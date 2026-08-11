ΧΑ: Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ

Υποχώρηση κατά 0,31% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2606,95 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε χαμηλότερα στα 194,0 εκ. ευρώ.

Από το ξεκίνημα, οι πωλητές οδήγησαν το ΓΔ στο χαμηλό ημέρας των 2597 μονάδων υπό την επήρεια του αρνητικού προσήμου της δεικτοβαρούς ΕΕΕ. Η αντίδραση των αγοραστών με οδηγούς την Metlen και την Alpha οδήγησαν το ΓΔ σε θετικό έδαφος (υψηλό ημέρας στις 2616 μονάδες περί τις 2μμ) πρόσκαιρα μόνο, καθώς οι πωλητές επανέφεραν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος όπου και παρέμεινε ως τις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,824% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ελαφρώς ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (+0,19%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+1,06%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Metlen (+2,73%, με short covering), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,72%), το ΔΑΑ (+0,86%), το Jumbo (+0,46%), o Aktor (+0,37%), η Allwyn (+0,37%) αλλά και η Yknot (+4,66%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν η EEE (-4,30%), η Cenergy (-3,30%), η Optima (-1,38%), η Aegean (-1,62%), η ΔΕΗ (-0,82%), η ΕΥΔΑΠ (-1,09%), η Credia (-0,95%) και η Helleniq Energy (-0,54%). Απολογιστικά, 47 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 58 εκείνων που υποχώρησαν.

Οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες για συμφωνία στη Μ. Ανατολή αναστέλλουν την προοπτική ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ προκαλώντας αναταράξεις στη Wall Street και ανοδική κίνηση στην τιμή του πετρελαίου προς τα $90/ βαρέλι. Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ στο Euronext Athens.

Επιχειρηματικά νέα

Bally’s Intralot: Νέες αγορές 1,01 εκατομμυρίων μετοχών από Deutsche Bank. Κατέχει συνολικά 8.434.394 μετοχές της εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,452% του συνόλου των μετοχών.

Metlen: Αγορές 100.000 ιδίων μετοχών την προηγούμενη εβδομάδα. Στις 675.224 οι ίδιες μετοχές που διατηρεί η εισηγμένη.

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτοι οι ξένοι στις ελληνικές τράπεζες. Οι ελληνικές τράπεζες θεωρούνται ελκυστικοί στόχοι εξαγοράς. Η ιταλική UniCredit έχει ήδη αποκτήσει συμμετοχή – και, σε

αντίθεση με τη Γερμανία, είναι ευπρόσδεκτη, σημειώνει η Handelsblatt.

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένη 1,1% η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα τον Ιούνιο. Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη

της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,3%.

Citigroup: Αναβαθμίζει τις τιμές-στόχους των ελληνικών τραπεζών με αφορμή την πολύ καλή εικόνα των αποτελεσμάτων β’ τριμήνου. Οδηγεί σε υψηλότερες εκτιμήσεις για την κερδοφορία το σύνολο του έτους. Αγοραστής και στις τέσσερις. Τιμή - στόχος για την Alpha Bank στα €5,30 από €4,70 πριν, στα €5,10 από €5 πριν την τιμή-στόχο για την Eurobank, στα €11,40 από 11,35 πριν για την Πειραιώς, στα €17 για την Εθνική.

Τ.Α.: Στην τελευταία πράξη πριν την ολοκλήρωσή του, με την υλοποίηση των τελευταίων 123 οροσήμων και τη διεκδίκηση της 9ης δόσης συνολικού ύψους €6,7 δισ. (€4,4 δισ. επιχορηγήσεις και €2,3 δισ. δάνεια) έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ η 8η εκταμίευση θα γίνει κανονικά έως τα τέλη Δεκεμβρίου. Tο βλέμμα του οικονομικού επιτελείου στρέφεται στο ΠΔΕ του 2027 που από τα €16,7 δισ. φέτος θα μειωθεί στα €10,6 δισ. ευρώ το 2027.