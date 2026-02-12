Χρηματιστήριο: Στόχος οι 2358 μονάδες – Τα βλέμματα στραμμένα στα στοιχεία του πληθωρισμού
Αναλύσεις
10:19 - 12 Φεβ 2026

Χρηματιστήριο: Στόχος οι 2358 μονάδες – Τα βλέμματα στραμμένα στα στοιχεία του πληθωρισμού

Reporter.gr Newsroom
Άνοδο κατά 0,02% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2345,71 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 324,1 εκ. ευρώ. Οι πωλητές οδήγησαν σε αρνητικό έδαφος το ΓΔ με το ενδοσυνεδριακό χαμηλό να διαμορφώνεται από νωρίς στις 2319 μονάδες καθώς οι ελληνικές μετοχές των δεικτών MSCI δεν μεταβλήθηκαν. Οι αγοραστές ωστόσο αντέδρασαν και με οδηγούς δεικτοβαρείς τίτλους (ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΕΕ, ΟΤΕ, Cenergy, ΔΕΗ, Aktor) οδήγησαν σταδιακά το ΓΔ σε ανοδική κατεύθυνση, πετυχαίνοντας έστω και στις δημοπρασίες να κλείσει με θετικό πρόσημο. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,416% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται με μικτή εικόνα. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,39%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha Bank (-3,69%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Lamda (-1,37%), η Helleniq Energy (-1,02%), η Metlen (-1,41%), η Aegean (- 1,49%), η ΕΥΔΑΠ (-2,05%) και ο ΟΛΠ (-2,06%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΔΕΗ (+1,28%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+3,66%), η ΕΕΕ (+4,42%), η ΕΛΧΑ (+0,82%), ο Ακτωρ (+1,24%), ο ΟΤΕ (+1,52%), η Cenergy (+1,54%), ο Ελλάκτωρ (+1,48%), ο Αβαξ (+4,39%), ο Τιτάν (+0,89%) αλλά και η ACAG (+7,10%), η Αλουμύλ (+4,50%) και η Dimand (+2,73%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 46 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 63 εκείνων που υποχώρησαν. Η γραμμή 2319 μονάδων ανέκοψε κ τους πωλητές, ωστόσο για να θεωρήσουμε ότι ολοκληρώθηκε η διόρθωση, ο Γ.Δ. θα πρέπει να υπερβεί τις 2358 μονάδες και στην συνέχεια την εξαιρετικά ισχυρή και κρίσιμη αντίσταση των 2400 μονάδων.

Στις 12μμ η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τον πληθωρισμό Ιανουαρίου.

Μπρατάκος: Όταν προχωρά η Αττική, προχωρά η Ελλάδα – Οι κρίσιμοι πυλώνες
Χρηματιστήριο: Ζέστη/κρύο στον τραπεζικό κλάδο από το νόμο Κατσέλη - Βγήκαν μπροστά μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης
Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου κατέγραψε ανάπτυξη 0,1% στο τέταρτο τρίμηνο
Πιέσεις σε ΧΑ και διεθνείς αγορές από ομόλογα, ενέργεια και γεωπολιτικό ρίσκο
Ανάσα για τον πληθωρισμό στη Βρετανία, αλλά ο κίνδυνος νέας έκρηξης τιμών παραμένει
XA: Ρευστοποιήσεις και αναζήτηση στήριξης στις 2201 μονάδες - Ανοικτό το ενδεχόμενο άμεσης ανοδικής αντίδρασης
Γιατί εκτοξεύονται τα ομόλογα παγκοσμίως - Τι φοβάται η αγορά
