοκία μεταβολών και στον MSCI Standard Greece.