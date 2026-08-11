ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΧΑ: Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ
Αναλύσεις
10:15 - 11 Αυγ 2026

ΧΑ: Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Υποχώρηση κατά 0,31% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2606,95 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε χαμηλότερα στα 194,0 εκ. ευρώ.

Από το ξεκίνημα, οι πωλητές οδήγησαν το ΓΔ στο χαμηλό ημέρας των 2597 μονάδων υπό την επήρεια του αρνητικού προσήμου της δεικτοβαρούς ΕΕΕ. Η αντίδραση των αγοραστών με οδηγούς την Metlen και την Alpha οδήγησαν το ΓΔ σε θετικό έδαφος (υψηλό ημέρας στις 2616 μονάδες περί τις 2μμ) πρόσκαιρα μόνο, καθώς οι πωλητές επανέφεραν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος όπου και παρέμεινε ως τις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,824% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ελαφρώς ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (+0,19%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+1,06%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Metlen (+2,73%, με short covering), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,72%), το ΔΑΑ (+0,86%), το Jumbo (+0,46%), o Aktor (+0,37%), η Allwyn (+0,37%) αλλά και η Yknot (+4,66%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν η EEE (-4,30%), η Cenergy (-3,30%), η Optima (-1,38%), η Aegean (-1,62%), η ΔΕΗ (-0,82%), η ΕΥΔΑΠ (-1,09%), η Credia (-0,95%) και η Helleniq Energy (-0,54%). Απολογιστικά, 47 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 58 εκείνων που υποχώρησαν.

Οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες για συμφωνία στη Μ. Ανατολή αναστέλλουν την προοπτική ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ προκαλώντας αναταράξεις στη Wall Street και ανοδική κίνηση στην τιμή του πετρελαίου προς τα $90/ βαρέλι. Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ στο Euronext Athens.

Επιχειρηματικά νέα

Bally’s Intralot: Νέες αγορές 1,01 εκατομμυρίων μετοχών από Deutsche Bank. Κατέχει συνολικά 8.434.394 μετοχές της εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,452% του συνόλου των μετοχών.

Metlen: Αγορές 100.000 ιδίων μετοχών την προηγούμενη εβδομάδα. Στις 675.224 οι ίδιες μετοχές που διατηρεί η εισηγμένη.

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτοι οι ξένοι στις ελληνικές τράπεζες. Οι ελληνικές τράπεζες θεωρούνται ελκυστικοί στόχοι εξαγοράς. Η ιταλική UniCredit έχει ήδη αποκτήσει συμμετοχή – και, σε
αντίθεση με τη Γερμανία, είναι ευπρόσδεκτη, σημειώνει η Handelsblatt.

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένη 1,1% η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα τον Ιούνιο. Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη
της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,3%.

Citigroup: Αναβαθμίζει τις τιμές-στόχους των ελληνικών τραπεζών με αφορμή την πολύ καλή εικόνα των αποτελεσμάτων β’ τριμήνου. Οδηγεί σε υψηλότερες εκτιμήσεις για την κερδοφορία το σύνολο του έτους. Αγοραστής και στις τέσσερις. Τιμή - στόχος για την Alpha Bank στα €5,30 από €4,70 πριν, στα €5,10 από €5 πριν την τιμή-στόχο για την Eurobank, στα €11,40 από 11,35 πριν για την Πειραιώς, στα €17 για την Εθνική.

Τ.Α.: Στην τελευταία πράξη πριν την ολοκλήρωσή του, με την υλοποίηση των τελευταίων 123 οροσήμων και τη διεκδίκηση της 9ης δόσης συνολικού ύψους €6,7 δισ. (€4,4 δισ. επιχορηγήσεις και €2,3 δισ. δάνεια) έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ η 8η εκταμίευση θα γίνει κανονικά έως τα τέλη Δεκεμβρίου. Tο βλέμμα του οικονομικού επιτελείου στρέφεται στο ΠΔΕ του 2027 που από τα €16,7 δισ. φέτος θα μειωθεί στα €10,6 δισ. ευρώ το 2027.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μικτά πρόσημα στην Ασία λόγω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα στην Ασία λόγω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Τα κράτη του Κόλπου αποδέχονται μια νέα πραγματικότητα στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έχει τον έλεγχο
Ειδήσεις

Τα κράτη του Κόλπου αποδέχονται μια νέα πραγματικότητα στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έχει τον έλεγχο

Ούζο Βαρβαγιάννη: Με όχημα την εξωστρέφεια, η παράδοση 166 ετών συναντά τις νέες αγορές
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Ούζο Βαρβαγιάννη: Με όχημα την εξωστρέφεια, η παράδοση 166 ετών συναντά τις νέες αγορές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Χρηματιστήριο: Σκόνταψε, αλλά διατήρησε τις 2.600 μονάδες χάρη στη Metlen
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Σκόνταψε, αλλά διατήρησε τις 2.600 μονάδες χάρη στη Metlen

Τι να προσέξετε στο Χρηματιστήριο Αθηνών αυτή την εβδομάδα
Αναλύσεις

Τι να προσέξετε στο Χρηματιστήριο Αθηνών αυτή την εβδομάδα

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή
Ανακοινώσεις

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:57

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:30

Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 11:23

Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα: Γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:07

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 10:52

ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG

Τεχνολογία
11/08/2026 - 10:48

Το μανιφέστο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να «σώσει» την Αμερική με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:42

Μικτή εικόνα στις ευρωαγορές - Άνοδος για τις πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:26

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:22

Ο Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία εν μέσω ιρανικής απειλής - Το σχέδιο διαφυγής με κοντέινερ τροφοδοσίας

Αναλύσεις
11/08/2026 - 10:15

ΧΑ: Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:03

Μικτά πρόσημα στην Ασία λόγω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11/08/2026 - 09:40

Ούζο Βαρβαγιάννη: Με όχημα την εξωστρέφεια, η παράδοση 166 ετών συναντά τις νέες αγορές

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:35

Τα κράτη του Κόλπου αποδέχονται μια νέα πραγματικότητα στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έχει τον έλεγχο

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 09:34

Αγροτικές περιοχές: Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση και την απασχόληση 500 νέων

Ναυτιλία
11/08/2026 - 09:27

Η Star Bulk Carriers ακύρωσε τη συμφωνία αγοράς πλοίων με την Diana Shipping

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:11

Τουλάχιστον 132 νεκροί από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στην Κολομβία εδώ και χρόνια

Magazino
11/08/2026 - 08:30

Nίκος Καλογερόπουλος (1952-2026): Η αναχώρηση ενός ασυμβίβαστου

Ναυτιλία
11/08/2026 - 08:25

Ελληνική ακτοπλοΐα: Ώρα αποφάσεων για στόλο και χρηματοδότηση

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 08:21

Η UniCredit «χτυπά» τη Commerzbank – Στο βάθος η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης

Οικονομία
11/08/2026 - 08:17

«Φέσια» του Δημοσίου: Πού εντοπίζονται τα υψηλότερα χρέη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:56

Η Ford επαναπροσδιορίζει τον όρο «Βασική Έκδοση»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:55

Skoda Elroq: Με ηλεκτρικό DNA

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:53

PEUGEOT 2008: Διευρύνει τη γκάμα του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:52

Ford και η Geely Auto ενώνουν τις δυνάμεις τους

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:50

PEUGEOT E-208 GTi: Ανησυχίες

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 23:23

«Νευρικότητα» στη Wall Street λόγω της αβεβαιότητας για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
10/08/2026 - 23:15

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 23:04

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κολομβία - Συγκλονιστικά βίντεο

Magazino
10/08/2026 - 22:50

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ